Alfredo Adame arremete contra Lupillo Rivera y lo llama “cobardón” por evitar pelea
Publicado el24/05/2026 a las 10:16
- Alfredo Adame arremete contra Lupillo
- Reto pendiente en septiembre
- Rivalidad desde reality
Alfredo Adame volvió a encender la polémica al lanzar un nuevo ataque contra Lupillo Rivera por no aceptar su reto de boxeo.
El actor y figura de realities aseguró que el cantante se ha negado a subir al ring en el evento Ring Royale.
En un reciente encuentro con medios mexicanos, Adame dejó claro que no piensa retirar la invitación.
Su molestia surge luego de que, según él, el intérprete de “Grandes Ligas” no haya respondido formalmente al desafío.
“No se quiere subir conmigo”
Durante la charla con la prensa, el exconductor de “Hoy” fue contundente al referirse a su excompañero de reality.
“No se quiere subir conmigo al ring. Es un cobardón”, declaró sin rodeos ante las cámaras.
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El ganador de “La Granja VIP” afirmó que el combate no se ha concretado por la falta de disposición del hermano de Jenni Rivera.
Además, reveló que Poncho de Nigris, organizador principal de Ring Royale, también lo habría buscado para integrarlo al evento.
Insiste en resolver diferencias en el ring
Lejos de bajar el tono, Adame aprovechó para reiterar públicamente su reto.
“Ya van cuatro veces que le digo: ‘Órale, súbete’. Entonces, pues Lupillo, súbete conmigo al ring en septiembre”, sentenció.
El enfrentamiento mediático entre ambos no es nuevo y se remonta a su participación en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”.
En ese programa protagonizaron uno de los conflictos más intensos y comentados por la audiencia.
Una rivalidad que comenzó en televisión
Durante su paso por el reality de Telemundo, las discusiones entre ambos escalaron rápidamente.
En uno de los momentos más tensos, Adame lanzó una frase que dejó claro el nivel de confrontación.
“Si quieres, nos salimos ahorita en el callejón de aquí afuera y de una vez nos damos en la m*dre”, expresó en su momento.
La disputa continuó fuera de la casa, cuando en una entrevista posterior lo calificó como “un tipo bajo, vulgar, un pobre diablo y muerto de hambre”.
Expectativa rumbo a septiembre
Con el evento de boxeo programado para septiembre, la expectativa gira en torno a si finalmente Lupillo Rivera aceptará el reto.
Hasta ahora, el cantante no ha confirmado públicamente su participación en Ring Royale.
Adame, por su parte, mantiene su postura firme y asegura estar listo para enfrentarlo.
Mientras tanto, la rivalidad sigue alimentando titulares y mantiene atentos a seguidores de ambos famosos.