Alfredo Adame arremete contra Lupillo Rivera y lo llama “cobardón” por evitar pelea

Alfredo Adame arremete contra Lupillo

Reto pendiente en septiembre

Rivalidad desde reality

Alfredo Adame volvió a encender la polémica al lanzar un nuevo ataque contra Lupillo Rivera por no aceptar su reto de boxeo.

El actor y figura de realities aseguró que el cantante se ha negado a subir al ring en el evento Ring Royale.

En un reciente encuentro con medios mexicanos, Adame dejó claro que no piensa retirar la invitación.

Su molestia surge luego de que, según él, el intérprete de “Grandes Ligas” no haya respondido formalmente al desafío.

“No se quiere subir conmigo”

Durante la charla con la prensa, el exconductor de “Hoy” fue contundente al referirse a su excompañero de reality.

“No se quiere subir conmigo al ring. Es un cobardón”, declaró sin rodeos ante las cámaras.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira

El ganador de “La Granja VIP” afirmó que el combate no se ha concretado por la falta de disposición del hermano de Jenni Rivera.

Además, reveló que Poncho de Nigris, organizador principal de Ring Royale, también lo habría buscado para integrarlo al evento.