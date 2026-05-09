“Si quieren tirarle a alguien, tírenle a Alexis Ayala”: el actor rompe el silencio tras su divorcio
Alexis Ayala tras divorcio Niega pleitos y rumores Defiende a su ex Alexis Ayala decidió hablar sin rodeos sobre su separación de Cinthia Aparicio y enfrentar de frente las críticas que surgieron tras el anuncio. Luego de tres años de matrimonio, la pareja confirmó su divorcio, desatando especulaciones sobre supuestas peleas o problemas económicos. El […]
Publicado el09/05/2026 a las 11:17
- Alexis Ayala tras divorcio
- Niega pleitos y rumores
- Defiende a su ex
Alexis Ayala decidió hablar sin rodeos sobre su separación de Cinthia Aparicio y enfrentar de frente las críticas que surgieron tras el anuncio.
Luego de tres años de matrimonio, la pareja confirmó su divorcio, desatando especulaciones sobre supuestas peleas o problemas económicos.
El actor aclaró que la ruptura no estuvo marcada por conflictos escandalosos ni por falta de sentimientos.
Según explicó, el verdadero motivo fue algo más silencioso pero igual de determinante: la ausencia de convivencia.
“Aquí lo que no tuvimos fue convivencia”
En entrevista con el programa ‘Hoy’, Ayala detalló que el amor no fue el problema en su relación.
“Lo único que provoca el cariño, el afecto del amor es la convivencia”, expresó el pasado 7 de mayo.
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Añadió que, así como la cercanía puede fortalecer un vínculo, también puede desgastarlo, pero en su caso lo que faltó fue compartir tiempo.
“Aquí lo que no tuvimos fue convivencia por mucho tiempo y se vale que nos hayamos replanteado”, afirmó.
Desmiente rumores y enfrenta críticas
El actor de 60 años negó categóricamente que la separación se deba a pleitos o dificultades financieras.
“Aquí no hay un pleito, aquí no hay nada. Yo tengo algo que tengo que respetar mucho, que es el amor que viví con ella”, sostuvo.
Ante los comentarios negativos, lanzó un mensaje directo para quienes han señalado a su expareja.
“Si quieren tirarle a alguien, tírenle a Alexis Ayala”, declaró, dejando claro que asume la responsabilidad mediática.
“Soy un tiburón blanco en estos mares”
Ayala aseguró que su trayectoria de cuatro décadas en el medio artístico le ha dado fortaleza para enfrentar las críticas.
“Tengo 40 años de carrera, ya tengo la piel más gruesa que nada, soy un tiburón blanco en estos mares”, dijo.
Subrayó que lo más importante es proteger la imagen y dignidad de Cinthia Aparicio.
“A ella hay que respetarla, es mujer”, puntualizó, pidiendo que cesen los ataques hacia ella.
“Fue y será el amor de mi vida”
Lejos de hablar con resentimiento, el actor se refirió a su exesposa con palabras de afecto.
“Ella fue y será (…) el amor de mi vida”, afirmó, destacando el impacto que tuvo en su historia personal.
También aseguró que siempre celebrará sus logros y crecimiento profesional.
“Siempre voy a ser su mayor porrista. Me encanta que crezca, que vuele”, expresó.
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Apoyo incluso si rehace su vida
Ayala reiteró que nunca buscó limitar los sueños de su entonces pareja.
“Yo no estoy con ella para quitarle sus sueños (…) nos replanteamos”, explicó sobre la decisión de separarse.
Incluso dijo que, si ella decide iniciar una nueva relación, contará con su respaldo.
“Amén, que lo tenga. Qué padre que lo pueda tener, que lo pueda vivir”, concluyó, cerrando el capítulo con un mensaje de respeto y madurez.