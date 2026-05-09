Alexis Ayala tras divorcio

Niega pleitos y rumores

Defiende a su ex

Alexis Ayala decidió hablar sin rodeos sobre su separación de Cinthia Aparicio y enfrentar de frente las críticas que surgieron tras el anuncio.

Luego de tres años de matrimonio, la pareja confirmó su divorcio, desatando especulaciones sobre supuestas peleas o problemas económicos.

El actor aclaró que la ruptura no estuvo marcada por conflictos escandalosos ni por falta de sentimientos.

Según explicó, el verdadero motivo fue algo más silencioso pero igual de determinante: la ausencia de convivencia.

“Aquí lo que no tuvimos fue convivencia”

En entrevista con el programa ‘Hoy’, Ayala detalló que el amor no fue el problema en su relación.