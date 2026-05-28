Alexia Putellas se despide del Barcelona

Alexia Putellas vivió una despedida cargada de emoción en el Estadi Johan Cruyff, donde puso fin a su etapa como jugadora del Barcelona con una imagen que resume su legado: micrófono en mano y cantando junto a la afición azulgrana.

La capitana cerró su último partido en casa con un homenaje sentido tras la victoria 2-1 ante la Real Sociedad, en una tarde en la que el resultado quedó en segundo plano frente al peso simbólico de su adiós.

La salida de Alexia marca el cierre de una de las etapas más importantes en la historia reciente del Barcelona femenil, tanto por su impacto deportivo como por su vínculo con la afición.

Un adiós emotivo en el Johan Cruyff

El homenaje llegó al final del último partido del curso en el fortín culé.

Alexia dio una vuelta de honor para agradecer el apoyo de los 5,428 aficionados presentes, en una escena que reflejó la dimensión de su despedida.

La catalana tomó el micrófono para dirigirse directamente a la grada y agradecer tanto a quienes la acompañaron desde el inicio como a quienes se sumaron en el camino. Su mensaje fue íntimo, sereno y profundamente barcelonista.

Catorce temporadas y una huella histórica