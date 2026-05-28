Alexia Putellas se despide del Barcelona
Publicado el27/05/2026 a las 22:46
Alexia Putellas vivió una despedida cargada de emoción en el Estadi Johan Cruyff, donde puso fin a su etapa como jugadora del Barcelona con una imagen que resume su legado: micrófono en mano y cantando junto a la afición azulgrana.
La capitana cerró su último partido en casa con un homenaje sentido tras la victoria 2-1 ante la Real Sociedad, en una tarde en la que el resultado quedó en segundo plano frente al peso simbólico de su adiós.
La salida de Alexia marca el cierre de una de las etapas más importantes en la historia reciente del Barcelona femenil, tanto por su impacto deportivo como por su vínculo con la afición.
Un adiós emotivo en el Johan Cruyff
El homenaje llegó al final del último partido del curso en el fortín culé.
Alexia dio una vuelta de honor para agradecer el apoyo de los 5,428 aficionados presentes, en una escena que reflejó la dimensión de su despedida.
La catalana tomó el micrófono para dirigirse directamente a la grada y agradecer tanto a quienes la acompañaron desde el inicio como a quienes se sumaron en el camino. Su mensaje fue íntimo, sereno y profundamente barcelonista.
Catorce temporadas y una huella histórica
Putellas deja el club tras 14 temporadas, 38 títulos y una trayectoria que la convirtió en una de las futbolistas más importantes en la historia de la institución.
A sus 32 años, se va del Barça con 508 goles y con el reconocimiento de ser una doble Balón de Oro.
Su etapa no solo estuvo marcada por los trofeos, sino por haber sido el rostro de una generación que llevó al equipo a una nueva dimensión competitiva.
Un discurso de gratitud y pertenencia
Durante su despedida, Alexia recordó que “todo tiene un inicio y un final”, pero dejó claro que el proceso vivido ha sido especial.
Insistió en que seguirá siendo una culé más, aunque ya no esté en el campo.
Ese tono de pertenencia fue una constante en su mensaje. Más que una despedida fría, fue una declaración de continuidad emocional con el club de su vida.
El broche final fue cantando con la grada
Lejos de querer una despedida triste, Alexia pidió a la afición cantar con ella. Así, cerró su recorrido en el Barcelona entonando “un dia de partit”, en un momento que terminó por sellar una salida a la altura de su trayectoria.
Después, sus compañeras la mantearon sobre el césped, completando una escena de reconocimiento absoluto.
Alexia deja el Barcelona como jugadora, pero su figura seguirá ligada al club, mientras el equipo entra en una nueva etapa sin una de sus máximas leyendas.
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