Alex Fernández rompe el silencio sobre Ángela Aguilar y aclara rumores de celos
Publicado el27/05/2026 a las 11:37
- Alex Fernández sobre Ángela Aguilar
- Aclara polémica con Ángela
- Desmiente resentimientos
Alex Fernández enfrentó de manera directa los rumores que lo vinculan con Ángela Aguilar, luego de que resurgieran declaraciones pasadas donde la cantante habría rechazado un dueto con él.
La polémica tomó fuerza tras su ausencia en el álbum “Tributo al Rey con Banda”, proyecto producido por Vicente Fernández Jr. en honor a su abuelo.
Ante las especulaciones sobre posibles celos o conflictos, el hijo de Alejandro Fernández decidió aclarar su postura frente a la prensa.
El cantante negó cualquier rivalidad y explicó que su nombre fue relacionado sin fundamentos sólidos.
Las declaraciones de Ángela que generaron controversia
La controversia tiene origen en 2019, cuando Ángela Aguilar fue cuestionada sobre la posibilidad de grabar junto a Alex Fernández.
En ese momento, la intérprete señaló que consideraba prioritario fortalecer su carrera antes de realizar colaboraciones.
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“Antes de hacer duetos debo fortalecer mi carrera. Yo ya llevo cuatro y él apenas está empezando, sacó su primer disco”, dijo entonces ante medios de comunicación.
Meses más tarde, reiteró su postura en otra entrevista: “No lo conozco muy bien, siento que tengo que conocer a alguien muy bien para poder hacer un dueto (…) ya no quiero hacer duetos, o sea quiero ya cantar solita”.
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Alex responde a rumores de celos
Con el lanzamiento del disco tributo, surgieron versiones que apuntaban a un supuesto enojo de Alex por no haber sido incluido.
“Se hablaba también de que yo estaba celoso, estaba enojado porque no tuve participación en el disco y no sé qué. Tampoco”, explicó recientemente.
El artista detalló que sí recibió una invitación, pero para un proyecto distinto enfocado en colaboraciones rancheras con su abuelo.
“A mí me habían hecho una invitación para el disco que es colaboraciones con mi abuelo, pero el ranchero, no en norteño”, precisó.
“Nunca ha habido propuesta”
Sobre un comunicado en el que se deslindó de la producción, Fernández aseguró que no iba dirigido contra nadie.
“No fue para ofender a nadie, ni mucho menos, de hecho nunca mencioné a nadie”, afirmó ante los cuestionamientos. También negó estar resentido por las declaraciones que Ángela hizo años atrás respecto a un posible dueto.
“Se hablaba de que si yo estaba sentido porque hace mucho Ángela dijo que no haría una colaboración conmigo y eso. Eso ya lo aclaré yo hace mucho en una entrevista que eso no es cierto porque nunca ha habido la propuesta de hacer una colaboración”, concluyó.
Con estas declaraciones, Alex Fernández buscó poner fin a una narrativa que, según él, se construyó sobre suposiciones y no sobre hechos concretos.