Alex Fernández rompe el silencio sobre Ángela Aguilar y aclara rumores de celos

Alex Fernández sobre Ángela Aguilar

Aclara polémica con Ángela

Desmiente resentimientos

Alex Fernández enfrentó de manera directa los rumores que lo vinculan con Ángela Aguilar, luego de que resurgieran declaraciones pasadas donde la cantante habría rechazado un dueto con él.

La polémica tomó fuerza tras su ausencia en el álbum “Tributo al Rey con Banda”, proyecto producido por Vicente Fernández Jr. en honor a su abuelo.

Ante las especulaciones sobre posibles celos o conflictos, el hijo de Alejandro Fernández decidió aclarar su postura frente a la prensa.

El cantante negó cualquier rivalidad y explicó que su nombre fue relacionado sin fundamentos sólidos.

Las declaraciones de Ángela que generaron controversia

La controversia tiene origen en 2019, cuando Ángela Aguilar fue cuestionada sobre la posibilidad de grabar junto a Alex Fernández.

En ese momento, la intérprete señaló que consideraba prioritario fortalecer su carrera antes de realizar colaboraciones.

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“Antes de hacer duetos debo fortalecer mi carrera. Yo ya llevo cuatro y él apenas está empezando, sacó su primer disco”, dijo entonces ante medios de comunicación.

Meses más tarde, reiteró su postura en otra entrevista: “No lo conozco muy bien, siento que tengo que conocer a alguien muy bien para poder hacer un dueto (…) ya no quiero hacer duetos, o sea quiero ya cantar solita”.