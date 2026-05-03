Preocupación en el fútbol: Sir Alex Ferguson fue hospitalizado
El legendario exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado a un hospital tras sufrir una indisposición en el estadio Old Trafford. El incidente ocurrió este domingo, poco antes del encuentro entre el Manchester United y el Liverpool. Ferguson, de 84 años, se encontraba en el estadio como es habitual cuando comenzó a sentirse mal. […]
Publicado el03/05/2026 a las 17:39
El legendario exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado a un hospital tras sufrir una indisposición en el estadio Old Trafford.
El incidente ocurrió este domingo, poco antes del encuentro entre el Manchester United y el Liverpool.
Ferguson, de 84 años, se encontraba en el estadio como es habitual cuando comenzó a sentirse mal.
Traslado inmediato
El técnico escocés fue llevado en ambulancia a un centro médico cercano.
Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre su estado de salud.
Presencia habitual en el club
Ferguson había sido visto horas antes compartiendo con invitados en las instalaciones del club.
Desde su retiro, el histórico entrenador suele asistir a los partidos desde el palco.
Antecedente de salud
En 2018, Ferguson sufrió una hemorragia cerebral que puso en riesgo su vida.
Sin embargo, logró recuperarse y regresar a la actividad pública.
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