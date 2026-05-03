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Preocupación en el fútbol: Sir Alex Ferguson fue hospitalizado

El legendario exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado a un hospital tras sufrir una indisposición en el estadio Old Trafford. El incidente ocurrió este domingo, poco antes del encuentro entre el Manchester United y el Liverpool. Ferguson, de 84 años, se encontraba en el estadio como es habitual cuando comenzó a sentirse mal. […]

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Preocupación en el fútbol: Sir Alex Ferguson fue hospitalizado
Foto: shutterstock

Publicado el03/05/2026 a las 17:39

El legendario exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado a un hospital tras sufrir una indisposición en el estadio Old Trafford.

El incidente ocurrió este domingo, poco antes del encuentro entre el Manchester United y el Liverpool.

Ferguson, de 84 años, se encontraba en el estadio como es habitual cuando comenzó a sentirse mal.

Traslado inmediato

Foto: shutterstock

El técnico escocés fue llevado en ambulancia a un centro médico cercano.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre su estado de salud.

Presencia habitual en el club

Manchester
FOTO: EFE

Ferguson había sido visto horas antes compartiendo con invitados en las instalaciones del club.

Desde su retiro, el histórico entrenador suele asistir a los partidos desde el palco.

Antecedente de salud

En 2018, Ferguson sufrió una hemorragia cerebral que puso en riesgo su vida.

Sin embargo, logró recuperarse y regresar a la actividad pública.

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