El legendario exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado a un hospital tras sufrir una indisposición en el estadio Old Trafford.

El incidente ocurrió este domingo, poco antes del encuentro entre el Manchester United y el Liverpool.

Ferguson, de 84 años, se encontraba en el estadio como es habitual cuando comenzó a sentirse mal.

Traslado inmediato

El técnico escocés fue llevado en ambulancia a un centro médico cercano.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre su estado de salud.