Alerta sanitaria: lechuga de Taco Bell vinculada a brote intestinal
Publicado el18/07/2026 a las 00:21
- Brote por lechuga contaminada en Taco Bell.
- Afecta varios estados.
- Retiran producto del mercado.
Autoridades federales confirmaron que la lechuga servida en restaurantes Taco Bell en cinco estados está relacionada con un brote del parásito cyclospora, que causa diarrea severa.
El brote afecta a miles de personas en EE.UU. y pone en alerta a consumidores sobre la seguridad de alimentos frescos en cadenas populares.
Estados afectados y advertencia oficial
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta.
Pidieron no consumir lechuga iceberg rallada en Taco Bell.
Los estados afectados son Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia.
El brote forma parte de un aumento récord de casos en más de 30 estados.
Expertos advierten que no todos los contagios provienen de una sola fuente.
La investigación apunta a un proveedor
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó un proveedor específico.
La lechuga provenía de México, según las autoridades.
La empresa vinculada retiró voluntariamente el producto del mercado.
Taco Bell anunció que dejará de usar ese suministro.
También reemplazará el ingrediente en su cadena a nivel nacional.
Qué es la cyclospora y cómo afecta
La cyclospora es un parásito microscópico que infecta el intestino.
Provoca diarrea acuosa, a veces intensa y recurrente.
Generalmente no es mortal, pero puede requerir antibióticos.
Se transmite por alimentos contaminados, especialmente vegetales frescos.
El riesgo aumenta en verano por condiciones climáticas favorables.
Brote en expansión y recomendaciones
Michigan reporta más de 5,000 casos confirmados.
Otros estados suman miles de contagios adicionales.
Más de 100 personas han sido hospitalizadas.
Autoridades recomiendan comprar lechuga entera en lugar de empaquetada.
También aconsejan extremar medidas de higiene al manipular alimentos.