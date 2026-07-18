Alerta sanitaria: lechuga de Taco Bell vinculada a brote intestinal

Brote por lechuga contaminada en Taco Bell.

Afecta varios estados.

Retiran producto del mercado.

Autoridades federales confirmaron que la lechuga servida en restaurantes Taco Bell en cinco estados está relacionada con un brote del parásito cyclospora, que causa diarrea severa.

El brote afecta a miles de personas en EE.UU. y pone en alerta a consumidores sobre la seguridad de alimentos frescos en cadenas populares.

Estados afectados y advertencia oficial

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta.

Pidieron no consumir lechuga iceberg rallada en Taco Bell.

Los estados afectados son Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia.

El brote forma parte de un aumento récord de casos en más de 30 estados.

Expertos advierten que no todos los contagios provienen de una sola fuente.