Alerta por tornados y tormentas extremas

Posible Superniño 2026

Cambios climáticos globales Fuertes tormentas avanzan sobre el sureste de Estados Unidos con riesgo de tornados en Mississippi y Alabama, elevando las alertas meteorológicas en la región. El sistema forma parte de un patrón climático más amplio que mantiene inestabilidad en varios estados del sur y el este del país. Las autoridades locales han advertido sobre la posibilidad de vientos destructivos, lluvias intensas y actividad eléctrica severa. Mientras tanto, expertos federales analizan un fenómeno de mayor escala que podría redefinir el comportamiento del clima en los próximos meses. Un fenómeno global comienza a tomar forma La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estima en 62 % la probabilidad de que se desarrolle El Niño entre junio y agosto.

Este evento ocurre cada dos a siete años y se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte Ese incremento en la temperatura oceánica altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvia y temperatura a nivel mundial. Los primeros efectos podrían notarse en verano en el hemisferio norte, aunque su punto máximo llegaría durante el invierno. La posibilidad de un “Superniño” en 2026 Además del desarrollo regular del fenómeno, existe un 25 % de probabilidad de que emerja un “Superniño” a partir de noviembre.

Este término se utiliza cuando la temperatura del océano supera en más de dos grados centígrados el promedio histórico. Sin embargo, los especialistas aclaran que una versión más intensa no implica necesariamente consecuencias más devastadoras. El Niño es uno de muchos factores que influyen en el clima global, aunque destaca por ser uno de los más predecibles. Impacto desigual: lluvias, sequías y extremos A escala global, El Niño suele provocar sequías e incendios en Australia y el sudeste asiático. En contraste, puede generar lluvias intensas e inundaciones en diversas zonas de América, incluidas regiones costeras de Estados Unidos.

En los Grandes Llanos y la mitad norte del país, los inviernos podrían ser menos fríos pero más secos. Este escenario preocupa especialmente ante la sequía continental que afecta actualmente a gran parte del territorio estadounidense. Cambios en los vientos y efectos en huracanes El debilitamiento de los vientos alisios es uno de los mecanismos clave detrás de este fenómeno climático. Cuando estos vientos pierden fuerza, el agua cálida retorna hacia el Pacífico central y oriental, favoreciendo la formación de nubosidad. En el Atlántico, El Niño suele actuar como un inhibidor de huracanes al aumentar la cizalladura del viento.

Esa variación en dirección y velocidad de los vientos dificulta que las ondas tropicales evolucionen en tormentas organizadas. Más actividad ciclónica en el Pacífico oriental Mientras reduce la actividad en el Atlántico, el calentamiento del Pacífico puede intensificar la formación de huracanes frente a México y Centroamérica. Las aguas más cálidas proporcionan energía adicional para el desarrollo de ciclones en esa región. El último “Superniño” ocurrió en 2015, cuando se anticiparon inundaciones masivas en California que finalmente no se concretaron. Expertos señalan que otros patrones atmosféricos pueden modificar o incluso neutralizar los efectos esperados.