Alerta por tornados en EEUU

Granizo y vientos fuertes

Riesgo de inundaciones La primera semana de mayo arrancó con condiciones meteorológicas inestables debido al avance de un extenso frente frío que cruza el país. Aunque el sistema no alcanza la intensidad de episodios recientes, mantiene el potencial de generar fenómenos severos. Las principales amenazas incluyen granizo de gran tamaño, ráfagas destructivas y posibles tornados. El impacto más significativo se concentra en el sur, donde el riesgo se mantendrá durante varios días. Tormentas severas avanzan hacia el sur Las primeras tormentas se desarrollaron el lunes desde el norte de Texas hasta regiones del Medio Oeste. En ciudades como Detroit se reportaron fuertes ráfagas de viento asociadas al sistema.

Estas condiciones representan apenas el inicio de un patrón que podría prolongarse hasta mediados de semana. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte El frente frío continúa desplazándose y reorganizando la amenaza en distintas regiones. Para el martes, el riesgo se trasladó más al sur, con un nivel 2 de 5 en áreas del noreste de Texas al sur de Missouri. Durante la tarde, la probabilidad de tormentas intensas aumentó conforme el sistema siguió su trayectoria. Miércoles, el día más crítico Una zona de baja presión asociada al frente favorecerá el desarrollo de tormentas en Oklahoma, Arkansas y la región de Ark-La-Tex.

La humedad proveniente del Golfo de México y un chorro de bajo nivel en fortalecimiento alimentan la inestabilidad. El miércoles se perfila como el día de mayor preocupación para el sur. La amenaza de nivel 2 de 5 se expandirá hacia Texas, Luisiana, Arkansas, Misisipi y Alabama. En estas zonas, cualquier tormenta que logre desarrollarse podría producir granizo grande y vientos dañinos. También existe la posibilidad de tornados, especialmente si las células permanecen aisladas. Riesgo de inundaciones repentinas El frente comenzará a desacelerarse al interactuar con un sistema de alta presión frente a la costa este. Este freno en su avance podría provocar lluvias persistentes sobre las mismas áreas. Los aguaceros más intensos se anticipan para el miércoles en el sur.

El lento desplazamiento del sistema aumentará la probabilidad de acumulaciones significativas. Gran parte del sureste se encuentra bajo un riesgo elevado de inundaciones repentinas, catalogado en nivel 2 de 4. Las precipitaciones podrían alcanzar entre 2 y 3 pulgadas en amplias zonas afectadas. Impacto nacional del sistema El frente frío no solo afecta al sur, sino que tiene repercusiones en otras regiones. En el Medio Oeste y el noreste se esperan lluvias intensas asociadas al mismo patrón. Mientras tanto, en las Montañas Rocosas centrales se desarrolla una fuerte tormenta de nieve. La combinación de fenómenos evidencia la magnitud del sistema que atraviesa el país. Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones locales. Además, las condiciones podrían cambiar rápidamente conforme el frente continúe su desplazamiento.