Fin de semana bajo amenaza: 33 millones en alerta por lluvias torrenciales e inundaciones en el sur

Alerta por lluvias torrenciales

33 millones bajo amenaza

Inundaciones en el sur

El sur de Estados Unidos enfrenta un panorama meteorológico complicado justo cuando millones se preparan para viajar por el fin de semana del Día de los Caídos.

Más de 33 millones de personas se encuentran bajo riesgo creciente de inundaciones repentinas debido a varias rondas de tormentas que impactarán la región.

El foco principal se concentra en Texas y se extiende hacia el sureste, el valle del río Tennessee y la costa del sureste.

Las autoridades advierten que el patrón climático podría intensificarse a medida que avance el fin de semana largo.

Humedad tropical y tormentas lentas

El escenario está marcado por una masa de humedad tropical proveniente del Golfo que permanece estacionada sobre el sur del país.