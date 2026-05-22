Fin de semana bajo amenaza: 33 millones en alerta por lluvias torrenciales e inundaciones en el sur
Publicado el22/05/2026 a las 11:23
- Alerta por lluvias torrenciales
- 33 millones bajo amenaza
- Inundaciones en el sur
El sur de Estados Unidos enfrenta un panorama meteorológico complicado justo cuando millones se preparan para viajar por el fin de semana del Día de los Caídos.
Más de 33 millones de personas se encuentran bajo riesgo creciente de inundaciones repentinas debido a varias rondas de tormentas que impactarán la región.
El foco principal se concentra en Texas y se extiende hacia el sureste, el valle del río Tennessee y la costa del sureste.
Las autoridades advierten que el patrón climático podría intensificarse a medida que avance el fin de semana largo.
Humedad tropical y tormentas lentas
El escenario está marcado por una masa de humedad tropical proveniente del Golfo que permanece estacionada sobre el sur del país.
Esa humedad interactúa con un frente casi inmóvil, generando tormentas de movimiento lento que descargan grandes volúmenes de lluvia en poco tiempo.
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El fenómeno ya mostró su fuerza el miércoles en Atlanta, donde un aguacero aislado causó inundaciones repentinas durante la hora pico.
En el cruce de las autopistas interestatales 75 y 85, los sistemas de drenaje colapsaron y fue necesario realizar varios rescates acuáticos.
Lluvias acumuladas y zonas vulnerables
En las últimas 72 horas, la costa de Texas y partes de Luisiana han recibido varias pulgadas de lluvia acumulada.
Freeport, Texas, registró más de siete pulgadas, mientras que en Winona, Misisipi, se superaron las cinco pulgadas.
Hasta el viernes, el riesgo de inundaciones se mantiene desde Houston hasta Nashville y Atlanta, bajo una amenaza clasificada en nivel 1 de 4.
Los pronósticos indican que algunas tormentas podrían dejar entre 2.5 y 7.5 centímetros de lluvia en periodos muy cortos.
TURN AROUND, DON’T DROWN 🌊: Dramatic traffic camera video captured the moment a driver became stranded and was rescued from rising floodwaters in Atlanta, Georgia, on Wednesday after heavy rain swamped roads across the area. pic.twitter.com/7WuxDyrBvP
— FOX Weather (@foxweather) May 21, 2026
Riesgo elevado en Apalaches y Georgia
En áreas del sur de los Apalaches, incluyendo el oeste de Carolina del Norte y el noreste de Georgia, el riesgo sube a nivel 2 de 4.
La acumulación total podría alcanzar entre 12.5 y 20 centímetros si varias tormentas afectan repetidamente las mismas zonas.
Paradójicamente, muchas de estas regiones enfrentaban condiciones de sequía severa o extrema antes de esta racha de lluvias.
Sin embargo, la tierra reseca puede dificultar la absorción rápida del agua, aumentando el potencial de escorrentías peligrosas.
PIGGYBACKED TO SAFETY 🌊: As Mary and George Brathwaite drove along a flooded Atlanta roadway, they spotted a stranded driver sitting on top of her waterlogged sedan. Without hesitation, George jumped out of the vehicle and waded through the floodwaters, carrying the woman on his… pic.twitter.com/h25WXlSyCS
— FOX Weather (@foxweather) May 21, 2026
Viajeros en alerta por fin de semana largo
Las lluvias continuarán desplazándose lentamente hacia el este, afectando también partes de Georgia y Alabama.
Aunque las precipitaciones podrían aliviar la sequía en algunos puntos, el riesgo inmediato son inundaciones repentinas y cortes viales.
El peligro persistirá al menos hasta la mañana del sábado y el domingo, especialmente entre Galveston, Houston y el sur de Luisiana.
Se mantienen avisos de inundación hasta el lunes en ciudades como Galveston, Corpus Christi y San Antonio, en un fin de semana que podría verse marcado por interrupciones generalizadas, según ‘Fox Weather‘.