Alerta máxima en Illinois: advierten tornados peligrosos y tormentas intensas en el Medio Oeste

Alerta por tornados en Illinois

Tormentas rápidas y fuertes

Riesgo alto esta semana

El Medio Oeste de Estados Unidos se prepara para enfrentar un nuevo episodio de clima severo, apenas días después de un temporal que dejó múltiples daños.

Las previsiones apuntan a que las tormentas se intensificarán entre el miércoles y la noche de ese mismo día, con riesgo elevado.

Además, las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de fenómenos extremos que podrían afectar a millones de personas.

Autoridades y expertos advierten que el peligro incluye tornados, fuertes vientos y lluvias intensas en varios estados.

Condiciones propicias para tornados

El pronóstico señala que una zona de baja presión inusualmente intensa será clave en el desarrollo del sistema.

“Esta tormenta interactuará con abundante aire cálido y húmedo”, explicó Dan DePodwin, especialista en pronóstico.

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El experto advirtió que este escenario generará “fuertes ráfagas de viento generalizadas y la posibilidad de que se formen varios tornados”.

Existe incluso la posibilidad de que algunos tornados sean prolongados y de gran intensidad.