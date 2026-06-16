Alerta máxima en Illinois: advierten tornados peligrosos y tormentas intensas en el Medio Oeste
Publicado el16/06/2026 a las 12:23
- Alerta por tornados en Illinois
- Tormentas rápidas y fuertes
- Riesgo alto esta semana
El Medio Oeste de Estados Unidos se prepara para enfrentar un nuevo episodio de clima severo, apenas días después de un temporal que dejó múltiples daños.
Las previsiones apuntan a que las tormentas se intensificarán entre el miércoles y la noche de ese mismo día, con riesgo elevado.
Además, las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de fenómenos extremos que podrían afectar a millones de personas.
Autoridades y expertos advierten que el peligro incluye tornados, fuertes vientos y lluvias intensas en varios estados.
Condiciones propicias para tornados
El pronóstico señala que una zona de baja presión inusualmente intensa será clave en el desarrollo del sistema.
“Esta tormenta interactuará con abundante aire cálido y húmedo”, explicó Dan DePodwin, especialista en pronóstico.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta
El experto advirtió que este escenario generará “fuertes ráfagas de viento generalizadas y la posibilidad de que se formen varios tornados”.
Existe incluso la posibilidad de que algunos tornados sean prolongados y de gran intensidad.
Velocidad de tormentas aumenta el riesgo
Uno de los factores más preocupantes es la rapidez con la que se moverán las tormentas en la región.
Se estima que podrían desplazarse a velocidades cercanas a los 110 km/h, reduciendo el tiempo de reacción.
Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 137 km/h, con eventos extremos aún más intensos.
“Los tornados nocturnos son los más peligrosos”, advirtió DePodwin, al destacar el riesgo durante la noche.
Impacto acumulado y expansión del sistema
El Medio Oeste ya ha registrado una temporada activa, con cientos de reportes de daños por viento y decenas de tornados recientes.
“Solo en Illinois… el recuento preliminar de tornados para 2026 es de 145”, señaló Jesse Ferrell.
El sistema continuará desplazándose hacia el noreste, afectando nuevas regiones en los próximos días.
Las autoridades advierten posibles cortes de energía, retrasos en vuelos y daños importantes a infraestructura, detalló ‘AccuWeather‘.