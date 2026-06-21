Alerta en el sur de EEUU: tormentas intensas amenazan con inundaciones repentinas en plena temporada de verano
Publicado el21/06/2026 a las 07:56
- Alerta en EEUU por tormentas
- Riesgo de inundaciones repentinas
- Lluvias persistentes varios días
El inicio del verano llega con complicaciones para millones de personas en el sur de Estados Unidos, donde se pronostican lluvias intensas durante varios días consecutivos. Las condiciones climáticas impedirán actividades al aire libre y afectarán planes típicos de la temporada en varias regiones.
Meteorólogos advierten que un sistema combinado de humedad tropical y un frente estacionario será el responsable de estas condiciones. Este patrón favorecerá la formación de tormentas repetidas y aguaceros en distintos estados.
Las precipitaciones podrían acumular hasta 2 pulgadas en algunas zonas desde el inicio del evento climático. Este nivel de lluvia aumenta considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas.
La amenaza comenzó a intensificarse desde el fin de semana, con un nivel inicial de riesgo catalogado como 1 de 4. Sin embargo, las condiciones podrían empeorar conforme avance la semana.
Regiones bajo mayor riesgo de inundaciones
Estados como Oklahoma, Arkansas, Tennessee y el norte de Mississippi figuran entre los más afectados por este fenómeno. En estas áreas se esperan lluvias constantes que podrían generar acumulaciones peligrosas.
«Es probable que caigan entre 2,5 y 5 centímetros de lluvia en general», señalaron los pronósticos. Además, se anticipan aguaceros más intensos en puntos específicos, especialmente en Oklahoma y Arkansas.
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El lunes, la amenaza escalará a un nivel 2 de 4, indicando un mayor potencial de inundaciones repentinas. Las autoridades han puesto especial atención en zonas que ya presentan suelos saturados.
Ciudades como Nashville, Oklahoma City y Charleston están dentro del área de mayor riesgo. Estas localidades podrían experimentar anegaciones rápidas en calles y zonas bajas.
Tormentas repetidas elevan el peligro
Uno de los factores más preocupantes es la repetición constante de lluvias intensas en las mismas regiones. Esto reduce la capacidad del suelo para absorber el agua, aumentando el riesgo de desbordamientos.
Millones de personas podrían verse afectadas por estas condiciones a lo largo de varios días consecutivos. Las tormentas no solo serán intensas, sino también frecuentes y persistentes.
Aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente hacia el martes, el riesgo no desaparecerá por completo. El nivel de amenaza se mantendrá activo, aunque en una categoría menor.
Esto implica que las condiciones seguirán siendo inestables y potencialmente peligrosas. Las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones.
Sequía y lluvias: un contraste en la región
A pesar del riesgo de inundaciones, algunas comunidades ven estas lluvias como una oportunidad para aliviar la sequía. Estados como Arkansas han enfrentado condiciones secas que afectan cultivos y recursos hídricos.
En estos casos, las precipitaciones podrían ayudar a mejorar la situación, aunque el exceso sigue siendo un problema. El equilibrio entre beneficio y riesgo dependerá de la intensidad de las tormentas.
Las autoridades continuarán monitoreando el comportamiento del sistema climático en los próximos días. Se espera que las actualizaciones sean constantes debido a la naturaleza cambiante del fenómeno.
Por ahora, la combinación de lluvias intensas y acumulación progresiva mantiene en alerta a la región. El desarrollo de estas tormentas será clave para determinar el impacto final en las comunidades afectadas, señaló ‘Fox Weather‘.