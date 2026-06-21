Alerta en el sur de EEUU: tormentas intensas amenazan con inundaciones repentinas en plena temporada de verano

Alerta en EEUU por tormentas

Riesgo de inundaciones repentinas

Lluvias persistentes varios días

El inicio del verano llega con complicaciones para millones de personas en el sur de Estados Unidos, donde se pronostican lluvias intensas durante varios días consecutivos. Las condiciones climáticas impedirán actividades al aire libre y afectarán planes típicos de la temporada en varias regiones.

Meteorólogos advierten que un sistema combinado de humedad tropical y un frente estacionario será el responsable de estas condiciones. Este patrón favorecerá la formación de tormentas repetidas y aguaceros en distintos estados.

Las precipitaciones podrían acumular hasta 2 pulgadas en algunas zonas desde el inicio del evento climático. Este nivel de lluvia aumenta considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas.

La amenaza comenzó a intensificarse desde el fin de semana, con un nivel inicial de riesgo catalogado como 1 de 4. Sin embargo, las condiciones podrían empeorar conforme avance la semana.

Regiones bajo mayor riesgo de inundaciones

Estados como Oklahoma, Arkansas, Tennessee y el norte de Mississippi figuran entre los más afectados por este fenómeno. En estas áreas se esperan lluvias constantes que podrían generar acumulaciones peligrosas.

«Es probable que caigan entre 2,5 y 5 centímetros de lluvia en general», señalaron los pronósticos. Además, se anticipan aguaceros más intensos en puntos específicos, especialmente en Oklahoma y Arkansas.

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El lunes, la amenaza escalará a un nivel 2 de 4, indicando un mayor potencial de inundaciones repentinas. Las autoridades han puesto especial atención en zonas que ya presentan suelos saturados.

Ciudades como Nashville, Oklahoma City y Charleston están dentro del área de mayor riesgo. Estas localidades podrían experimentar anegaciones rápidas en calles y zonas bajas.