Alerta en el sur de EEUU: lluvias intensas amenazan con inundaciones mientras el Golfo sigue bajo vigilancia
Publicado el13/06/2026 a las 11:58
- Lluvias intensas al sur de EEUU
- Riesgo de inundaciones
- Golfo bajo vigilancia
El sur de Estados Unidos se prepara para varios días de lluvias intensas que podrían provocar inundaciones, mientras la humedad proveniente del Golfo se concentra sobre la región.
Desde Texas hasta Georgia, las condiciones atmosféricas favorecerán precipitaciones constantes entre domingo y miércoles, impulsadas por sistemas que se mueven lentamente.
Un frente estacionario en la costa del Golfo está contribuyendo a que las lluvias se mantengan sobre las mismas zonas durante horas, aumentando el riesgo de acumulaciones peligrosas.
Se estima que en algunas áreas podrían registrarse más de 15 centímetros de lluvia en pocos días, lo que mantiene en alerta a autoridades y residentes.
Lluvias fuertes y acumulaciones preocupantes
Expertos advierten que las precipitaciones serán generalizadas, con acumulaciones que podrían variar significativamente dependiendo de la zona afectada.
“Se esperan precipitaciones generalizadas de entre 5 y 10 centímetros desde la costa de Texas hasta el sureste”, explicó el meteorólogo Alex Duffus.
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El especialista añadió que algunas regiones podrían recibir cantidades mayores: “Es posible que se registren cantidades localmente mayores, de entre 10 y 20 centímetros”.
Incluso se contempla que ciertos puntos alcancen cifras más extremas, con máximos locales que podrían intensificar los impactos en comunidades vulnerables.
Riesgo de inundaciones y complicaciones en carreteras
El ritmo de las lluvias también preocupa, ya que podrían presentarse con gran intensidad en lapsos cortos, generando condiciones peligrosas.
“En ocasiones, las lluvias pueden alcanzar tasas de 2 a 3 pulgadas por hora, lo que puede provocar crecidas rápidas”, señaló Adam Douty.
Esto podría traducirse en inundaciones repentinas, especialmente en zonas bajas o con drenaje limitado, donde el agua se acumula rápidamente.
Además, carreteras importantes podrían verse afectadas por baja visibilidad y agua estancada, provocando retrasos e incluso cierres temporales.
Golfo bajo vigilancia pese a bajo riesgo ciclónico
Aunque el desarrollo de ciclones tropicales sigue siendo limitado por ahora, el Golfo de México continúa bajo observación ante posibles cambios en las condiciones.
Algunos sistemas de tormenta podrían reorganizarse o desplazarse hacia la región, incrementando la humedad y reforzando las lluvias existentes.
“Hay indicios de que este fenómeno podría desplazarse de nuevo hacia el Golfo”, advirtió el experto en huracanes Alex DaSilva.
Aun así, las autoridades subrayan que, con o sin desarrollo tropical, el principal riesgo inmediato sigue siendo la lluvia intensa y las posibles inundaciones, detalló ‘AccuWeather’.