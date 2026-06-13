Alerta en el sur de EEUU: lluvias intensas amenazan con inundaciones mientras el Golfo sigue bajo vigilancia

Lluvias intensas al sur de EEUU

Riesgo de inundaciones

Golfo bajo vigilancia

El sur de Estados Unidos se prepara para varios días de lluvias intensas que podrían provocar inundaciones, mientras la humedad proveniente del Golfo se concentra sobre la región.

Desde Texas hasta Georgia, las condiciones atmosféricas favorecerán precipitaciones constantes entre domingo y miércoles, impulsadas por sistemas que se mueven lentamente.

Un frente estacionario en la costa del Golfo está contribuyendo a que las lluvias se mantengan sobre las mismas zonas durante horas, aumentando el riesgo de acumulaciones peligrosas.

Se estima que en algunas áreas podrían registrarse más de 15 centímetros de lluvia en pocos días, lo que mantiene en alerta a autoridades y residentes.

Lluvias fuertes y acumulaciones preocupantes

Expertos advierten que las precipitaciones serán generalizadas, con acumulaciones que podrían variar significativamente dependiendo de la zona afectada.

“Se esperan precipitaciones generalizadas de entre 5 y 10 centímetros desde la costa de Texas hasta el sureste”, explicó el meteorólogo Alex Duffus.

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El especialista añadió que algunas regiones podrían recibir cantidades mayores: “Es posible que se registren cantidades localmente mayores, de entre 10 y 20 centímetros”.

Incluso se contempla que ciertos puntos alcancen cifras más extremas, con máximos locales que podrían intensificar los impactos en comunidades vulnerables.