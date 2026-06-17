Alerta en EEUU: tormentas, vientos fuertes e inundaciones amenazan a varias regiones

Alerta en EEUU por inundaciones

Tormentas afectan múltiples regiones

Vientos causan daños

Un nuevo episodio de clima severo se perfila en Estados Unidos tras el paso de tormentas por el Medio Oeste, ahora con impacto previsto en el Este del país.

El avance de un frente frío hacia el noreste provocará condiciones inusuales para esta época del año, con vientos intensos incluso sin presencia de tormentas eléctricas.

Se esperan ráfagas de entre 65 y 80 km/h desde Ohio hasta los Apalaches, capaces de derribar ramas y desplazar objetos en zonas residenciales.

Además, autoridades advierten sobre posibles cortes de energía intermitentes debido a la fuerza del viento en varias comunidades.

Lluvias intensas elevan riesgo de inundaciones

Mientras algunas regiones tienen un respiro temporal, otras enfrentan lluvias intensas que podrían generar inundaciones repentinas en cuestión de horas.

Las tormentas se concentrarán en zonas como Nueva Inglaterra, el este de Nueva York y partes de Pensilvania y Nueva Jersey.

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Otro frente de mal tiempo se extenderá desde Misuri y Arkansas hasta la costa del Atlántico, afectando varias ciudades en su trayectoria.

En estas áreas también se prevén granizo, actividad eléctrica constante y ráfagas de viento que podrían agravar las condiciones.