Alerta en EEUU: tormentas, vientos fuertes e inundaciones amenazan a varias regiones
Publicado el17/06/2026 a las 13:11
- Alerta en EEUU por inundaciones
- Tormentas afectan múltiples regiones
- Vientos causan daños
Un nuevo episodio de clima severo se perfila en Estados Unidos tras el paso de tormentas por el Medio Oeste, ahora con impacto previsto en el Este del país.
El avance de un frente frío hacia el noreste provocará condiciones inusuales para esta época del año, con vientos intensos incluso sin presencia de tormentas eléctricas.
Se esperan ráfagas de entre 65 y 80 km/h desde Ohio hasta los Apalaches, capaces de derribar ramas y desplazar objetos en zonas residenciales.
Además, autoridades advierten sobre posibles cortes de energía intermitentes debido a la fuerza del viento en varias comunidades.
Lluvias intensas elevan riesgo de inundaciones
Mientras algunas regiones tienen un respiro temporal, otras enfrentan lluvias intensas que podrían generar inundaciones repentinas en cuestión de horas.
Las tormentas se concentrarán en zonas como Nueva Inglaterra, el este de Nueva York y partes de Pensilvania y Nueva Jersey.
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Otro frente de mal tiempo se extenderá desde Misuri y Arkansas hasta la costa del Atlántico, afectando varias ciudades en su trayectoria.
En estas áreas también se prevén granizo, actividad eléctrica constante y ráfagas de viento que podrían agravar las condiciones.
Sur y costa del Golfo bajo amenaza
El panorama se complica aún más en el sur del país, donde otro sistema asociado al desplazamiento de Arthur incrementa los riesgos.
Desde Luisiana hasta Georgia se mantiene la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes e incluso tornados en algunas zonas.
Las costas entre Luisiana y Florida también enfrentan el riesgo de trombas marinas, lo que añade un nivel adicional de alerta.
Estas condiciones podrían mantenerse durante el jueves, con impacto directo en comunidades cercanas al Golfo.
Fin de semana con más tormentas en camino
El mal tiempo no dará tregua, ya que se prevé un nuevo episodio de tormentas para el fin de semana en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste.
El choque entre aire cálido y húmedo del sur con aire frío del norte generará condiciones propicias para nuevas tormentas eléctricas.
Las principales amenazas serán vientos intensos y caída de granizo, aunque no se descarta la formación de tornados en algunas regiones.
Además, las lluvias acumuladas de días anteriores podrían agravar el riesgo de inundaciones repentinas en varias zonas del país, ‘AccuWeather‘.