¡Alerta Activa! Bertha vuelve a tocar tierra en Texas y mantiene el riesgo de inundaciones
Publicado el23/07/2026 a las 13:34
- Bertha toca Texas otra vez
- Persisten lluvias intensas
- Riesgo de inundaciones aisladas
La tormenta tropical Bertha volvió a tocar tierra en Texas este jueves después de haber cruzado el sur de Luisiana, mientras continúa provocando lluvias intensas, marejada y fuertes vientos en la costa del golfo.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el sistema se debilitará gradualmente y que se espera su disipación entre la noche del jueves y el viernes.
Aunque Bertha perderá fuerza en las próximas horas, las autoridades mantienen la vigilancia por el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas del sureste de Texas.
Bertha regresa a Texas tras atravesar Luisiana con fuertes lluvias
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De acuerdo con el reporte del NHC, Bertha regresó temporalmente al mar después de tocar tierra el miércoles en Luisiana.
Posteriormente, el sistema volvió a ingresar al territorio estadounidense por la costa este de Texas.
Los meteorólogos señalaron que el ciclón continuará debilitándose conforme avance tierra adentro.
La previsión oficial indica que la tormenta tropical podría disiparse completamente durante la noche del jueves o en algún momento del viernes.
Lluvias intensas mantienen la amenaza de inundaciones en la costa del golfo
El principal riesgo asociado con Bertha continúa siendo la lluvia acumulada.
El NHC pronosticó precipitaciones de entre 2,5 y 7,6 centímetros (1 a 3 pulgadas) en amplias zonas de la costa del golfo de Texas y el sur del estado.
En algunos puntos aislados, los acumulados podrían alcanzar hasta 10 centímetros (4 pulgadas) antes de que finalice el evento.
«Esta lluvia puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas», advirtió el NHC.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas mientras persistan las precipitaciones.
Las inundaciones repentinas suelen desarrollarse con rapidez, especialmente cuando coinciden lluvias intensas con sistemas de drenaje saturados.
Vientos, marejada y alerta tropical continúan vigentes
Además de las lluvias, Bertha mantiene vientos máximos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora.
La tormenta también continúa generando una elevada marejada en sectores de la costa del golfo.
Estas condiciones afectan tanto a Texas como a partes de Luisiana.
El Centro Nacional de Huracanes mantiene vigente un aviso de tormenta tropical desde la línea parroquial de Vermilion/Cameron, en Luisiana, hasta Sargent, Texas.
Mientras ese aviso permanezca activo, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.
La temporada de huracanes sigue activa pese a una previsión menos intensa
Bertha se convirtió el pasado lunes en la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2026.
La temporada oficial comenzó el 1 de junio y concluirá el próximo 30 de noviembre
Tropical storm Bertha out in the golf around 4:30 AM today! pic.twitter.com/4YDrHkUPHI
— Texas 🇺🇸 (@MustangMan_TX) July 23, 2026
Antes de Bertha, la tormenta tropical Arthur se formó el 17 de junio en el golfo de México.
Arthur también provocó fuertes lluvias en Texas durante su paso por la región.
Aunque la actividad ciclónica continúa, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ajustó recientemente sus expectativas para este año.
El pasado 8 de julio, la agencia redujo su pronóstico para la temporada atlántica.
La NOAA ahora estima que se formarán nueve huracanes durante 2026.
Esa cifra se ubica por debajo del promedio histórico.
Según la agencia estadounidense, la revisión responde al fortalecimiento del fenómeno climático El Niño, cuyas condiciones suelen influir en la actividad ciclónica del Atlántico.
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FUENTE: EFE