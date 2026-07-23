¡Alerta Activa! Bertha vuelve a tocar tierra en Texas y mantiene el riesgo de inundaciones

Bertha toca Texas otra vez

Persisten lluvias intensas

Riesgo de inundaciones aisladas

La tormenta tropical Bertha volvió a tocar tierra en Texas este jueves después de haber cruzado el sur de Luisiana, mientras continúa provocando lluvias intensas, marejada y fuertes vientos en la costa del golfo.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el sistema se debilitará gradualmente y que se espera su disipación entre la noche del jueves y el viernes.

Aunque Bertha perderá fuerza en las próximas horas, las autoridades mantienen la vigilancia por el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas del sureste de Texas.

Bertha regresa a Texas tras atravesar Luisiana con fuertes lluvias

Ver este video en su propia página →

De acuerdo con el reporte del NHC, Bertha regresó temporalmente al mar después de tocar tierra el miércoles en Luisiana.

Posteriormente, el sistema volvió a ingresar al territorio estadounidense por la costa este de Texas.

Los meteorólogos señalaron que el ciclón continuará debilitándose conforme avance tierra adentro.

La previsión oficial indica que la tormenta tropical podría disiparse completamente durante la noche del jueves o en algún momento del viernes.