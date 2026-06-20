Alemania remonta sobre la hora y toma el liderato del grupo

Alemania logró una victoria agónica y cargada de carácter tras vencer 2-1 a Costa de Marfil en Toronto, en un partido que se definió en los últimos minutos y que deja a los europeos como líderes del grupo.

El triunfo no solo suma tres puntos clave, sino que coloca a Alemania en la cima de su zona con paso firme rumbo a la clasificación.

Costa de Marfil golpea primero

El partido arrancó con intensidad, pero fue el conjunto africano el que logró abrir el marcador.

Franck Kessié aprovechó un rebote dentro del área para poner el 1-0 y confirmar el buen momento de Costa de Marfil, que incluso llegó a dominar varios tramos del encuentro.

Durante la primera mitad, Alemania mostró dificultades para generar juego y romper la estructura rival, lo que generó dudas sobre su rendimiento.

Los cambios de Nagelsmann cambian el partido

En el complemento, el técnico alemán ajustó piezas y el equipo respondió.