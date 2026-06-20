Alemania remonta sobre la hora y toma el liderato del grupo
Publicado el20/06/2026 a las 13:16
Alemania logró una victoria agónica y cargada de carácter tras vencer 2-1 a Costa de Marfil en Toronto, en un partido que se definió en los últimos minutos y que deja a los europeos como líderes del grupo.
El triunfo no solo suma tres puntos clave, sino que coloca a Alemania en la cima de su zona con paso firme rumbo a la clasificación.
Costa de Marfil golpea primero
El partido arrancó con intensidad, pero fue el conjunto africano el que logró abrir el marcador.
Franck Kessié aprovechó un rebote dentro del área para poner el 1-0 y confirmar el buen momento de Costa de Marfil, que incluso llegó a dominar varios tramos del encuentro.
Durante la primera mitad, Alemania mostró dificultades para generar juego y romper la estructura rival, lo que generó dudas sobre su rendimiento.
Los cambios de Nagelsmann cambian el partido
En el complemento, el técnico alemán ajustó piezas y el equipo respondió.
Las modificaciones fueron determinantes para cambiar la dinámica del partido. Alemania ganó presencia ofensiva, mayor circulación y comenzó a someter a su rival.
Ese giro fue clave para que el equipo encontrara el camino hacia la remontada.
Undav, el héroe inesperado
Deniz Undav fue el gran protagonista de la noche.
Primero marcó el empate tras una buena jugada colectiva, y cuando el partido parecía terminar en igualdad, apareció nuevamente en el tiempo añadido para firmar el 2-1 definitivo.
Su ingreso cambió por completo el rumbo del encuentro y terminó siendo decisivo.
Alemania se queda con el liderato
Con esta victoria, Alemania se posiciona como líder del grupo con seis puntos, a falta de una jornada.
Costa de Marfil, por su parte, dejó una buena imagen, compitiendo de igual a igual ante uno de los favoritos, pero se quedó sin recompensa.
Alemania buscará asegurar el primer lugar en la última fecha, mientras que Costa de Marfil deberá jugarse todo para seguir con vida en el Mundial.
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