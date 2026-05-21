Alemania anuncia lista para el Mundial y hay una bomba inesperada

Alemania presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026 y la gran sorpresa fue el regreso de Manuel Neuer.

El histórico arquero de 40 años volverá a defender la portería alemana después de haber anunciado su retiro de la selección en 2024.

Neuer volverá como titular

El técnico Julian Nagelsmann confirmó que Neuer será el arquero número uno de Alemania durante la Copa del Mundo.

La decisión se tomó tras la lesión de Marc-André ter Stegen.

Alemania mezcla experiencia y juventud