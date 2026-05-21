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Alemania anuncia lista para el Mundial y hay una bomba inesperada
Alemania presentó su lista para el Mundial 2026 con el sorpresivo regreso de Manuel Neuer a los 40 años.
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Alemania anuncia lista para el Mundial y hay una bomba inesperada

Publicado el21/05/2026 a las 05:32

Alemania presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026 y la gran sorpresa fue el regreso de Manuel Neuer.

El histórico arquero de 40 años volverá a defender la portería alemana después de haber anunciado su retiro de la selección en 2024.

Neuer volverá como titular

Foto: Shutterstock

El técnico Julian Nagelsmann confirmó que Neuer será el arquero número uno de Alemania durante la Copa del Mundo.

La decisión se tomó tras la lesión de Marc-André ter Stegen.

Alemania mezcla experiencia y juventud

Alemania, Irlanda del Norte
FOTO: EFE

 

La lista mantiene una base sólida con figuras como:

  • Joshua Kimmich
  • Jamal Musiala
  • Florian Wirtz
  • Antonio Rüdiger

También hay sorpresas

Nagelsmann incluyó nombres inesperados como:

  • Nadiem Amiri
  • Lennart Karl

Musiala genera dudas físicas

Uno de los casos que más preocupaba era el de Musiala, quien viene de recuperarse de una lesión importante.

Aun así, Nagelsmann dejó clara su confianza en la estrella del Bayern Múnich.

Después de años complicados en Mundiales recientes, Alemania buscará recuperar protagonismo en la Copa del Mundo 2026.

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