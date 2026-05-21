Alemania anuncia lista para el Mundial y hay una bomba inesperada
Publicado el21/05/2026 a las 05:32
Alemania presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026 y la gran sorpresa fue el regreso de Manuel Neuer.
El histórico arquero de 40 años volverá a defender la portería alemana después de haber anunciado su retiro de la selección en 2024.
Neuer volverá como titular
El técnico Julian Nagelsmann confirmó que Neuer será el arquero número uno de Alemania durante la Copa del Mundo.
La decisión se tomó tras la lesión de Marc-André ter Stegen.
Alemania mezcla experiencia y juventud
La lista mantiene una base sólida con figuras como:
- Joshua Kimmich
- Jamal Musiala
- Florian Wirtz
- Antonio Rüdiger
También hay sorpresas
Nagelsmann incluyó nombres inesperados como:
- Nadiem Amiri
- Lennart Karl
Musiala genera dudas físicas
Uno de los casos que más preocupaba era el de Musiala, quien viene de recuperarse de una lesión importante.
Aun así, Nagelsmann dejó clara su confianza en la estrella del Bayern Múnich.
Después de años complicados en Mundiales recientes, Alemania buscará recuperar protagonismo en la Copa del Mundo 2026.
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