Alemania llega al Mundial 2026 bajo presión

Alemania encara el Mundial 2026 con una mezcla de historia, urgencia y necesidad de revancha tras sus eliminaciones en fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022.

Una de las selecciones más exitosas del fútbol mundial enfrenta su momento más delicado en décadas y busca recuperar su lugar entre las potencias.

Dos Mundiales que marcaron una caída

Desde que fue campeona en Brasil 2014, Alemania no ha logrado superar la fase de grupos en sus dos siguientes participaciones.

En Rusia 2018, como vigente campeón, quedó eliminada tras perder ante México y Corea del Sur, pese a una victoria intermedia contra Suecia.

Cuatro años después, en Catar 2022, el escenario se repitió. La derrota inicial frente a Japón condicionó su camino, y aunque empató con España y venció a Costa Rica, no fue suficiente para avanzar.

Estos resultados representaron un golpe fuerte para una selección acostumbrada a competir en las últimas instancias.

Un gigante con historia que busca reaccionar