Alemania llega al Mundial 2026 bajo presión
Publicado el11/06/2026 a las 06:30
Alemania encara el Mundial 2026 con una mezcla de historia, urgencia y necesidad de revancha tras sus eliminaciones en fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022.
Una de las selecciones más exitosas del fútbol mundial enfrenta su momento más delicado en décadas y busca recuperar su lugar entre las potencias.
Dos Mundiales que marcaron una caída
Desde que fue campeona en Brasil 2014, Alemania no ha logrado superar la fase de grupos en sus dos siguientes participaciones.
En Rusia 2018, como vigente campeón, quedó eliminada tras perder ante México y Corea del Sur, pese a una victoria intermedia contra Suecia.
Cuatro años después, en Catar 2022, el escenario se repitió. La derrota inicial frente a Japón condicionó su camino, y aunque empató con España y venció a Costa Rica, no fue suficiente para avanzar.
Estos resultados representaron un golpe fuerte para una selección acostumbrada a competir en las últimas instancias.
Un gigante con historia que busca reaccionar
Alemania es una de las selecciones más laureadas del mundo, con cuatro títulos (1954, 1974, 1990 y 2014), solo por detrás de Brasil.
Sin embargo, su presente contrasta con ese legado. En sus últimos dos Mundiales apenas ha ganado dos partidos, una cifra lejana a su historial competitivo.
El recuerdo de Brasil 2014 sigue siendo un punto de referencia: una campaña sólida que incluyó el histórico 7-1 ante la anfitriona en semifinales y el título ganado ante Argentina.
Ese nivel es el que ahora intenta recuperar el equipo.
Confianza interna pese a las dudas externas
De cara al debut frente a Curazao, la selección alemana busca reconstruir su identidad.
Rudi Völler aseguró que el equipo será “difícil de superar”, en un mensaje que apunta a reforzar la confianza interna frente a las dudas externas que lo alejan del grupo de favoritos.
El equipo afronta el torneo con la intención de dejar atrás los errores recientes y demostrar que sigue siendo competitivo al más alto nivel.
El Mundial 2026 representa una prueba clave para Alemania, que necesita resultados inmediatos para evitar un nuevo fracaso.