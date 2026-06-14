Alemania aplasta a Curazao con goleada y mensaje claro
Publicado el14/06/2026 a las 10:38
Alemania dejó atrás las dudas de los últimos Mundiales y debutó con una contundente victoria ante Curazao en Houston, en un partido que terminó en goleada y con dominio absoluto del equipo europeo.
Tras sus fracasos recientes, el equipo alemán envía una señal fuerte en el arranque del torneo y se perfila como candidato a avanzar con autoridad.
Alemania impone condiciones desde el inicio
El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann salió con intensidad desde el primer minuto y rápidamente marcó diferencias en el marcador.
Felix Nmecha abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área tras una combinación con Florian Wirtz, dejando claro el planteamiento ofensivo del equipo alemán.
Durante los primeros minutos, Alemania acumuló múltiples llegadas y remates, evidenciando la superioridad frente a un rival que tuvo dificultades para sostener el ritmo.
Curazao logró reaccionar momentáneamente con el empate gracias a Livano Comenencia, lo que generó cierta sorpresa en el partido. Sin embargo, la reacción alemana fue inmediata.
Goleada construida con autoridad y profundidad
Antes del descanso, Alemania retomó la ventaja con goles de Nico Schlotterbeck de cabeza y Kai Havertz desde el punto penal.
En la segunda mitad, el dominio se transformó en una goleada contundente. Jamal Musiala amplió la diferencia apenas iniciado el complemento, mientras que Nathaniel Brown y Deniz Undav continuaron castigando a la defensa rival.
El cierre del partido fue lapidario: Undav volvió a marcar y Kai Havertz firmó su doblete para sellar el resultado final con un séptimo gol que confirmó la superioridad alemana.
Curazao resiste, pero no alcanza
A pesar del marcador, Curazao mostró momentos de intensidad y logró generar algunas aproximaciones, aunque sin precisión suficiente para competir de igual a igual.
El equipo caribeño tuvo oportunidades aisladas, pero la diferencia de calidad y profundidad fue determinante. Alemania manejó los tiempos del partido y terminó jugando con comodidad.
Alemania buscará mantener este nivel en los próximos partidos del grupo, mientras Curazao intentará reponerse rápidamente para seguir con vida en el torneo.
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