Alemania aplasta a Curazao con goleada y mensaje claro

Alemania dejó atrás las dudas de los últimos Mundiales y debutó con una contundente victoria ante Curazao en Houston, en un partido que terminó en goleada y con dominio absoluto del equipo europeo.

Tras sus fracasos recientes, el equipo alemán envía una señal fuerte en el arranque del torneo y se perfila como candidato a avanzar con autoridad.

Alemania impone condiciones desde el inicio

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann salió con intensidad desde el primer minuto y rápidamente marcó diferencias en el marcador.

Felix Nmecha abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área tras una combinación con Florian Wirtz, dejando claro el planteamiento ofensivo del equipo alemán.

Durante los primeros minutos, Alemania acumuló múltiples llegadas y remates, evidenciando la superioridad frente a un rival que tuvo dificultades para sostener el ritmo.

Curazao logró reaccionar momentáneamente con el empate gracias a Livano Comenencia, lo que generó cierta sorpresa en el partido. Sin embargo, la reacción alemana fue inmediata.

Goleada construida con autoridad y profundidad