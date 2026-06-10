Alejandro Fernández aclara polémica viral y explica el verdadero motivo del aspecto de su lengua
Publicado el10/06/2026 a las 13:39
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- Cantante aclara rumores
- Pastilla de miel
En cuestión de horas, un video de Alejandro Fernández se convirtió en tendencia en redes sociales debido al aspecto inusual de su lengua, lo que generó inquietud entre sus seguidores.
Las imágenes circularon ampliamente y provocaron rumores sobre un posible problema de salud del cantante, considerado uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana.
A sus 55 años, “El Potrillo” mantiene una sólida trayectoria respaldada por éxitos como “Me dediqué a perderte”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Mátalas” y “Caballero”, por lo que cualquier detalle relacionado con su estado físico no pasa desapercibido.
Ante la creciente ola de comentarios y especulaciones, el intérprete decidió enfrentar las preguntas y ofrecer una explicación directa para frenar la preocupación.
“Les quiero aclarar”: el cantante responde
Durante un encuentro con la prensa, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre el supuesto padecimiento que se le atribuía tras la difusión del video.
Visiblemente molesto por los rumores, el artista negó que exista algún problema médico y aseguró que todo fue resultado de una situación puntual antes de su presentación.
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“Les quiero aclarar que era mi segundo concierto, me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó”, explicó ante los medios, descartando cualquier complicación de salud.
Además, añadió que la calidad del video influyó en la percepción del público: “Después de todo se ve en la cámara que está super saturada”, subrayó, atribuyendo el efecto visual a la grabación.
El contexto detrás de la grabación
El cantante detalló que el momento captado ocurrió poco después de ofrecer un concierto, cuando utilizó una pastilla de miel para aliviar la garganta.
Según explicó, ese tipo de recurso es común entre intérpretes que deben cuidar su voz tras presentaciones exigentes.
Sin embargo, la combinación entre la iluminación del escenario y la saturación de la cámara provocó que el color en la imagen se apreciara distinto, lo que detonó la conversación digital.
La grabación, retomada por distintos espacios en redes sociales, amplificó la polémica y generó versiones que el propio artista calificó como infundadas.
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Cierra el capítulo y llama a evitar rumores
Con sus declaraciones, Alejandro Fernández buscó poner fin a la controversia y tranquilizar a su público, reiterando que se encuentra en buen estado.
El cantante lamentó que situaciones cotidianas puedan transformarse rápidamente en rumores que cuestionan su salud sin fundamento.
La viralización del video demuestra cómo cualquier detalle puede convertirse en tema de debate cuando se trata de figuras públicas de gran trayectoria.
Por ahora, “El Potrillo” continúa con sus compromisos profesionales, dejando claro que el episodio no pasó de ser un malentendido amplificado por las redes sociales, apuntó ‘El Heraldo de México‘.