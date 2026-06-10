Alejandro Fernández aclara polémica viral y explica el verdadero motivo del aspecto de su lengua

Alejandro Fernández sobre polémica

Cantante aclara rumores

Pastilla de miel

En cuestión de horas, un video de Alejandro Fernández se convirtió en tendencia en redes sociales debido al aspecto inusual de su lengua, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

Las imágenes circularon ampliamente y provocaron rumores sobre un posible problema de salud del cantante, considerado uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana.

A sus 55 años, “El Potrillo” mantiene una sólida trayectoria respaldada por éxitos como “Me dediqué a perderte”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Mátalas” y “Caballero”, por lo que cualquier detalle relacionado con su estado físico no pasa desapercibido.

Ante la creciente ola de comentarios y especulaciones, el intérprete decidió enfrentar las preguntas y ofrecer una explicación directa para frenar la preocupación.

“Les quiero aclarar”: el cantante responde

Durante un encuentro con la prensa, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre el supuesto padecimiento que se le atribuía tras la difusión del video.

Visiblemente molesto por los rumores, el artista negó que exista algún problema médico y aseguró que todo fue resultado de una situación puntual antes de su presentación.

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“Les quiero aclarar que era mi segundo concierto, me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó”, explicó ante los medios, descartando cualquier complicación de salud.

Además, añadió que la calidad del video influyó en la percepción del público: “Después de todo se ve en la cámara que está super saturada”, subrayó, atribuyendo el efecto visual a la grabación.