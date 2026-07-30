Alejandra Jaramillo y Beta Mejía reciben buena noticia, se van a Italia a la Fórmula 1
Publicado el30/07/2026 a las 10:57
- Vacaciones cambian de rumbo inesperadamente.
- Confirmados para la Fórmula 1.
- Regresan a Miami antes de previsto.
Alejandra Jaramillo Beta Mejía ¿Enfocados en demostrar que no dependen del mercado mexicano ni de Univision? Tras las recientes polémicas y su salida de la televisión hispana en Estados Unidos, la pareja Alejandra Jaramillo y Beta Mejía quiere demostrar que su carrera no se detiene ni depende de una sola empresa o región.
Con una postura firme, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía parecen empeñados en demostrar que no necesitan de Univision ni del respaldo del público mexicano para seguir brillando en el plano internacional.
A través de sus movimientos, han estado presumiendo con orgullo que continúan recibiendo algunas propuestas de trabajo provenientes tanto de sus propios países de origen como de otras cadenas televisivas, dejando en claro que su talento sigue cotizándose en el mercado del entretenimiento.
Alejandra Jaramillo Beta Mejía: Una llamada de trabajo interrumpe sus días en Barcelona
La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, conocida popularmente como «La Caramelo», y su pareja, el creador de contenido colombiano Beta Mejía, se encontraban en España, específicamente en la ciudad de Barcelona. La pareja viajó a territorio europeo debido a un compromiso laboral de Alejandra, quien asistiría como invitada a un evento especialmente dirigido a solo a la comunidad de ecuatorianos residentes en ese país.
Mientras disfrutaban de su estancia y se encontraban comiendo, la pareja recibió una inesperada llamada telefónica que cambió por completo los planes de su viaje. En el momento de contestar el teléfono y enterarse de la propuesta laboral, ambos expresaron el impacto inicial que les causó la noticia:
«Estamos nerviosos», dijeron cuando recibieron la llamada mientras comían. Sin embargo, del otro lado de la línea, la mujer que se comunicó con ellos les dio un parte de tranquilidad al asegurarles que todo marchaba de forma positiva con un directo: «Todo bien».
Confusión inicial y una gran confirmación laboral
Durante el desarrollo de la conversación telefónica, y ante la emoción y el misterio de la llamada, Beta Mejía reaccionó con humor y duda hacia la persona que los contactó. En medio del intercambio de palabras, Beta le preguntó a la mujer si estaba embarazada a la persona que les llamó.
Ante la interrogante del colombiano, la mujer desmintió la suposición de inmediato y procedió a darles la primera gran noticia del día: «No, la entrevista con… está confirmada».
Al escuchar estas palabras, los dos se pusieron muy felices, aunque de momento se omitió saber públicamente de qué personaje o celebridad se trata dicha entrevista.
La llamada no terminó ahí, pues la mujer les comunicó una oportunidad laboral aún más grande que involucra a ambos de forma conjunta en el continente europeo. Según les detalló la persona al teléfono, los dos están confirmados para trabajar en la Fórmula 1 en Italia. Adicionalmente, especificaron que las labores se desarrollarán en el circuito automovilístico de Monza.
El respaldo de grandes cadenas internacionales y el regreso a Miami: Alejandra Jaramillo Beta Mejía
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Este nuevo proyecto en el automovilismo de alto rendimiento llega de la mano de importantes plataformas de entretenimiento y deportes a nivel internacional. Según se conoció a través de la misma llamada, ESPN Colombia y Disney los invitó para formar parte de este evento en Italia.
Tras darles los detalles del proyecto en Monza, la mujer se despidió de la pareja recordándoles que debían aprovechar sus últimas horas en Europa antes de retornar a los Estados Unidos:
«Así que, mis amores, a disfrutar esos días en España porque se me tienen que regresar a Miami», les dijo la mujer.
Ante la oleada de buenas noticias y el repentino cambio en su itinerario, Alejandra Jaramillo utilizó sus plataformas digitales oficiales para expresar su profunda gratitud y dejar constancia de su fe.
«Dios es bueno», dijo la ecuatoriana que se burló de mexicanos
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La presentadora escribió un emotivo mensaje: «Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. Gracias a ustedes por el apoyo que me han dado, créanme que lo he sentido profundamente y me emociona. ¡Pues bueno! Las vacaciones tomaron otro rumbo, nos regresamos a Miami antes de lo previsto».
La publicación generó una enorme cantidad de interacciones de manera inmediata. Entre las múltiples muestras de afecto y felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos cercanos, destacó el mensaje de un viejo conocido del medio.
Un ex compañero del programa de televisión «Siéntese quien pueda», Jorge Bernal, se sumó a las felicitaciones escribiendo de forma efusiva: «Rompe, carajo».
Con esta confirmación, la pareja da por terminadas sus vacaciones anticipadamente para preparar su próximo debut en las transmisiones de la Fórmula 1.