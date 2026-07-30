Alejandra Jaramillo y Beta Mejía reciben buena noticia, se van a Italia a la Fórmula 1

Vacaciones cambian de rumbo inesperadamente.

Confirmados para la Fórmula 1.

Regresan a Miami antes de previsto.

Alejandra Jaramillo Beta Mejía ¿Enfocados en demostrar que no dependen del mercado mexicano ni de Univision? Tras las recientes polémicas y su salida de la televisión hispana en Estados Unidos, la pareja Alejandra Jaramillo y Beta Mejía quiere demostrar que su carrera no se detiene ni depende de una sola empresa o región.

Con una postura firme, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía parecen empeñados en demostrar que no necesitan de Univision ni del respaldo del público mexicano para seguir brillando en el plano internacional.

A través de sus movimientos, han estado presumiendo con orgullo que continúan recibiendo algunas propuestas de trabajo provenientes tanto de sus propios países de origen como de otras cadenas televisivas, dejando en claro que su talento sigue cotizándose en el mercado del entretenimiento.

Alejandra Jaramillo Beta Mejía: Una llamada de trabajo interrumpe sus días en Barcelona

La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, conocida popularmente como «La Caramelo», y su pareja, el creador de contenido colombiano Beta Mejía, se encontraban en España, específicamente en la ciudad de Barcelona. La pareja viajó a territorio europeo debido a un compromiso laboral de Alejandra, quien asistiría como invitada a un evento especialmente dirigido a solo a la comunidad de ecuatorianos residentes en ese país.

Mientras disfrutaban de su estancia y se encontraban comiendo, la pareja recibió una inesperada llamada telefónica que cambió por completo los planes de su viaje. En el momento de contestar el teléfono y enterarse de la propuesta laboral, ambos expresaron el impacto inicial que les causó la noticia:

«Estamos nerviosos», dijeron cuando recibieron la llamada mientras comían. Sin embargo, del otro lado de la línea, la mujer que se comunicó con ellos les dio un parte de tranquilidad al asegurarles que todo marchaba de forma positiva con un directo: «Todo bien».