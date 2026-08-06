Alejandra Jaramillo rompe el silencio tras la hospitalización de Perez Hilton tras ser criticada en redes sociales
Publicado el06/08/2026 a las 11:07
- Alejandra Jaramillo lamentó la hospitalización de Perez Hilton.
- Seguidores acusan a la presentadora de «salar» a sus entrevistados.
- Perez Hilton fue internado en Miami bajo evaluación psiquiátrica
Alejandra Jaramillo Perez Hilton. Alejandra Jaramillo está triste por lo que le pasó a Perez Hilton a quien entrevistó, pero muchos la acusan de colgarse de esa situación para promover la entrevista y de haber salado al influencer pues ella dijo que todo lo que tocaba salaba.
La presentadora ecuatoriana compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras enterarse del delicado estado de salud del famoso bloguero de celebridades, a quien había visitado recientemente en su domicilio para realizar una cobertura periodística.
«No puedo creer que estuviste en mi casa hace unos días, hablando de la vida, la decisión de mudarte otra vez a Miami, redes sociales, tu condición médica, no puedo dejar de pensar en tus hijos y tu mamá, te envío mucho amor y luz, recupérate pronto», escribió la conductora en su cuenta de Instagram.
Sin embargo, la publicación desató una ola de comentarios divididos por parte de los usuarios, donde varios internautas la criticaron duramente al asegurar que intentaba figurar a costa del trágico acontecimiento.
«Cuando quieres que algo se trate de ti…», recriminó uno de los seguidores en la caja de comentarios, mientras que otros usuarios llegaron al extremo de tildarla de «salada» y decirle que sí «sala» a las personas como ella dijo cuando «saló» a la selección mexicana al ponerse su playera.
El trasfondo de la entrevista: ¿indirectas tras su despido?
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La conversación entre la comunicadora y el bloguero ya venía generando conversación digital antes del incidente, debido al contexto profesional por el que atravesaba la presentadora.
Luego de su salida del programa ‘Siéntese quien pueda’, en el que se despidió en medio de señalamientos por comentarios considerados ofensivos hacia el público mexicano, la reaparición de la ecuatoriana encendió las redes sociales.
Diversos usuarios y medios señalaron que ciertas reflexiones hechas durante la charla parecían ser respuestas directas a las duras críticas recibidas tras su despido, afirmando que «no tienen que crucificar».
La conversación entre la comunicadora y el bloguero se centró en el manejo de los errores mediáticos y los retos de la prensa de espectáculos en Estados Unidos, un diálogo que cobró relevancia tras la salida de la conductora de su anterior espacio televisivo.
Durante el encuentro grabado en Miami, la presentadora cuestionó directamente al influencer sobre las consecuencias de su trabajo: «¿En algún momento te has metido en algún problema por ser una celebridad del chisme?».
«Toca aprender, es creo que parte de este negocio, no tienen que crucificar a un periodista por de repente meter la pata como decimos popularmente, ¿no? ¿Te ha tocado pedir disculpas públicas alguna vez?», indagó la comunicadora durante la grabación.
Ante el planteamiento, el especialista en farándula reconoció la necesidad de enmendar desaciertos: «Muchas veces, hasta este año».
Emergencia en Miami y operativo policial
La controversia en torno al contenido del encuentro cobró un giro drástico cuando se confirmaron los reportes policiales sobre la hospitalización de Mario Armando Lavandeira Jr., nombre real de Perez Hilton.
De acuerdo con datos publicados por TMZ y ratificados por la agencia EFE, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade acudieron al domicilio del creador de contenido en Westchester.
Las autoridades respondieron a múltiples llamadas de emergencia que alertaban sobre una persona que presuntamente se estaba provocando lesiones físicas mientras realizaba una transmisión en directo en redes sociales.
Fuentes policiales informaron que los equipos de rescate lograron intervenir a tiempo y trasladaron a la celebridad de internet para someterlo a una evaluación psiquiátrica de 72 horas.
Alejandra Jaramillo Perez Hilton: Protocolos de salud mental y antecedentes médicos
«En muchos incidentes que involucran a una persona que sufre una crisis de salud mental, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación», detalló la Oficina del Sheriff en un comunicado.
El operativo concluyó cuando personal de Miami-Dade Fire Rescue retiró al comunicador en camilla para su posterior traslado en ambulancia hacia un centro hospitalario local.
Este alarmante suceso ocurre meses después de que el propio Hilton revelara que estuvo hospitalizado tres semanas por complicaciones derivadas de una gripe que escaló a sepsis.
Actualmente, las plataformas digitales permanecen conmocionadas tanto por el estado de salud del analista de espectáculos como por las repercusiones de la entrevista concedida por la conductora.