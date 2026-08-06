Alejandra Jaramillo rompe el silencio tras la hospitalización de Perez Hilton tras ser criticada en redes sociales

Alejandra Jaramillo lamentó la hospitalización de Perez Hilton.

Seguidores acusan a la presentadora de «salar» a sus entrevistados.

Perez Hilton fue internado en Miami bajo evaluación psiquiátrica

Alejandra Jaramillo Perez Hilton. Alejandra Jaramillo está triste por lo que le pasó a Perez Hilton a quien entrevistó, pero muchos la acusan de colgarse de esa situación para promover la entrevista y de haber salado al influencer pues ella dijo que todo lo que tocaba salaba.

La presentadora ecuatoriana compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras enterarse del delicado estado de salud del famoso bloguero de celebridades, a quien había visitado recientemente en su domicilio para realizar una cobertura periodística.

«No puedo creer que estuviste en mi casa hace unos días, hablando de la vida, la decisión de mudarte otra vez a Miami, redes sociales, tu condición médica, no puedo dejar de pensar en tus hijos y tu mamá, te envío mucho amor y luz, recupérate pronto», escribió la conductora en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la publicación desató una ola de comentarios divididos por parte de los usuarios, donde varios internautas la criticaron duramente al asegurar que intentaba figurar a costa del trágico acontecimiento.

«Cuando quieres que algo se trate de ti…», recriminó uno de los seguidores en la caja de comentarios, mientras que otros usuarios llegaron al extremo de tildarla de «salada» y decirle que sí «sala» a las personas como ella dijo cuando «saló» a la selección mexicana al ponerse su playera.

El trasfondo de la entrevista: ¿indirectas tras su despido?

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La conversación entre la comunicadora y el bloguero ya venía generando conversación digital antes del incidente, debido al contexto profesional por el que atravesaba la presentadora.

Luego de su salida del programa ‘Siéntese quien pueda’, en el que se despidió en medio de señalamientos por comentarios considerados ofensivos hacia el público mexicano, la reaparición de la ecuatoriana encendió las redes sociales.

Diversos usuarios y medios señalaron que ciertas reflexiones hechas durante la charla parecían ser respuestas directas a las duras críticas recibidas tras su despido, afirmando que «no tienen que crucificar».

La conversación entre la comunicadora y el bloguero se centró en el manejo de los errores mediáticos y los retos de la prensa de espectáculos en Estados Unidos, un diálogo que cobró relevancia tras la salida de la conductora de su anterior espacio televisivo.

Durante el encuentro grabado en Miami, la presentadora cuestionó directamente al influencer sobre las consecuencias de su trabajo: «¿En algún momento te has metido en algún problema por ser una celebridad del chisme?».

«Toca aprender, es creo que parte de este negocio, no tienen que crucificar a un periodista por de repente meter la pata como decimos popularmente, ¿no? ¿Te ha tocado pedir disculpas públicas alguna vez?», indagó la comunicadora durante la grabación.

Ante el planteamiento, el especialista en farándula reconoció la necesidad de enmendar desaciertos: «Muchas veces, hasta este año».