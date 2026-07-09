Alejandra Jaramillo revela la emotiva razón por la que su hijo Sebastián prefirió irse a vivir con su papá

Alejandra Jaramillo comparte dolorosa decisión.

Sebastián prefiere vivir en Ecuador.

El fútbol es su gran prioridad

Alejandra Jaramillo hijo Sebastián. La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, panelista del programa ¡Siéntese quien pueda! de Univision y reciente ganadora del reality ¿Apostarías por mí?, abrió su corazón para compartir uno de los momentos más difíciles y maduros de su vida como madre.

Durante una de las emisiones del reality de TelevisaUnivision, «La Caramelo» reveló con total honestidad cómo su hijo Sebastián Muñoz Jaramillo tomó la firme decisión de dejar los Estados Unidos para mudarse permanentemente a Ecuador junto a su padre biológico, Justin Muñoz.

A pesar de que para cualquier madre una separación de este tipo resulta desgarradora, Jaramillo explicó detalladamente los factores familiares y personales que mediaron en esta importante resolución, contando con el respaldo de su círculo más cercano.

Un proceso difícil guiado por la sabiduría familiar

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De acuerdo con lo relatado por la conductora en el programa, la mudanza de Sebastián no fue algo improvisado. En un inicio, el progenitor del adolescente intentó trasladarse a territorio estadounidense para estar cerca de su hijo.

«Él también intentó mudarse a EE. UU. con el niño», confesó Alejandra, al tiempo que describió a su expareja como un hombre ejemplar. «Siempre ha sido un buen papá, siempre».

Cuando Sebastián verbalizó su deseo de cambiar de residencia, Jaramillo experimentó una profunda tristeza, un proceso en el cual su actual pareja, el influencer colombiano Beta Mejía, jugó un rol crucial brindándole contención y calma.

La presentadora detalló que su hijo propuso originalmente una dinámica alterna: pasar un mes en Ecuador y un mes en los Estados Unidos. Sin embargo, ella misma frenó la propuesta priorizando el bienestar formativo del menor. «Yo le dije que necesitaba estabilidad», enfatizó.