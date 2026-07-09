Alejandra Jaramillo revela la emotiva razón por la que su hijo Sebastián prefirió irse a vivir con su papá
Publicado el09/07/2026 a las 08:17
- Alejandra Jaramillo comparte dolorosa decisión.
- Sebastián prefiere vivir en Ecuador.
- El fútbol es su gran prioridad
Alejandra Jaramillo hijo Sebastián. La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, panelista del programa ¡Siéntese quien pueda! de Univision y reciente ganadora del reality ¿Apostarías por mí?, abrió su corazón para compartir uno de los momentos más difíciles y maduros de su vida como madre.
Durante una de las emisiones del reality de TelevisaUnivision, «La Caramelo» reveló con total honestidad cómo su hijo Sebastián Muñoz Jaramillo tomó la firme decisión de dejar los Estados Unidos para mudarse permanentemente a Ecuador junto a su padre biológico, Justin Muñoz.
A pesar de que para cualquier madre una separación de este tipo resulta desgarradora, Jaramillo explicó detalladamente los factores familiares y personales que mediaron en esta importante resolución, contando con el respaldo de su círculo más cercano.
Un proceso difícil guiado por la sabiduría familiar
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De acuerdo con lo relatado por la conductora en el programa, la mudanza de Sebastián no fue algo improvisado. En un inicio, el progenitor del adolescente intentó trasladarse a territorio estadounidense para estar cerca de su hijo.
«Él también intentó mudarse a EE. UU. con el niño», confesó Alejandra, al tiempo que describió a su expareja como un hombre ejemplar. «Siempre ha sido un buen papá, siempre».
Cuando Sebastián verbalizó su deseo de cambiar de residencia, Jaramillo experimentó una profunda tristeza, un proceso en el cual su actual pareja, el influencer colombiano Beta Mejía, jugó un rol crucial brindándole contención y calma.
La presentadora detalló que su hijo propuso originalmente una dinámica alterna: pasar un mes en Ecuador y un mes en los Estados Unidos. Sin embargo, ella misma frenó la propuesta priorizando el bienestar formativo del menor. «Yo le dije que necesitaba estabilidad», enfatizó.
Su papá fue el que la ayudó a tomar la decisión: Alejandra Jaramillo hijo Sebastián
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Ante la indecisión y el choque de emociones, la guía definitiva provino del propio abuelo del joven. El padre de Alejandra Jaramillo intervino de forma directa para aconsejar a la presentadora, haciéndole ver que, a pesar de sus deseos de mantenerlo a su lado, lo mejor para el adolescente era permitirle vivir con su papá.
El sueño de ser futbolista: Lejos de las pantallas de televisión. Más allá de la dinámica familiar, los motivos de Sebastián están estrechamente vinculados a su futuro profesional.
Fuentes periodísticas como Milenio y el diario ecuatoriano Extra confirman que el joven ha decidido enfocarse por completo en el ámbito deportivo, buscando consolidarse como futbolista profesional.
Su sueño en camino
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A través de dinámicas de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, el propio Sebastián Muñoz aclaró que su prioridad absoluta es el balompié, descartando cualquier interés de incursionar en el mundo del espectáculo o de la televisión comercial.
Aunque en un momento se contempló su participación en el segmento «Los hijos del Ecuador» del reality Soy el mejor de la cadena TC Televisión, sus padres, Alejandra y Justin, determinaron de mutuo acuerdo que no formara parte del staff para salvaguardar su concentración deportiva.
Actualmente, Sebastián reside de forma fija en Ecuador bajo un esquema de patria potestad compartida. Desde allí mantiene un lazo estrecho, armonioso y frecuente tanto con Alejandra Jaramillo en Miami como con Beta Mejía, a quien ha descrito formalmente como un gran amigo y un soporte positivo para su madre.