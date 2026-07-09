Alejandra Jaramillo desata la furia de la prensa ecuatoriana tras burlarse de los propios conductores (VIDEO)

Alejandra Jaramillo genera nueva controversia.

Conductora se burla de periodistas.

Redes exigen salida de Univision.

Alejandra Jaramillo burla Ecuador. Ahora no solo los mexicanos… La polémica persigue a Alejandra Jaramillo, y parece que la conductora de Univision no tiene ninguna intención de calmar las aguas.

Luego de convertirse en el blanco de miles de críticas por parte del público mexicano tras burlarse abiertamente de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, «La Caramelo» ha decidido abrir un nuevo frente de batalla, pero esta vez, contra su propia gente.

En medio del fuerte rechazo que aún vive en las plataformas digitales, la presentadora ecuatoriana encendió nuevamente las redes sociales al compartir un osado y sarcástico video en su cuenta de Instagram.

En el clip, Jaramillo aparece junto a su actual pareja, el influencer colombiano Beta Mejía, y su hijo Sebastián, utilizando el humor para mofarse de un sector de la prensa de espectáculos de su natal Ecuador que cuestionó sus recientes visitas al país.

El polémico video: «Ya siéntese, señor»

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En el registro, que rápidamente alcanzó miles de reproducciones, se observa una escena armada donde la conductora levanta de forma exagerada a Beta Mejía de la cama para ir directamente hacia una laptop.

Con tono irónico, Jaramillo asegura que debe realizar con «urgencia» una invitación formal de su próximo viaje a Ecuador, detallando minuciosamente el número de vuelo, el aeropuerto y la fecha exacta de llegada para que, según ella, los reporteros puedan esperarla.

El video intercala las declaraciones reales de un conductor de televisión ecuatoriano, quien criticó fuertemente a la presentadora en su programa.

El comunicador aseguró frente a las cámaras que, desde que emigró a los Estados Unidos para unirse a las filas de ¡Siéntese quien pueda!, ningún medio local —ni siquiera el canal donde ella laboraba anteriormente— ha logrado abordarla debido a que supuestamente «llega a escondidas» y el público se entera de sus visitas una vez que ya ha regresado al extranjero. Además, el periodista sugirió de forma directa que esta actitud evasiva comenzó tras el trágico fallecimiento de su expareja, el recordado presentador Efraín Ruales.