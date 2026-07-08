Alejandra Jaramillo intenta darle ‘vuelta a la página’ pero los mexicanos no la perdonan y paga consecuencias
Publicado el08/07/2026 a las 11:55
- México no olvida burlas.
- Exigen salida de Univisión.
- Redes estallan contra Alejandra
Alejandra Jaramillo burla mexicanos . La conductora e influencer ecuatoriana Alejandra Jaramillo se encuentra en el ojo del huracán tras la estrepitosa eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.
Lejos de guardar una postura profesional o neutral como figura pública de una cadena hispana con enorme audiencia mexicana, «La Caramelo» encendió las redes sociales al compartir historias en tono burlón celebrando el triunfo inglés.
Aunque en las últimas horas la presentadora ha intentado aplicar la vieja estrategia de «dar la vuelta a la página» subiendo románticas y felices postales junto a su novio, el colombiano Beta Mejía, haciendo ejercicio y presumiendo momentos inéditos de su vida en Miami, así como su viaje a Ecuador, pero el público mexicano dejó en claro que tiene memoria a largo plazo y que no piensa perdonarle lo que consideran una alta traición.
La soberbia respuesta que derramó el vaso
Lo que verdaderamente terminó por sepultar la simpatía que algunos televidentes aún le tenían fue la postura retadora y soberbia que la conductora adoptó tras los primeros reclamos.
En lugar de ofrecer una disculpa pública o mostrar un poco de empatía hacia el país que le ha abierto las puertas en el mercado internacional, Alejandra Jaramillo decidió encarar la situación de la peor manera. En un video publicado por su pareja Beta Mejía, la ecuatoriana dejó un comentario que desató una indignación masiva y multiplicó los ataques en su contra:
«Amiguitos yo voy a celebrar al país que me de la gana porque nadie tiene derecho a decirme qué celebrar y qué no. Celebrar la victoria de Inglaterra o de cualquier otro país que sigue en el mundial no es una falta de respeto para nadie. Lo hice, y lo voy a seguir haciendo. Insultar sí es irrespetuoso. Besitos de gol para todos».
Esta declaración, tachada por los internautas de cínica, altanera e hipócrita, encendió aún más la furia azteca. La audiencia le recordó de inmediato que no se trata de a qué equipo apoya de manera legítima, sino de la ironía, burla y desprecio con el que se mofó de la afición local, una actitud inaceptable para alguien que trabaja directamente en programas que se sostienen gracias al público mexicano.
Una «escapada» exprés a Ecuador para comer cangrejo
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En un intento desesperado por desviar la atención del linchamiento digital, «La Caramelo» realizó un viaje relámpago e inesperado a su natal Ecuador, una travesía de la cual no avisó absolutamente a nadie y que pretendía utilizar como un bálsamo de paz para pasar la hoja.
A través de sus redes sociales oficiales, la panelista de Univisión reapareció compartiendo un video donde se le ve muy feliz devorando mariscos en Guayaquil, acompañándolo con un nostálgico texto sobre cuánto extrañaba comer cangrejo de manglar.
Sin embargo, la estrategia de mostrar una aparente tranquilidad y presumir la gastronomía de su patria resultó un fracaso rotundo ante la implacable memoria de la audiencia mexicana, que de inmediato apareció en la publicación para recordarle que su actitud sigue cobrándole factura.
Las redes sociales exigen consecuencias: «Fuera de Univisión»: Alejandra Jaramillo burla mexicanos
Los comentarios en su cuenta de Instagram (@ale_jaramillo) reflejan un linchamiento digital pocas veces visto. Con consignas contundentes como «Allá quédate, no haces falta acá, bye», «Ese reality lo hiciste en México, de México comiste, malagradecida», «Aguas, se te olvida que México destruye carreras», «México haz tu magia», y un repetido «Fuera de Univisión», miles de usuarios están exigiendo formalmente a la cadena televisiva el despido inmediato de la conductora de ¡Siéntese quien pueda!.
Los cibernautas le recalcaron que la población hispana en los Estados Unidos es mayoritariamente mexicana (cerca del 60%), por lo que resulta un suicidio profesional morder la mano de quienes consumen sus programas. Incluso, varios usuarios denunciaron que Alejandra ha comenzado a borrar de forma masiva los comentarios negativos en sus fotos para aparentar que nada pasa, un acto que fue calificado como cobarde.
El pasado la persigue: Reviven el crimen de Efraín Ruales
Esta fue la reacción del hermano de Efrain Ruales, muestra la tristeza e ira del familiar, que junto a la sobrina del reconocido actor gritaban a una sola voz «Basta ya de corrupción»
🗞: @scarletjadid#JusticiaEfrainRuales #JUSTICIA #EfrainRuales #Efrain #Ecuador pic.twitter.com/HmbrtFJEhy
— Ecua World Inc (@EcuaInc) January 28, 2021
La confrontación digital escaló a niveles sumamente turbios y personales cuando los detractores decidieron tocar la herida más profunda en el pasado de la influencer.
Diversos usuarios comenzaron a exigirle en la sección de comentarios que, en lugar de evadir la realidad comiendo mariscos, explicara las verdaderas razones por las cuales decidió abandonar su país natal hace unos años, vinculándola directamente con el trágico asesinato de su entonces pareja, el actor y presentador Efraín Ruales.
Comentarios punzantes como «Mejor cuenta storytime de por qué m4t@r0n a tu ex» se hicieron presentes en la publicación. Entre la audiencia mexicana se comenzó a difundir la fuerte aseveración de que Jaramillo ha evitado a toda costa regresar a radicar de forma definitiva a Ecuador debido al temor y a las incógnitas que aún rodean ese impactante crimen del año 2021, utilizando su trabajo en Miami como un refugio.
Una lección que le costará muy caro: Alejandra Jaramillo burla mexicanos
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Mientras una marea interminable de banderas mexicanas inunda cada una de sus publicaciones, el futuro de Alejandra Jaramillo en la televisión estadounidense pende de un hilo. Aunque cuenta con el respaldo de un sector de su natal Ecuador que la defiende, la realidad de la industria es cruda: el público manda.
Figuras públicas y miles de televidentes ya han comenzado a promover un boicot contra la señal de Univisión hasta que la directiva tome cartas en el asunto.
Con una polémica que ya salpicó e hizo colapsar digitalmente a su aliada Karime Pindter por intentar apoyarla, Alejandra Jaramillo está descubriendo de la peor manera que el público de México es sumamente cálido para recibir al extranjero, pero implacable con aquellos que le faltan al respeto.