Alejandra Jaramillo intenta darle ‘vuelta a la página’ pero los mexicanos no la perdonan y paga consecuencias

México no olvida burlas.

Exigen salida de Univisión.

Redes estallan contra Alejandra

Alejandra Jaramillo burla mexicanos . La conductora e influencer ecuatoriana Alejandra Jaramillo se encuentra en el ojo del huracán tras la estrepitosa eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

Lejos de guardar una postura profesional o neutral como figura pública de una cadena hispana con enorme audiencia mexicana, «La Caramelo» encendió las redes sociales al compartir historias en tono burlón celebrando el triunfo inglés.

Aunque en las últimas horas la presentadora ha intentado aplicar la vieja estrategia de «dar la vuelta a la página» subiendo románticas y felices postales junto a su novio, el colombiano Beta Mejía, haciendo ejercicio y presumiendo momentos inéditos de su vida en Miami, así como su viaje a Ecuador, pero el público mexicano dejó en claro que tiene memoria a largo plazo y que no piensa perdonarle lo que consideran una alta traición.

La soberbia respuesta que derramó el vaso

Lo que verdaderamente terminó por sepultar la simpatía que algunos televidentes aún le tenían fue la postura retadora y soberbia que la conductora adoptó tras los primeros reclamos.

En lugar de ofrecer una disculpa pública o mostrar un poco de empatía hacia el país que le ha abierto las puertas en el mercado internacional, Alejandra Jaramillo decidió encarar la situación de la peor manera. En un video publicado por su pareja Beta Mejía, la ecuatoriana dejó un comentario que desató una indignación masiva y multiplicó los ataques en su contra:

«Amiguitos yo voy a celebrar al país que me de la gana porque nadie tiene derecho a decirme qué celebrar y qué no. Celebrar la victoria de Inglaterra o de cualquier otro país que sigue en el mundial no es una falta de respeto para nadie. Lo hice, y lo voy a seguir haciendo. Insultar sí es irrespetuoso. Besitos de gol para todos».

Esta declaración, tachada por los internautas de cínica, altanera e hipócrita, encendió aún más la furia azteca. La audiencia le recordó de inmediato que no se trata de a qué equipo apoya de manera legítima, sino de la ironía, burla y desprecio con el que se mofó de la afición local, una actitud inaceptable para alguien que trabaja directamente en programas que se sostienen gracias al público mexicano.