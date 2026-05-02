Arrestan a alcalde en Virginia por embriaguez en escena de tren descarrilado
Alcalde arrestado en emergencia Embriaguez en escena ferroviaria Descarrilamiento sin heridos El arresto de un alcalde en Virginia ha generado atención luego de que fuera detenido por embriaguez pública en medio de una emergencia ferroviaria. Por qué importa: El incidente involucra a una autoridad local en un momento crítico, lo que ha provocado cuestionamientos sobre […]
Publicado el02/05/2026 a las 08:07
- Alcalde arrestado en emergencia
- Embriaguez en escena ferroviaria
- Descarrilamiento sin heridos
El arresto de un alcalde en Virginia ha generado atención luego de que fuera detenido por embriaguez pública en medio de una emergencia ferroviaria.
Por qué importa: El incidente involucra a una autoridad local en un momento crítico, lo que ha provocado cuestionamientos sobre su conducta durante una respuesta de emergencia.
Paul Morrison, alcalde de Rich Creek, fue arrestado el martes 28 de abril por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Giles.
La detención ocurrió en la escena de un descarrilamiento de tren cerca de Glen Lyn, en la frontera con West Virginia.
Alcalde es arrestado en Virginia tras emergencia ferroviaria
BREAKING NEWS: A source told 10 News that Rich Creek Mayor Paul Morrison showed up intoxicated at the scene of the train derailment near the West Virginia border yesterday.
— WSLS 10 (@wsls) April 29, 2026
De acuerdo con registros de la cárcel citados por 10 News y FOX News, el cargo fue embriaguez pública.
Un video obtenido por 10 News muestra a Morrison en el lugar interactuando con equipos de emergencia y fuerzas del orden.
Según fuentes, el político habría llegado en estado de ebriedad al sitio del incidente.
Sin embargo, las autoridades no han detallado públicamente qué llevó exactamente a su arresto.
Detalles del descarrilamiento
El arresto ocurrió mientras los equipos respondían a un descarrilamiento ferroviario que involucró una docena de vagones.
Los vagones transportaban aceite de soja cuando se salieron de las vías.
Las autoridades informaron que parte del contenido se filtró, pero fue contenido sin mayores consecuencias.
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El aceite derramado fue descrito como no peligroso.
No se reportaron personas heridas ni evacuaciones relacionadas con el incidente.
El operativo de emergencia continuó mientras se desarrollaba la situación con el alcalde.
Disculpa pública tras el incidente
Morrison fue liberado más tarde bajo su propia responsabilidad.
Días después, el jueves 30 de abril, el Ayuntamiento de Rich Creek compartió una declaración del alcalde en Facebook.
En el mensaje, el funcionario ofreció disculpas por lo ocurrido durante el incidente ferroviario.
“Me gustaría ofrecer disculpas por mi estado y cualquier acción el 28/04 en el incidente ferroviario. Lamento cualquier inconveniente así como la vergüenza que esto pueda haber causado”, dijo.
El alcalde también indicó que ni él ni el pueblo emitirían más comentarios sobre el caso.
La situación ha quedado marcada por la falta de detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del arresto.
Lo que sigue: No se han anunciado medidas adicionales ni nuevas declaraciones por parte de las autoridades locales o del propio alcalde.