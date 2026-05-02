Alcalde arrestado en emergencia

Embriaguez en escena ferroviaria

Descarrilamiento sin heridos

El arresto de un alcalde en Virginia ha generado atención luego de que fuera detenido por embriaguez pública en medio de una emergencia ferroviaria.

Por qué importa: El incidente involucra a una autoridad local en un momento crítico, lo que ha provocado cuestionamientos sobre su conducta durante una respuesta de emergencia.

Paul Morrison, alcalde de Rich Creek, fue arrestado el martes 28 de abril por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Giles.

La detención ocurrió en la escena de un descarrilamiento de tren cerca de Glen Lyn, en la frontera con West Virginia.

Alcalde es arrestado en Virginia tras emergencia ferroviaria