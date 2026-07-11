¿Está realmente listo? El nuevo Air Force One de Trump desata dudas por su seguridad en misiones de alto riesgo

Air Force One de Trump

Dudan de su seguridad

Expertos cuestionan modificaciones

El nuevo Air Force One utilizado por el presidente Donald Trump comenzó oficialmente sus operaciones, pero su estreno ha provocado una oleada de preguntas sobre si cuenta con todos los sistemas necesarios para proteger al mandatario estadounidense en escenarios de máxima amenaza.

Las dudas crecieron luego de que Trump abordara durante un viaje oficial a Turquía el antiguo Boeing 747 presidencial, mientras el nuevo avión permanecía estacionado tras haber sido presentado públicamente apenas unos días antes.

La decisión llamó la atención porque ocurrió en medio de un contexto internacional especialmente delicado, con Estados Unidos participando en operaciones militares contra Irán y elevando las preocupaciones sobre la seguridad presidencial.

Aunque la administración asegura que la aeronave fue preparada para cumplir su función, diversos especialistas consideran que el acelerado proceso de conversión pudo haber dejado pendientes algunos elementos fundamentales.

El estreno del avión presidencial abre un intenso debate

Trump hizo referencia durante el vuelo a los riesgos que enfrenta como presidente y aseguró que existen personas capaces de intentar cualquier ataque contra Estados Unidos y contra su persona.

Pese a esas declaraciones, fuentes cercanas a la administración señalaron que en ese momento no existía una amenaza específica o nueva dirigida contra el mandatario estadounidense.

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No obstante, el propio presidente había mencionado previamente durante la cumbre de la OTAN la posibilidad de que Irán pudiera intentar asesinarlo, aumentando la atención sobre las capacidades del nuevo Air Force One.

Ese contexto convirtió el primer despliegue del avión en un tema de seguridad nacional, especialmente porque debía operar mientras persistían tensiones militares en Oriente Medio.