«Albania no está en venta» : Miles de personas protestan contra resort de lujo de Ivanka Trump y su esposo
Publicado el05/06/2026 a las 11:15
- Albania rechaza resort millonario
- Kushner enfrenta nuevas protestas
- Ambientalistas defienden humedal protegido
Miles de personas salieron a las calles de Albania para rechazar un proyecto turístico de lujo impulsado por una firma vinculada a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, en una de las zonas naturales más sensibles del país.
Por qué es importante: La controversia enfrenta las promesas de inversión y desarrollo económico con las preocupaciones de ambientalistas y residentes que temen daños irreversibles a un ecosistema protegido que alberga especies únicas y migratorias.
Manifestantes denuncian riesgos para un valioso santuario natural
🇦🇱 | MANIFESTACIONES EN AUMENTO: Miles de personas protestan en Albania contra un polémico proyecto turístico de lujo en áreas protegidas del sur del país, el cual está vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump, yernos del mandatario estadounidense Donald Trump. pic.twitter.com/mSyLn8suyB
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 5, 2026
La protesta más grande de la semana se realizó la noche del jueves en Tirana, la capital albanesa, donde miles de personas exigieron la cancelación del proyecto turístico de 1,400 millones de euros (1,600 millones de dólares).
La iniciativa involucra a Affinity Partners, la firma de inversión de Jared Kushner, y contempla la construcción de un resort de lujo en una costa aún sin desarrollar cercana al área protegida de Vjosa-Narta.
Esta región es considerada uno de los ecosistemas más importantes del sur de Albania, ya que alberga flamencos, focas y zonas de anidación de tortugas marinas.
Los grupos ambientalistas sostienen que el proyecto afectaría cientos de hectáreas de playas vírgenes y podría alterar las condiciones naturales de una zona clave para miles de flamencos que llegan cada año.
La ornitóloga Ledi Selgjekaj destacó la relevancia internacional del lugar
🇦🇱 Miles de personas se manifestaron en Tirana, Albania, contra dos controvertidos proyectos turísticos por su impacto ambiental vinculados a la familia de Trump pic.twitter.com/sHvmLen37z
— El Sol de México (@elsolde_mexico) June 3, 2026
“Por supuesto, es muy importante contar con inversiones en el país. Es muy importante para la economía, pero hay que elegir con mucho cuidado dónde construir. Existe una razón por la que esta zona es considerada un área protegida”.
La especialista agregó que más del 1% de la población mundial de flamencos se encuentra en Albania.
La oposición ciudadana se intensifica contra el proyecto
Las manifestaciones comenzaron después de que maquinaria pesada y equipos de construcción llegaran a la zona para realizar trabajos preliminares.
La presencia de excavadoras provocó protestas locales que rápidamente escalaron hasta convertirse en movilizaciones masivas en Tirana.
Durante la protesta frente a la oficina del primer ministro Edi Rama, los manifestantes portaron flamencos inflables de color rosa y lanzaron consignas contra el proyecto.
Entre los mensajes exhibidos destacó una pancarta con la frase: “Edi Rama, renuncia”.
La escritora Lindita Komani, una de las participantes en las protestas, expresó su rechazo a la iniciativa.
“Albania no está en venta. Albania pertenece al pueblo albanés y nosotros decidimos qué queremos hacer aquí. No puede ser que algunos políticos corruptos que gobiernan Albania decidan qué hacer con nuestra propiedad, con el patrimonio albanés, el patrimonio natural y el patrimonio cultural”.
Horas después de las protestas, residentes acudieron nuevamente al área para verificar la situación mientras la policía mantenía vigilancia en el lugar.
Para el viernes ya no se observaba maquinaria pesada ni trabajadores en el sitio donde se planea construir el resort.
Gobierno y desarrolladores defienden la inversión multimillonaria
A pesar de las críticas, el primer ministro Edi Rama ha defendido públicamente el proyecto.
Por su parte, los desarrolladores aseguraron que su prioridad será mantener una gestión responsable del entorno y promover mejoras ambientales durante la ejecución de la obra.
La ministra de Economía e Innovación de Albania, Delina Ibrahimaj, informó que actualmente se elaboran estudios de impacto ambiental para evaluar las consecuencias del proyecto.
Según la funcionaria, cualquier autorización deberá cumplir plenamente con la legislación ambiental de Albania y con las normativas de la Unión Europea.
Ibrahimaj afirmó además que existen garantías legales para evitar daños a la laguna protegida y a los ecosistemas que la rodean.
El proyecto revive controversias sobre inversiones de Kushner en Europa
#Internacional 👉 Noche de protestas en Albania contra el megaproyecto turístico de Ivanka Trump en una reserva natural
Los manifestantes denuncian el desarrollo turístico de una zona ecológicamente sensible de la costa adriática y exigen la dimisión del primer ministro.
¿Tú… pic.twitter.com/ux7Bun1iYk
— El Soberano (@ElSoberanoMX) June 4, 2026
Jared Kushner anunció en 2024 sus planes para desarrollar este complejo turístico como parte de una estrategia de inversiones más amplia en los Balcanes.
Entre esos proyectos figuraba también la remodelación de un antiguo cuartel militar en Belgrado, Serbia.
Sin embargo, esa iniciativa fue abandonada el año pasado después de enfrentar fuertes protestas ciudadanas.
Ahora, el proyecto en Albania enfrenta una resistencia similar, mientras organizaciones ambientales y residentes locales continúan exigiendo la protección de una de las áreas naturales más importantes del país.
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FUENTE: Reuters