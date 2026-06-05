«Albania no está en venta» : Miles de personas protestan contra resort de lujo de Ivanka Trump y su esposo

Albania rechaza resort millonario

Kushner enfrenta nuevas protestas

Ambientalistas defienden humedal protegido

Miles de personas salieron a las calles de Albania para rechazar un proyecto turístico de lujo impulsado por una firma vinculada a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, en una de las zonas naturales más sensibles del país.

Por qué es importante: La controversia enfrenta las promesas de inversión y desarrollo económico con las preocupaciones de ambientalistas y residentes que temen daños irreversibles a un ecosistema protegido que alberga especies únicas y migratorias.

Manifestantes denuncian riesgos para un valioso santuario natural

🇦🇱 | MANIFESTACIONES EN AUMENTO: Miles de personas protestan en Albania contra un polémico proyecto turístico de lujo en áreas protegidas del sur del país, el cual está vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump, yernos del mandatario estadounidense Donald Trump. pic.twitter.com/mSyLn8suyB — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 5, 2026

La protesta más grande de la semana se realizó la noche del jueves en Tirana, la capital albanesa, donde miles de personas exigieron la cancelación del proyecto turístico de 1,400 millones de euros (1,600 millones de dólares).

La iniciativa involucra a Affinity Partners, la firma de inversión de Jared Kushner, y contempla la construcción de un resort de lujo en una costa aún sin desarrollar cercana al área protegida de Vjosa-Narta.

Esta región es considerada uno de los ecosistemas más importantes del sur de Albania, ya que alberga flamencos, focas y zonas de anidación de tortugas marinas.

Los grupos ambientalistas sostienen que el proyecto afectaría cientos de hectáreas de playas vírgenes y podría alterar las condiciones naturales de una zona clave para miles de flamencos que llegan cada año.