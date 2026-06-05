Milagro en el Everest: Guía de montaña sobrevive seis días desaparecido en condiciones extremas
Publicado el05/06/2026 a las 09:47
- Sobrevive seis días aislado
- Cayó en una grieta
- Hallado vivo en Everest
Lo que parecía una tragedia inevitable en la montaña más alta del planeta terminó convirtiéndose en una de las historias de supervivencia más sorprendentes de los últimos años en el Monte Everest.
Hillary Dawa Sherpa, un guía de altura nepalí de 52 años, fue encontrado con vida después de permanecer desaparecido durante casi una semana en condiciones extremas, sin comida ni oxígeno suplementario.
Durante seis días no hubo señales del experimentado sherpa, quien fue visto por última vez el 29 de mayo mientras descansaba por encima del Campamento 3, ubicado a 7,060 metros de altitud.
Su desaparición ocurrió cuando se separó de su cliente y del resto del equipo de escalada durante el descenso de la montaña.
La situación parecía desesperada debido a que la temporada de ascensos al Everest ya estaba llegando a su fin y gran parte de la infraestructura temporal instalada por los sherpas había sido retirada.
Entre ella se encontraban las escaleras colocadas sobre la peligrosa cascada de hielo Khumbu, uno de los sectores más riesgosos de toda la ruta.
La familia ya había iniciado los rituales funerarios
Ver este video en su propia página →
Con el paso de los días y sin noticias sobre su paradero, la familia de Hillary Dawa comenzó a asumir el peor desenlace.
“Cuando escuchamos sobre el rescate, no estábamos seguros de que realmente fuera nuestro padre”, declaró su hija, Mendo Lhamu, a The Associated Press. “Pedimos que nos enviaran fotografías para confirmarlo y solo entonces estuvimos seguros y muy felices”.
La noticia de su hallazgo sorprendió incluso a quienes ya habían comenzado los rituales funerarios tradicionales en Nepal.
Todo cambió cuando un equipo encargado de la limpieza de la montaña observó a un hombre arrastrándose a través de la cascada de hielo.
Aunque presentaba un evidente agotamiento físico y síntomas de congelación, seguía con vida.
Un rescate inesperado en una montaña casi vacía
🚨 Hillary Dawa Sherpa fue hallado con vida tras seis días desaparecido en el Everest, un caso que reabre críticas sobre los rescates en Nepalhttps://t.co/D7hU8XYugn
— Imagen Radio (@Imagen_Mx) June 5, 2026
Tras ser localizado, Hillary Dawa recibió agua y alimentos antes de ser evacuado en helicóptero hacia Katmandú.
Posteriormente fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica por congelación y otras complicaciones derivadas de la exposición prolongada a las condiciones extremas del Everest.
Videos difundidos en redes sociales muestran al guía siendo cargado por otro escalador durante parte del descenso. En imágenes posteriores aparece siendo transportado desde el helipuerto hasta el hospital.
La comunidad montañista reaccionó con asombro ante lo ocurrido.
“Esto no es menos que un milagro. Sobrevivir tantos días en la montaña enfrentando condiciones tan duras es extraordinario”, afirmó Ang Tshering Sherpa, una de las figuras más reconocidas del montañismo en Nepal.
Hillary Dawa reveló cómo logró escapar de una grieta
Después de ser rescatado, el guía relató que sufrió una caída en una profunda grieta cerca del Campamento 1, situado a unos 6,000 metros de altitud.
Según medios locales, permaneció atrapado durante aproximadamente dos días antes de conseguir salir por sus propios medios.
La revelación ayuda a explicar por qué los equipos de búsqueda no pudieron encontrarlo pese a los sobrevuelos realizados durante los días posteriores a su desaparición.
Los integrantes del Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha (SPCC), encargados de retirar residuos y desmontar estructuras tras la temporada de ascensos, fueron quienes finalmente dieron con él cerca de la cascada de hielo.
El último escalador que lo vio pensó que había muerto
Subió como cocinero. Bajó como leyenda.
Van apareciendo datos que tienen tinte de ‘absolute cinema’:
Dawa Hillary Sherpa perdió las botas y la mochila al caer en la grieta. Las escaleras que cruzan las grietas ya estaban parcialmente desmontadas (final de temporada).
Estuvo… pic.twitter.com/nFzWhTtRl3
— k2 (@KrisAnnapurna) June 5, 2026
El británico Chris Thrall, cliente de la empresa Himalayan Traverse y última persona que vio a Hillary Dawa antes de desaparecer, explicó que el sherpa se había detenido para descansar durante el descenso desde el Campamento 4.
“Me di vuelta y le pregunté: ‘¿Estás bien, Hillary, hermano?’ Él respondió: ‘Sí, Chris, estoy bien. Sigue adelante’”.
Thrall señaló que no era extraño que los sherpas hicieran pausas durante las largas jornadas de descenso y esperaba que más adelante volviera a alcanzarlo.
Sin embargo, las horas pasaron y nunca volvió a verlo.
“Decir que sonaban las alarmas sería quedarse corto. Pensé que había ocurrido una tragedia”.
El escalador británico explicó que las condiciones climáticas fueron extremadamente difíciles durante toda la expedición.
“Lo que debería haber sido un viaje de cinco días hasta la cumbre y de regreso nos tomó 11 días. Así de desafiantes eran las condiciones”.
El caso reaviva preocupaciones sobre la seguridad en el Everest
La supervivencia de Hillary Dawa coincide con la temporada más concurrida registrada en la historia del Everest, con más de 1,000 ascensos por la ruta sur y un récord de 274 personas alcanzando la cima en un solo día.
El incidente también ha reabierto el debate sobre la seguridad de los trabajadores nepaleses y el crecimiento de operadores comerciales que ofrecen expediciones a bajo costo.
Especialistas en montañismo han advertido que algunos servicios reducen gastos en supervisión, equipos y protocolos de seguridad, aumentando los riesgos para guías y escaladores.
Mientras continúan las preguntas sobre lo ocurrido durante los días en que estuvo desaparecido, la historia de Hillary Dawa ya es considerada por muchos como uno de los casos de supervivencia más extraordinarios registrados en el Everest.
Te Puede Interesar: The New York Times revela testimonios sobre conducta “perturbadora” del candidato Graham Platner
FUENTE: CNN