Milagro en el Everest: Guía de montaña sobrevive seis días desaparecido en condiciones extremas

Sobrevive seis días aislado

Cayó en una grieta

Hallado vivo en Everest

Lo que parecía una tragedia inevitable en la montaña más alta del planeta terminó convirtiéndose en una de las historias de supervivencia más sorprendentes de los últimos años en el Monte Everest.

Hillary Dawa Sherpa, un guía de altura nepalí de 52 años, fue encontrado con vida después de permanecer desaparecido durante casi una semana en condiciones extremas, sin comida ni oxígeno suplementario.

Durante seis días no hubo señales del experimentado sherpa, quien fue visto por última vez el 29 de mayo mientras descansaba por encima del Campamento 3, ubicado a 7,060 metros de altitud.

Su desaparición ocurrió cuando se separó de su cliente y del resto del equipo de escalada durante el descenso de la montaña.

La situación parecía desesperada debido a que la temporada de ascensos al Everest ya estaba llegando a su fin y gran parte de la infraestructura temporal instalada por los sherpas había sido retirada.

Entre ella se encontraban las escaleras colocadas sobre la peligrosa cascada de hielo Khumbu, uno de los sectores más riesgosos de toda la ruta.

La familia ya había iniciado los rituales funerarios

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Con el paso de los días y sin noticias sobre su paradero, la familia de Hillary Dawa comenzó a asumir el peor desenlace.

“Cuando escuchamos sobre el rescate, no estábamos seguros de que realmente fuera nuestro padre”, declaró su hija, Mendo Lhamu, a The Associated Press. “Pedimos que nos enviaran fotografías para confirmarlo y solo entonces estuvimos seguros y muy felices”.

La noticia de su hallazgo sorprendió incluso a quienes ya habían comenzado los rituales funerarios tradicionales en Nepal.

Todo cambió cuando un equipo encargado de la limpieza de la montaña observó a un hombre arrastrándose a través de la cascada de hielo.

Aunque presentaba un evidente agotamiento físico y síntomas de congelación, seguía con vida.