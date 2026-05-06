Aguirre lanza ultimátum: “El que no venga, se queda fuera del Mundial”
El técnico de la Selección de México, Javier Aguirre, lanzó un contundente mensaje previo al inicio de la concentración rumbo al Mundial 2026. Ultimátum sin rodeos El “Vasco” fue claro: todos los convocados deben presentarse este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento. “Hoy inicia el Mundial para nosotros… están citados todos los jugadores a […]
Publicado el06/05/2026 a las 11:22
El técnico de la Selección de México, Javier Aguirre, lanzó un contundente mensaje previo al inicio de la concentración rumbo al Mundial 2026.
Ultimátum sin rodeos
El “Vasco” fue claro: todos los convocados deben presentarse este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento.
“Hoy inicia el Mundial para nosotros… están citados todos los jugadores a cenar a las 8 de la noche”, declaró.
Y remató con una advertencia directa:
“El que no venga, estará fuera del Mundial. No podemos ser flexibles”.
La polémica que rodea al Tri
El mensaje llega en medio del conflicto entre clubes de la Liga MX y la Selección Mexicana por la disponibilidad de jugadores en plena Liguilla y torneos internacionales.
La Federación ya había advertido horas antes que quien no se presentara quedaría automáticamente fuera de la Copa del Mundo.
Los convocados de Liga MX
Estos son los 12 jugadores llamados que deben reportar:
- Carlos Acevedo
- Raúl Rangel
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Luis Romo
- Erick Lira
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
- Roberto Alvarado
- Alexis Vega
- Guillermo Martínez
- Armando González
Arranca el camino al Mundial
Esta concentración marca el inicio formal de la preparación del Tri rumbo a la Copa del Mundo 2026.
A la lista aún se sumarán los futbolistas mexicanos que militan en el extranjero.
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