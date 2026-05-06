El técnico de la Selección de México, Javier Aguirre, lanzó un contundente mensaje previo al inicio de la concentración rumbo al Mundial 2026.

Ultimátum sin rodeos

El “Vasco” fue claro: todos los convocados deben presentarse este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento.

“Hoy inicia el Mundial para nosotros… están citados todos los jugadores a cenar a las 8 de la noche”, declaró.

Y remató con una advertencia directa:

“El que no venga, estará fuera del Mundial. No podemos ser flexibles”.