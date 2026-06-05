Policía lanza urgente búsqueda tras agresión en popular parque de Minneapolis

Buscan persona de interés

Agresión en Minnehaha Falls

Policía solicita información

Las autoridades de Minneapolis continúan investigando una agresión ocurrida en una de las zonas recreativas más visitadas de la ciudad, según CBS News.

Por qué importa: La Policía de Parques de Minneapolis está solicitando la colaboración de la comunidad para identificar a una persona de interés relacionada con el caso.

La Policía de Parques de Minneapolis informó que busca identificar a una persona de interés vinculada con una agresión ocurrida en Minnehaha Falls.

Agresión en Minnehaha Falls sigue bajo investigación

Minneapolis Park police asking for help identifying person connected with Minnehaha Falls assault https://t.co/7HimjtOOp5 — Chris Egert (@ChrisEgertKSTP) June 5, 2026

Las autoridades hicieron un llamado público para obtener información que ayude a avanzar en la investigación.

El incidente ocurrió el pasado 3 de mayo alrededor de las 6:45 de la tarde, según informó la policía.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre la agresión ni sobre la identidad de la persona que buscan localizar.

La investigación permanece abierta mientras continúan reuniendo información relacionada con el caso.