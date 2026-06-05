Policía lanza urgente búsqueda tras agresión en popular parque de Minneapolis
Publicado el05/06/2026 a las 10:45
- Buscan persona de interés
- Agresión en Minnehaha Falls
- Policía solicita información
Las autoridades de Minneapolis continúan investigando una agresión ocurrida en una de las zonas recreativas más visitadas de la ciudad, según CBS News.
Por qué importa: La Policía de Parques de Minneapolis está solicitando la colaboración de la comunidad para identificar a una persona de interés relacionada con el caso.
La Policía de Parques de Minneapolis informó que busca identificar a una persona de interés vinculada con una agresión ocurrida en Minnehaha Falls.
Agresión en Minnehaha Falls sigue bajo investigación
Minneapolis Park police asking for help identifying person connected with Minnehaha Falls assault https://t.co/7HimjtOOp5
— Chris Egert (@ChrisEgertKSTP) June 5, 2026
Las autoridades hicieron un llamado público para obtener información que ayude a avanzar en la investigación.
El incidente ocurrió el pasado 3 de mayo alrededor de las 6:45 de la tarde, según informó la policía.
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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre la agresión ni sobre la identidad de la persona que buscan localizar.
La investigación permanece abierta mientras continúan reuniendo información relacionada con el caso.
¿Cómo compartir información?
La Policía de Parques pidió a cualquier persona que tenga información relevante que se comunique directamente con las autoridades.
Los investigadores habilitaron varias vías para recibir pistas del público.
Las personas pueden enviar información por correo electrónico a parkpolicetips@minneapolisparks.org.
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También pueden comunicarse por teléfono al número 612-230-6554.
Las autoridades esperan que la colaboración ciudadana contribuya a identificar a la persona de interés y permita avanzar en la investigación.
La solicitud forma parte de los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido en Minnehaha Falls.
Miles de agresiones reportadas este año
El caso ocurre en un contexto en el que las agresiones continúan representando una parte importante de los delitos reportados en Minneapolis.
De acuerdo con el panel de control de delitos de la ciudad, se han denunciado casi 4,500 agresiones en lo que va del año.
Las cifras también muestran que cerca de 830 de esos casos fueron registrados durante los últimos 28 días.
Estos datos reflejan la magnitud de las investigaciones relacionadas con agresiones que enfrentan las autoridades locales.
Mientras tanto, la Policía de Parques mantiene activa la búsqueda de información sobre el incidente ocurrido en Minnehaha Falls.
Las autoridades reiteraron su llamado a cualquier persona que pueda aportar datos sobre la persona de interés para que se comunique mediante los canales oficiales habilitados para recibir información.