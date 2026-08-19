Eclipse de Luna de Sangre podrá verse desde EE.UU. y Canadá: fechas y horarios

La Luna adquirirá un tono rojizo o cobrizo durante un eclipse lunar parcial que será visible desde gran parte de América, con hasta un 93% de su diámetro dentro de la sombra más oscura de la Tierra.

La noche del 27 de agosto traerá un nuevo espectáculo astronómico para millones de personas. Según la NASA, un eclipse lunar parcial será visible desde gran parte de América del Norte y del Sur, además de algunas zonas de Europa y África.

Por qué importa: El fenómeno podrá observarse a simple vista y sin protección especial, a diferencia de los eclipses solares. En Estados Unidos, el punto máximo ocurrirá entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, dependiendo de la zona horaria.

Así se verá la Luna durante el eclipse de sangre

Durante el eclipse, la Luna Llena atravesará la sombra proyectada por la Tierra. En el momento de mayor intensidad, aproximadamente el 93% del diámetro lunar estará dentro de la umbra, la parte central y más oscura de esa sombra.

Esto significa que no será un eclipse lunar total. Sin embargo, gran parte de la superficie visible quedará notablemente oscurecida y la zona cubierta podría adquirir tonos rojizos o cobrizos.

El dato: El eclipse ocurrirá durante la noche del 27 de agosto y continuará hasta el 28 en algunas zonas horarias.

Dónde verlo: La NASA indica que será visible desde buena parte de América del Norte, lo que incluye Estados Unidos y Canadá.

Estos son los horarios del eclipse en Estados Unidos

El momento de mayor eclipse cambiará según la ciudad debido a las diferentes zonas horarias. De acuerdo con los horarios publicados por BBC, estos son algunos de los principales puntos de referencia en Estados Unidos: