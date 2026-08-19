Eclipse de Luna de Sangre podrá verse desde EE.UU. y Canadá: fechas y horarios
Publicado el19/08/2026 a las 05:49
La Luna adquirirá un tono rojizo o cobrizo durante un eclipse lunar parcial que será visible desde gran parte de América, con hasta un 93% de su diámetro dentro de la sombra más oscura de la Tierra.
La noche del 27 de agosto traerá un nuevo espectáculo astronómico para millones de personas. Según la NASA, un eclipse lunar parcial será visible desde gran parte de América del Norte y del Sur, además de algunas zonas de Europa y África.
Por qué importa: El fenómeno podrá observarse a simple vista y sin protección especial, a diferencia de los eclipses solares. En Estados Unidos, el punto máximo ocurrirá entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, dependiendo de la zona horaria.
Así se verá la Luna durante el eclipse de sangre
Durante el eclipse, la Luna Llena atravesará la sombra proyectada por la Tierra. En el momento de mayor intensidad, aproximadamente el 93% del diámetro lunar estará dentro de la umbra, la parte central y más oscura de esa sombra.
Esto significa que no será un eclipse lunar total. Sin embargo, gran parte de la superficie visible quedará notablemente oscurecida y la zona cubierta podría adquirir tonos rojizos o cobrizos.
El dato: El eclipse ocurrirá durante la noche del 27 de agosto y continuará hasta el 28 en algunas zonas horarias.
Dónde verlo: La NASA indica que será visible desde buena parte de América del Norte, lo que incluye Estados Unidos y Canadá.
Estos son los horarios del eclipse en Estados Unidos
El momento de mayor eclipse cambiará según la ciudad debido a las diferentes zonas horarias. De acuerdo con los horarios publicados por BBC, estos son algunos de los principales puntos de referencia en Estados Unidos:
- Nueva York: 12:12 a.m. del 28 de agosto.
- Chicago y Houston: 11:12 p.m. del 27 de agosto.
- Denver: 10:12 p.m. del 27 de agosto.
- Los Ángeles: 9:12 p.m. del 27 de agosto.
La información proporcionada indica que el fenómeno también será visible desde Canadá, aunque no incluye horarios específicos para ciudades canadienses.
¿Por qué se conoce como “Luna de Sangre”?
El tono rojizo tiene una explicación relacionada con la atmósfera terrestre. Según la NASA, es el mismo fenómeno físico que contribuye a que el cielo se vea azul y los amaneceres y atardeceres tengan colores rojos y anaranjados.
Durante un eclipse lunar, la Tierra bloquea gran parte de la luz directa del Sol. La luz que consigue atravesar la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna pierde buena parte de sus tonos azules, que se dispersan con mayor facilidad.
El efecto: Los colores rojizos y anaranjados atraviesan la atmósfera de manera más directa y llegan hasta la superficie lunar.
Una forma de entenderlo: Es como si la luz de los amaneceres y atardeceres de la Tierra terminara proyectándose sobre la Luna.
El eclipse se podrá mirar sin protección especial
Quienes quieran observar el fenómeno no necesitarán gafas para eclipses. La NASA explica que los eclipses lunares son seguros para observar directamente a simple vista.
También pueden utilizarse binoculares o un telescopio pequeño para apreciar con mayor detalle cómo la sombra curva de la Tierra avanza sobre la superficie lunar.
Qué sigue: La noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto será la fecha clave para buscar un lugar con buena visibilidad del cielo y seguir el eclipse.