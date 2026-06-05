Fijan fianza a agente del ICE acusado de herir a un hombre en Minneapolis
Publicado el05/06/2026 a las 09:36
- Fianza de $200,000 fijada
- Agente del ICE detenido
- Extradición a Minnesota pendiente
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) permanece detenido en Texas bajo una fianza fijada en 200.000 dólares mientras avanza el proceso para su posible extradición a Minnesota.
Por qué importa: El caso involucra a un funcionario federal acusado de varios delitos relacionados con un tiroteo ocurrido en Minneapolis y podría derivar en un proceso judicial en otro estado.
Christian Castro, de 52 años, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado con un arma peligrosa y un cargo por denuncia falsa de un delito.
Las acusaciones están relacionadas con un tiroteo en el que resultó herido Julio Sosa-Celis en el norte de Minneapolis, según ABC 5.
Agente del ICE acusado enfrenta cargos graves
Bail ordered at $200,000 for ICE agent arrested in Harlingen on assault charges out of Minnesota https://t.co/5PGboF5Ogx
— KRGV CHANNEL 5 NEWS (@krgv) June 4, 2026
Castro fue arrestado la semana pasada en Harlingen, Texas.
Tras su detención, inicialmente se le negó la posibilidad de obtener libertad bajo fianza.
Durante una audiencia de extradición celebrada el jueves, el fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, informó que su oficina recibió la notificación de que el Tribunal de Distrito del condado de Hennepin fijó una fianza de 200.000 dólares para el acusado.
La libertad dependería del pago de la fianza
Bail set at $200K for ICE officer wanted in Minneapolis shooting https://t.co/wA7Xc04zYe
— CBS 4 News (@cbs4rgv) June 4, 2026
El abogado Salvador García representó a Castro durante la audiencia realizada en Texas.
En declaraciones a la estación KRGV-TV, García explicó que su cliente podría recuperar la libertad si logra cubrir el monto establecido por la corte.
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Sin embargo, señaló que, aun en caso de quedar libre, Castro tendría la obligación de presentarse por cuenta propia en Minnesota para comparecer ante la justicia y enfrentar la lectura formal de cargos.
La posibilidad de obtener libertad bajo fianza no elimina el proceso judicial pendiente ni las obligaciones establecidas por el tribunal correspondiente.
Extradición sigue sobre la mesa
Si Castro no paga la fianza impuesta por la corte, podría ser extraditado a Minnesota.
En ese escenario, permanecería encarcelado en ese estado mientras continúa el desarrollo del caso.
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Las autoridades judiciales deberán determinar los siguientes pasos dentro del proceso penal.
Por su parte, García afirmó que Castro se encontraba en el Valle del Río Grande debido a obligaciones relacionadas con su trabajo.
El agente continúa detenido mientras se resuelve si pagará la fianza o será trasladado a Minnesota para enfrentar los cargos en ese estado.