Fijan fianza a agente del ICE acusado de herir a un hombre en Minneapolis

Fianza de $200,000 fijada

Agente del ICE detenido

Extradición a Minnesota pendiente

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) permanece detenido en Texas bajo una fianza fijada en 200.000 dólares mientras avanza el proceso para su posible extradición a Minnesota.

Por qué importa: El caso involucra a un funcionario federal acusado de varios delitos relacionados con un tiroteo ocurrido en Minneapolis y podría derivar en un proceso judicial en otro estado.

Christian Castro, de 52 años, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado con un arma peligrosa y un cargo por denuncia falsa de un delito.

Las acusaciones están relacionadas con un tiroteo en el que resultó herido Julio Sosa-Celis en el norte de Minneapolis, según ABC 5.

Agente del ICE acusado enfrenta cargos graves

Bail ordered at $200,000 for ICE agent arrested in Harlingen on assault charges out of Minnesota https://t.co/5PGboF5Ogx — KRGV CHANNEL 5 NEWS (@krgv) June 4, 2026

Castro fue arrestado la semana pasada en Harlingen, Texas.

Tras su detención, inicialmente se le negó la posibilidad de obtener libertad bajo fianza.

Durante una audiencia de extradición celebrada el jueves, el fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, informó que su oficina recibió la notificación de que el Tribunal de Distrito del condado de Hennepin fijó una fianza de 200.000 dólares para el acusado.