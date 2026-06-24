Brutal agresión a vendedora latina en Los Ángeles desata indignación y pedido de justicia
Publicado el24/06/2026 a las 11:18
- Agresión a vendedora ambulante
- Ataque racista en Los Ángeles
- Exigen justicia inmediata
Una vendedora ambulante hispana fue brutalmente golpeada en plena vía pública en Los Ángeles, en un hecho que ha generado indignación entre residentes y usuarios en redes sociales que exigen justicia.
La víctima, Arabelia Martínez, de 62 años, se encontraba trabajando en su puesto de comida cuando una mujer se le acercó y comenzó una confrontación que terminó en una violenta agresión.
El incidente ocurrió en la zona de Figueroa y la calle 7, donde testigos presenciaron cómo la atacante continuó golpeando a la vendedora incluso cuando ya se encontraba en el suelo.
El ataque quedó registrado en video y se viralizó rápidamente, lo que provocó una ola de reacciones y apoyo hacia la mujer, conocida en la zona por su trabajo constante.
Familia denuncia agresión y racismo
El hijo de la víctima, Constantino García, denunció públicamente lo ocurrido y explicó que su madre fue intimidada antes de ser atacada físicamente por la agresora.
“Se acercó a mi madre tratando de intimidarla y la extorsionó con dinero”, relató, señalando que la mujer le exigía permisos para poder vender en la calle.
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Según su testimonio, la agresora también lanzó comentarios ofensivos y discriminatorios, entre ellos: “Regresa a México”, lo que ha intensificado la preocupación por posibles motivaciones racistas.
Tras la agresión, Arabelia fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de los golpes, mientras su familia comenzó una campaña para cubrir los gastos médicos.
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Víctima relata el impacto del ataque
La propia Arabelia Martínez habló sobre lo sucedido y expresó el impacto emocional y físico que le dejó la agresión que sufrió mientras trabajaba.
“Nunca en mi vida pensé pasar por estos momentos tan difíciles”, dijo la mujer, quien se encuentra en proceso de recuperación tras el ataque.
Agregó que se mantiene con fe y fortaleza: “Me estoy recuperando, pidiendo a Diosito lindo que me dé fuerzas y fortaleza para seguir con mis hijos un poquito más de tiempo”.
Las imágenes del puesto destruido reflejan no solo las pérdidas materiales, sino también el impacto que este tipo de violencia genera en quienes dependen de su trabajo diario.
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Apoyo masivo y exigencia de justicia
La historia ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde miles de personas han expresado su apoyo a la vendedora y han contribuido a una campaña de donación.
El fondo creado en GoFundMe para ayudar a la familia ha superado los 96 mil dólares, impulsado también por figuras públicas que han difundido el caso y pedido respaldo para la víctima.
“Estamos listos para apoyar a esta vendedora. Fue una situación terrible, brutal”, expresó el influencer Carlos Eduardo Espina al denunciar lo ocurrido.
Mientras tanto, las autoridades han condenado el ataque y la familia exige que la agresora sea localizada y enfrente consecuencias legales, en un caso que ha reavivado el debate sobre violencia y discriminación, señaló ‘CBS News‘.
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Arabelia Martínez, vendedora ambulante de 62 años, habló por primera vez tras ser atacada mientras trabajaba en el centro de Los Ángeles. La familia pide el arresto de la agresora; denuncian intentos de intimidación y extorsión. La policía investiga.
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