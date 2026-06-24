Brutal agresión a vendedora latina en Los Ángeles desata indignación y pedido de justicia

Agresión a vendedora ambulante

Ataque racista en Los Ángeles

Exigen justicia inmediata

Una vendedora ambulante hispana fue brutalmente golpeada en plena vía pública en Los Ángeles, en un hecho que ha generado indignación entre residentes y usuarios en redes sociales que exigen justicia.

La víctima, Arabelia Martínez, de 62 años, se encontraba trabajando en su puesto de comida cuando una mujer se le acercó y comenzó una confrontación que terminó en una violenta agresión.

El incidente ocurrió en la zona de Figueroa y la calle 7, donde testigos presenciaron cómo la atacante continuó golpeando a la vendedora incluso cuando ya se encontraba en el suelo.

El ataque quedó registrado en video y se viralizó rápidamente, lo que provocó una ola de reacciones y apoyo hacia la mujer, conocida en la zona por su trabajo constante.

Familia denuncia agresión y racismo

El hijo de la víctima, Constantino García, denunció públicamente lo ocurrido y explicó que su madre fue intimidada antes de ser atacada físicamente por la agresora.

“Se acercó a mi madre tratando de intimidarla y la extorsionó con dinero”, relató, señalando que la mujer le exigía permisos para poder vender en la calle.

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Según su testimonio, la agresora también lanzó comentarios ofensivos y discriminatorios, entre ellos: “Regresa a México”, lo que ha intensificado la preocupación por posibles motivaciones racistas.

Tras la agresión, Arabelia fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de los golpes, mientras su familia comenzó una campaña para cubrir los gastos médicos.