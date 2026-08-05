Agosto rompe con la tendencia: el Atlántico vive una inusual pausa en plena temporada de huracanes
Publicado el05/08/2026 a las 10:18
- Temporada de huracanes en agosto
- Expertos vigilan nuevos ciclones
- Atlántico permanece sin tormentas
La temporada de huracanes en el Atlántico atraviesa un comportamiento poco habitual durante el inicio de agosto, un periodo que normalmente comienza a mostrar un incremento gradual en la actividad tropical.
Hasta ahora, no se han formado nuevas tormentas con nombre desde que la tormenta tropical Bertha se disipó el pasado 24 de julio.
Los especialistas consideran que este escenario es llamativo porque agosto suele marcar el comienzo de la etapa más activa de la temporada ciclónica.
Sin embargo, las condiciones atmosféricas actuales continúan limitando el desarrollo de nuevos sistemas, aunque el panorama podría cambiar conforme avance el mes.
Expertos mantienen vigilancia pese a la calma tropical
Los meteorólogos explican que la ausencia de tormentas durante los primeros días de agosto no significa necesariamente que la temporada vaya a mantenerse tranquila.
Alexander DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, señaló que «es posible que veamos un par de tormentas en el Atlántico en agosto, pero tampoco es imposible que no veamos ninguna debido al aumento de la cizalladura del viento y al aire seco».
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De acuerdo con el pronóstico, durante la primera semana de agosto no se espera la formación de ciclones tropicales en toda la cuenca atlántica. La combinación de fuertes vientos en altura y masas de aire seco continúa dificultando que las perturbaciones tropicales logren organizarse.
Los especialistas advierten que estas condiciones pueden cambiar rápidamente durante la temporada, por lo que mantienen un monitoreo constante. Aunque el inicio del mes ha sido tranquilo, los pronósticos no descartan que el comportamiento del Atlántico cambie en los próximos días.
La historia demuestra que un agosto tranquilo no garantiza una temporada débil
Si agosto concluyera sin tormentas tropicales con nombre, sería apenas la cuarta ocasión que ocurre desde 1961, un hecho poco frecuente en los registros modernos.
La situación más reciente ocurrió en 2022, cuando no se desarrollaron tormentas entre la disipación de Colin, el 2 de julio, y la formación del huracán Danielle el 1 de septiembre.
Antes de ese episodio, únicamente 1961 y 1997 habían registrado un agosto completo sin tormentas con nombre desde que comenzaron los registros en 1850. Sin embargo, esos antecedentes muestran que un mes tranquilo no necesariamente anticipa una temporada con poca actividad.
De acuerdo con reportes, en 1961 se registraron doce tormentas con nombre, incluidos ocho huracanes y dos ciclones de categoría 5 durante los meses posteriores. En contraste, 1997 presentó una temporada considerablemente menos activa, con solo ocho tormentas y un único huracán de gran intensidad.
El Atlántico aún podría activarse durante la segunda mitad de agosto
Los especialistas siguen observando especialmente el suroeste del Atlántico y el este del Golfo de México, donde podrían mejorar las condiciones para el desarrollo tropical.
Entre el 8 y el 15 de agosto se espera la llegada de uno o dos frentes estacionarios junto con una disminución de la cizalladura del viento. Ese cambio podría favorecer la organización de sistemas tropicales si otros factores atmosféricos también resultan favorables.
Además, las temperaturas de la superficie del océano continúan siendo superiores al promedio histórico en buena parte del Atlántico. DaSilva explicó que «las temperaturas de la superficie del mar en la mayor parte del Atlántico son más cálidas que el promedio histórico».
El especialista añadió que «esto puede permitir que se formen tormentas a pesar de las condiciones adversas provocadas por El Niño», por lo que la vigilancia continuará durante las próximas semanas, detalló ‘AccuWeather‘.