Agosto rompe con la tendencia: el Atlántico vive una inusual pausa en plena temporada de huracanes

Temporada de huracanes en agosto

Expertos vigilan nuevos ciclones

Atlántico permanece sin tormentas

La temporada de huracanes en el Atlántico atraviesa un comportamiento poco habitual durante el inicio de agosto, un periodo que normalmente comienza a mostrar un incremento gradual en la actividad tropical.

Hasta ahora, no se han formado nuevas tormentas con nombre desde que la tormenta tropical Bertha se disipó el pasado 24 de julio.

Los especialistas consideran que este escenario es llamativo porque agosto suele marcar el comienzo de la etapa más activa de la temporada ciclónica.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas actuales continúan limitando el desarrollo de nuevos sistemas, aunque el panorama podría cambiar conforme avance el mes.

Expertos mantienen vigilancia pese a la calma tropical

Los meteorólogos explican que la ausencia de tormentas durante los primeros días de agosto no significa necesariamente que la temporada vaya a mantenerse tranquila.

Alexander DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, señaló que «es posible que veamos un par de tormentas en el Atlántico en agosto, pero tampoco es imposible que no veamos ninguna debido al aumento de la cizalladura del viento y al aire seco».

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De acuerdo con el pronóstico, durante la primera semana de agosto no se espera la formación de ciclones tropicales en toda la cuenca atlántica. La combinación de fuertes vientos en altura y masas de aire seco continúa dificultando que las perturbaciones tropicales logren organizarse.

Los especialistas advierten que estas condiciones pueden cambiar rápidamente durante la temporada, por lo que mantienen un monitoreo constante. Aunque el inicio del mes ha sido tranquilo, los pronósticos no descartan que el comportamiento del Atlántico cambie en los próximos días.