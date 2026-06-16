Agente de ICE es atropellado durante operativo y responde a tiros

Agente de ICE atropellado

Sospechoso huyó tras incidente

Investigación sigue en curso

Un agente federal de inmigración resultó herido el lunes después de ser atropellado por un vehículo mientras intentaba detener a una persona en Nueva Jersey.

Según informó la policía del municipio de Stafford, el incidente ocurrió durante una intervención en la que participaba el agente federal.

Por qué importa: El caso involucra a un agente de inmigración que resultó lesionado durante una operación y ahora es objeto de una investigación por parte de las autoridades.

Agente de ICE atropellado durante operativo migratorio

ESTADOS UNIDOS / 15 DE JUNIO DE 2026. Agente de ICE fue atropellado en Nueva Jersey mientras intentaba detener a un sospechoso. El agente disparó su arma, pero el conductor logró escapar. No hay amenaza pública.pic.twitter.com/llkfww61b3 — Crónica Mundial 🇸🇻 🌎 (@CronicaMundial_) June 15, 2026

De acuerdo con el comunicado policial, el agente fue atropellado por un vehículo cuando intentaba realizar una detención.

Las circunstancias exactas que llevaron al incidente no fueron detalladas por las autoridades.

Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar.

La policía no identificó públicamente al sospechoso ni ofreció información adicional sobre la persona involucrada.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre el motivo de la detención que intentaba realizar el agente federal.