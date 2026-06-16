Agente de ICE es atropellado durante operativo y responde a tiros
Publicado el16/06/2026 a las 07:43
- Agente de ICE atropellado
- Sospechoso huyó tras incidente
- Investigación sigue en curso
Un agente federal de inmigración resultó herido el lunes después de ser atropellado por un vehículo mientras intentaba detener a una persona en Nueva Jersey.
Según informó la policía del municipio de Stafford, el incidente ocurrió durante una intervención en la que participaba el agente federal.
Por qué importa: El caso involucra a un agente de inmigración que resultó lesionado durante una operación y ahora es objeto de una investigación por parte de las autoridades.
Agente de ICE atropellado durante operativo migratorio
ESTADOS UNIDOS / 15 DE JUNIO DE 2026.
Agente de ICE fue atropellado en Nueva Jersey mientras intentaba detener a un sospechoso.
El agente disparó su arma, pero el conductor logró escapar.
No hay amenaza pública.pic.twitter.com/llkfww61b3
— Crónica Mundial 🇸🇻 🌎 (@CronicaMundial_) June 15, 2026
De acuerdo con el comunicado policial, el agente fue atropellado por un vehículo cuando intentaba realizar una detención.
Las circunstancias exactas que llevaron al incidente no fueron detalladas por las autoridades.
Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar.
La policía no identificó públicamente al sospechoso ni ofreció información adicional sobre la persona involucrada.
Tampoco se dieron a conocer detalles sobre el motivo de la detención que intentaba realizar el agente federal.
El agente disparó su arma durante el incidente
🎥| Se lleva a cabo una búsqueda masiva después de un tiroteo relacionado con ICE en Nueva Jersey. Un sospechoso intentó embestir con su vehículo a un agente, recibió disparos y luego huyó. pic.twitter.com/cUSBvac6Bw
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) June 15, 2026
Las autoridades señalaron que el agente disparó su arma cuando el vehículo se alejaba de la escena.
Según la policía, es posible que los disparos hayan alcanzado el vehículo del sospechoso.
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Hasta el momento, se desconoce si la persona que conducía resultó herida, según Telemundo.
La agencia indicó que la investigación continúa para determinar exactamente qué ocurrió durante el enfrentamiento.
Las autoridades tampoco han confirmado cuántos disparos fueron realizados ni el alcance de los daños ocasionados.
Las lesiones y la investigación continúan bajo evaluación
La policía informó que el agente aparentemente sufrió lesiones cuya naturaleza aún no ha sido determinada.
“El agente al parecer sufrió lesiones de naturaleza desconocida y se desconoce si el sospechoso resultó herido en este momento”, indicó la agencia en su comunicado.
Las autoridades añadieron que no existe evidencia que sugiera una amenaza para la comunidad.
“No hay motivos para creer que exista alguna preocupación por la seguridad del público”, señalaron.
Un correo electrónico enviado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para solicitar comentarios no había recibido respuesta.
Mientras tanto, fotografías difundidas en internet muestran a un agente enmascarado sentado en el suelo.
En las imágenes, el agente aparece apoyado contra el parachoques de un vehículo.
Posteriormente, fue colocado en una camilla para recibir atención médica.
El incidente ocurrió sobre la Ruta 72, en la comunidad de Manahawkin, dentro del municipio de Stafford.
La zona se encuentra aproximadamente a 96.5 kilómetros (60 millas) al este de Filadelfia.