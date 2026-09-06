Semana de septiembre clave en EEUU: voto por correo, inmigración y elecciones elevan la tensión política
Publicado el06/09/2026 a las 08:00
- Agenda política de EEUU esta semana
- Supremo analiza voto por correo
- Midterms entran en recta final
Estados Unidos entra en la semana del 7 al 11 de septiembre con las elecciones de medio mandato cada vez más cerca y una batalla judicial que podría afectar las reglas del voto por correo.
El 3 de noviembre se renovará toda la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, con los republicanos intentando conservar sus mayorías y los demócratas buscando cambiar el control del Congreso.
La campaña entra así en una etapa decisiva: economía, costo de vida, inmigración y la figura de Donald Trump están alimentando la competencia mientras aumenta el gasto político en algunas de las carreras más disputadas.
Pero esta semana no solo habrá que mirar las encuestas: una nueva intervención de la Corte Suprema sobre el voto por correo podría alterar una disputa que ocurre cuando algunos estados ya comenzaron a distribuir papeletas.
Corte Suprema enfrenta nueva batalla por el voto por correo
La Administración Trump volvió al Supremo para intentar levantar el bloqueo impuesto por la jueza federal Indira Talwani contra nuevas reglas relacionadas con el procesamiento de papeletas enviadas por correo.
El Gobierno pidió una actuación rápida, mientras estados y organizaciones que cuestionan las medidas sostienen que cambiar procedimientos electorales tan cerca de noviembre podría generar problemas para administradores y votantes.
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La urgencia aumenta porque Carolina del Norte ya comenzó el proceso de envío de papeletas, convirtiendo cualquier decisión judicial en un asunto con consecuencias prácticas antes de las elecciones.
El Senado, entretanto, continuará oficialmente en período de trabajo estatal hasta el 11 de septiembre y únicamente tiene programada una sesión pro forma para el martes 8 a la 1:15 p.m.
Inmigración entra en días decisivos de septiembre
Para los inmigrantes, septiembre también trae movimientos importantes: el Boletín de Visas registra avances en diferentes categorías familiares y laborales mientras Estados Unidos se acerca al cierre de su año fiscal el 30 de septiembre.
El Departamento de Estado advierte que esos avances responden en parte a una menor emisión de visas para ciudadanos de determinados países, pero también señala que podría producirse una retrocesión si aumenta la demanda.
Además, los seleccionados del programa DV-2026 entran en una carrera contra el calendario: su elegibilidad termina el 30 de septiembre y las visas podrían agotarse incluso antes de alcanzar esa fecha.
Otro cambio se aproxima: desde el 18 de septiembre, USCIS aplicará la nueva política derivada de la eliminación de la regla de carga pública de 2022 y exigirá una versión revisada del Formulario I-485 para los casos correspondientes.
Midterms ponen el control del Congreso en juego
La batalla electoral seguirá dominando el escenario porque una victoria demócrata en cualquiera de las cámaras podría dificultar la agenda legislativa de Trump y ampliar la capacidad de supervisión del Congreso sobre su Administración.
Los republicanos cuentan con recursos importantes para defender sus posiciones: MAGA Inc., aliado de Trump, comenzó a invertir millones en contiendas clave, mientras America PAC, vinculado a Elon Musk, también está destinando dinero a elecciones competitivas.
La regulación de las criptomonedas continuará como otro asunto pendiente en Washington, aunque no debe anticiparse una votación esta semana: las negociaciones sobre la estructura del mercado quedaron abiertas para septiembre.
Así, del 7 al 11 de septiembre, elecciones, tribunales e inmigración marcarán una semana que puede ofrecer pistas importantes sobre cómo llegará Estados Unidos a la decisiva recta final antes de las elecciones del 3 de noviembre, apuntó ‘The Guardian‘, ‘NPR‘ y ‘Spectrum Local News‘.