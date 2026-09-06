Semana de septiembre clave en EEUU: voto por correo, inmigración y elecciones elevan la tensión política

Agenda política de EEUU esta semana

Supremo analiza voto por correo

Midterms entran en recta final

Estados Unidos entra en la semana del 7 al 11 de septiembre con las elecciones de medio mandato cada vez más cerca y una batalla judicial que podría afectar las reglas del voto por correo.

El 3 de noviembre se renovará toda la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, con los republicanos intentando conservar sus mayorías y los demócratas buscando cambiar el control del Congreso.

La campaña entra así en una etapa decisiva: economía, costo de vida, inmigración y la figura de Donald Trump están alimentando la competencia mientras aumenta el gasto político en algunas de las carreras más disputadas.

Pero esta semana no solo habrá que mirar las encuestas: una nueva intervención de la Corte Suprema sobre el voto por correo podría alterar una disputa que ocurre cuando algunos estados ya comenzaron a distribuir papeletas.

Corte Suprema enfrenta nueva batalla por el voto por correo

La Administración Trump volvió al Supremo para intentar levantar el bloqueo impuesto por la jueza federal Indira Talwani contra nuevas reglas relacionadas con el procesamiento de papeletas enviadas por correo.

El Gobierno pidió una actuación rápida, mientras estados y organizaciones que cuestionan las medidas sostienen que cambiar procedimientos electorales tan cerca de noviembre podría generar problemas para administradores y votantes.

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La urgencia aumenta porque Carolina del Norte ya comenzó el proceso de envío de papeletas, convirtiendo cualquier decisión judicial en un asunto con consecuencias prácticas antes de las elecciones.

El Senado, entretanto, continuará oficialmente en período de trabajo estatal hasta el 11 de septiembre y únicamente tiene programada una sesión pro forma para el martes 8 a la 1:15 p.m.