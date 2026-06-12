Aficionado sufre infarto en la inauguración del Mundial 2026

El inicio del Mundial 2026 en México no solo estuvo marcado por la emoción del partido inaugural, sino también por un incidente médico que generó preocupación entre los asistentes.

Los eventos masivos como una Copa del Mundo implican riesgos logísticos y de salud, por lo que la capacidad de respuesta ante emergencias es clave en la organización.

Aficionado es atendido tras sufrir un infarto

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Previo al arranque del partido inaugural, un aficionado de origen alemán sufrió un infarto en una de las rampas de acceso del Estadio Ciudad de México.

De inmediato, los servicios médicos presentes en el inmueble acudieron para brindarle atención y estabilizarlo en el lugar.

Posteriormente, el hombre, de alrededor de 40 años, fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Estado de salud y atención consular