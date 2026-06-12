Aficionado sufre infarto en la inauguración del Mundial 2026
Publicado el12/06/2026 a las 08:21
El inicio del Mundial 2026 en México no solo estuvo marcado por la emoción del partido inaugural, sino también por un incidente médico que generó preocupación entre los asistentes.
Los eventos masivos como una Copa del Mundo implican riesgos logísticos y de salud, por lo que la capacidad de respuesta ante emergencias es clave en la organización.
Aficionado es atendido tras sufrir un infarto
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Previo al arranque del partido inaugural, un aficionado de origen alemán sufrió un infarto en una de las rampas de acceso del Estadio Ciudad de México.
De inmediato, los servicios médicos presentes en el inmueble acudieron para brindarle atención y estabilizarlo en el lugar.
Posteriormente, el hombre, de alrededor de 40 años, fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención especializada.
Estado de salud y atención consular
De acuerdo con la información disponible, el aficionado salió con vida del estadio, aunque su estado de salud es delicado.
Las autoridades confirmaron que se encuentra bajo observación médica mientras se monitorea su evolución.
Además, se informó que se estableció contacto con la embajada de su país para brindarle apoyo consular durante el proceso.
La persona que lo acompañaba también recibió atención médica debido al impacto emocional del incidente.
Un contexto de alta afluencia en el inicio del torneo
El incidente ocurrió en medio de la llegada masiva de aficionados al estadio para presenciar el partido inaugural del Mundial 2026.
El Estadio Ciudad de México fue escenario del arranque del torneo, con miles de asistentes concentrados en sus accesos y alrededores.
Cabe recordar que en marzo de 2026, durante la reinauguración del mismo inmueble, se registró otro incidente en el que un aficionado falleció tras lanzarse desde una rampa.
Las autoridades y organizadores mantendrán los protocolos de atención médica y seguridad durante el resto del torneo para responder ante cualquier eventualidad en eventos de gran escala.