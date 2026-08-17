Adrián Di Monte habla su verdad de Alejandra Jaramillo y ella le responde con sorpresivo mensaje

Adrián Di Monte Alejandra Jaramillo y su postura sobre México y la intensa división de opiniones en redes sociales.

Adrián Di Monte defiende a Alejandra Jaramillo.

El actor destaca su paso por México.

Redes sociales debaten entre apoyo y críticas. Adrián Di Monte Alejandra Jaramillo. El actor Adrián Di Monte habló recientemente de Alejandra Jaramillo, con quien mantuvo una fuerte rivalidad durante su participación en el reality show Apostarías por mí, al pertenecer a equipos completamente contrarios en la competencia. Lejos de avivar las tensiones del pasado, el artista aseguró de forma tajante que ella es una gran persona, le deseó lo mejor en sus proyectos y dejó claro que no está dispuesto a juzgarla bajo ninguna circunstancia actual. Adrián Di Monte Alejandra Jaramillo: La experiencia personal con la «funas» y los señalamientos Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas) El intérprete señaló que, después de todo lo que él mismo ha experimentado y de las constantes críticas que ha recibido a lo largo de su carrera pública, comprende perfectamente lo que significa ser señalado en el entorno digital. Según las declaraciones difundidas por la fuente de Yafm Veracruz, el actor fue muy claro al respecto: «No tengo nada que decir al respecto de Alejandra, más que a Alejandra la conozco, he trabajado con ella y es una linda persona. Yo he sido juzgado, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? A mí me funan porque sí; por respeto soy el menos indicado. Lo que he tratado con ella es una persona buena, a mí siempre me ha tratado superbién».

La pasión del fútbol y el profundo arraigo por México Durante su intervención ante los medios, Adrián Di Monte también aprovechó el espacio para reflexionar sobre la magnitud de los eventos deportivos internacionales y su agradecimiento personal hacia el territorio mexicano, destacando la energía que se vive en el país. El actor expresó textualmente: «El fútbol mueve emociones y es el deporte mundial… El fútbol es canijo, despierta muchas emociones. Yo le voy a México siempre porque en Cuba somos malos jugando fútbol, yo le voy a México en este mundial, hizo una gran participación que nos unió como país, yo ya estaba colgando mi bandera de México en la terraza. Yo le voy a México porque realmente México es mi casa, es lo mínimo que puedo decir».

La emotiva y pública respuesta de Alejandra Jaramillo View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo) Las palabras del actor no pasaron desapercibidas en el ecosistema digital y generaron una respuesta inmediata por parte de la propia Alejandra Jaramillo, quien decidió agradecer públicamente el gesto de solidaridad y madurez de su excompañero de reality. A través de las plataformas digitales, la querida presentadora le dedicó un mensaje directo que conmovió a los seguidores de ambos: «Te quiero Adri a ti y a Nuja. Gracias por tus palabras coherentes». Este intercambio inmediato encendió aún más la conversación en la sección de comentarios.

El pulso de las redes: Aplausos a la coherencia y madurez Como era de esperarse, la comunidad virtual reaccionó de forma inmediata y masiva a la postura adoptada por el actor cubano, dividiendo las opiniones entre quienes aplaudieron su postura conciliadora y analítica. Un sector importante de los usuarios destacó la inteligencia emocional del artista, dejando comentarios favorables como: «Muy buena contestación Adrián, ahora me caes bien porque no te dejas llevar por lo que otros quieren decir solo por ofender, tú hablas con sinceridad», «Ahora te quiero más porque siempre fuiste una persona genuina» y «Me sorprende de Adrián, pero ahora te admiro por imparcial».