¡Impresionante! Identifican restos hallados en un parque nacional tras 26 años
Publicado el11/06/2026 a las 10:53
- Identifican víctima tras 26 años
- ADN resolvió el misterio
- Hallazgo ocurrió en 2000
Más de dos décadas después de que unos restos humanos fueran encontrados dentro de un saco de dormir en una remota zona del Parque Nacional Olympic, en el estado de Washington, las autoridades finalmente lograron ponerle nombre a la víctima gracias a los avances de la ciencia forense y la genealogía genética.
El caso, que permaneció sin resolver durante casi 30 años, tuvo un desenlace inesperado tras una investigación conjunta entre el Servicio de Parques Nacionales, la oficina del médico forense del condado de King y el laboratorio especializado Othram.
La desaparición que dejó preguntas durante décadas
Joseph Louis Serrao Jr., originario de Hawái, fue identificado como la persona cuyos restos fueron hallados en el parque nacional.
De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, Serrao había estado viviendo o permaneciendo en el estado de Washington antes de desaparecer.
La familia aseguró que perdió todo contacto con él en 1998 y durante años desconoció por completo qué había ocurrido.
La incertidumbre se prolongó mientras las autoridades intentaban determinar la identidad de los restos encontrados en una de las zonas más aisladas del parque.
Un hallazgo inquietante en medio de la naturaleza
El descubrimiento ocurrió en julio del año 2000 cuando un investigador localizó restos óseos humanos en una zona remota cercana al río Sol Duc.
Según detallaron las autoridades, los restos se encontraban dentro de un saco de dormir colocado en una tienda de campaña.
En el lugar también fueron encontrados varios objetos personales que podrían haber pertenecido a la víctima.
Entre ellos había binoculares, una mochila para excursionismo, un bolso de hombro, una sierra plegable, una manta y equipo para enfrentar bajas temperaturas.
A pesar de estos elementos, las pistas disponibles no fueron suficientes para identificar al fallecido.
Un patólogo del condado de King determinó en aquel momento que los restos probablemente pertenecían a un hombre de entre 30 y 50 años.
Además, concluyó que la muerte había ocurrido entre seis meses y dos años antes del hallazgo.
La falta de evidencia frenó la investigación
Aunque las autoridades realizaron múltiples esfuerzos para avanzar en el caso, la investigación se estancó debido a la ausencia de evidencia concluyente.
Los investigadores no contaban con huellas dactilares utilizables ni con otros elementos que permitieran relacionar los restos con una persona desaparecida.
Con el paso del tiempo, el expediente se convirtió en uno de los numerosos casos sin resolver que permanecen abiertos durante años.
Sin embargo, los avances tecnológicos terminarían cambiando el rumbo de la investigación.
La genealogía genética permitió resolver el caso
El avance decisivo llegó en 2024 cuando una antropóloga de la oficina del médico forense envió una muestra de ADN a Othram para un análisis más avanzado.
Utilizando técnicas de genealogía genética forense, el laboratorio logró identificar posibles familiares biológicos de la víctima.
La metodología consiste en comparar el ADN obtenido de restos humanos con bases de datos genealógicas para localizar familiares vivos y reconstruir árboles familiares.
Para 2025, los investigadores ya habían localizado posibles parientes en distintos estados del país, incluido Hawái.
Posteriormente, las autoridades solicitaron muestras de ADN a esos familiares y realizaron las comparaciones correspondientes.
Los resultados confirmaron que los restos pertenecían a Joseph Louis Serrao Jr., nacido en diciembre de 1960 y que tenía poco menos de 40 años cuando murió.
Autoridades destacan la perseverancia de los investigadores
Tras la identificación, Debra Flowers, subdirectora de la división de investigaciones criminales del Servicio de Parques Nacionales, destacó el trabajo realizado durante años para resolver el caso.
«Este caso permaneció sin resolver durante casi 30 años, pero los investigadores nunca perdieron de vista el objetivo de identificar a esta persona y encontrar respuestas para su familia», declaró Flowers.
«Estoy orgullosa de la perseverancia y la colaboración que hicieron posible esta identificación, y espero que aporte algo de tranquilidad a quienes pasaron tantos años preguntándose qué le ocurrió a Joseph», añadió.
Con la identificación de Serrao, las autoridades lograron cerrar uno de los misterios más prolongados vinculados al Parque Nacional Olympic y ofrecer respuestas a una familia que pasó décadas esperando conocer el destino de su ser querido.
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FUENTE: CBS News