¡Impresionante! Identifican restos hallados en un parque nacional tras 26 años

Identifican víctima tras 26 años

ADN resolvió el misterio

Hallazgo ocurrió en 2000

Más de dos décadas después de que unos restos humanos fueran encontrados dentro de un saco de dormir en una remota zona del Parque Nacional Olympic, en el estado de Washington, las autoridades finalmente lograron ponerle nombre a la víctima gracias a los avances de la ciencia forense y la genealogía genética.

El caso, que permaneció sin resolver durante casi 30 años, tuvo un desenlace inesperado tras una investigación conjunta entre el Servicio de Parques Nacionales, la oficina del médico forense del condado de King y el laboratorio especializado Othram.

La desaparición que dejó preguntas durante décadas

Joseph Louis Serrao Jr., originario de Hawái, fue identificado como la persona cuyos restos fueron hallados en el parque nacional.

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, Serrao había estado viviendo o permaneciendo en el estado de Washington antes de desaparecer.

La familia aseguró que perdió todo contacto con él en 1998 y durante años desconoció por completo qué había ocurrido.

La incertidumbre se prolongó mientras las autoridades intentaban determinar la identidad de los restos encontrados en una de las zonas más aisladas del parque.