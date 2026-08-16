¿Adamari López rompe el silencio sobre su misterioso pretendiente? Una cita en Miami podría cambiarlo todo
Publicado el16/08/2026 a las 10:40
- Pretendiente de Adamari López
- Se conocieron por redes
- Podrían verse en Miami
Adamari López lleva varios años soltera, pero una inesperada conexión durante su reciente estancia en Uruguay parece haber despertado algo que, según ella misma reconoció, no había sentido en mucho tiempo.
La conductora puertorriqueña, de 54 años, reveló en Ada y Chiqui de show que un hombre consiguió llamar su atención mientras se encontraba en ese país grabando la nueva temporada de ¿Quién caerá? para UniMás.
“Por primera vez siento que me llamó la atención alguien”, confesó Adamari, una declaración que rápidamente puso el foco sobre la identidad del misterioso hombre y la posibilidad de que finalmente tengan una primera cita.
Aunque todavía no existe una relación y ni siquiera se han encontrado personalmente, ambos comenzaron a comunicarse a través de las redes sociales y dejaron pendiente una oportunidad para conocerse fuera de las pantallas.
¿Quién es el misterioso pretendiente de Adamari López?
Por ahora, Adamari no ha revelado su nombre, pero sí han trascendido algunas pistas: es un hombre reconocido en Uruguay, tiene varios hijos y fue quien estableció contacto con ella mediante las redes sociales.
La comunicación avanzó mientras la presentadora permanecía en Uruguay por compromisos profesionales, aunque sus agendas impidieron que pudieran concretar un encuentro antes de que ella regresara.
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Adamari contó que hubo un momento en el que estuvo dispuesta a darle una oportunidad y salir con él, pero precisamente ese día el hombre se encontraba con uno de sus hijos y la cita no pudo realizarse.
Ese detalle dejó el encuentro pendiente, pero no necesariamente cancelado: el uruguayo tendría previsto viajar a Miami aproximadamente en un mes, lo que abriría una nueva posibilidad para verse personalmente.
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Adamari López reconoce que este hombre sí llamó su atención
La revelación resulta especialmente llamativa porque Adamari ha hablado anteriormente con tranquilidad sobre su soltería y ha insistido en que encontrar pareja no es una carrera ni una necesidad inmediata en su vida.
“Estoy contenta y tranquila con lo que está pasando. Sé y tengo claro lo que quiero y lo que visualizo si en algún momento tengo una pareja”, explicó la presentadora en 2024 al hablar sobre su situación sentimental.
“No estoy aferrada a que tiene que pasar ahora. No quiero apurar una cosa”, añadió entonces, dejando claro que estaba dispuesta a esperar hasta encontrar a alguien que realmente encajara con aquello que busca.
“En el tiempo de Dios vendrá esa pareja así como yo la sueño y la imagino”, señaló Adamari, quien desde su separación de Toni Costa en 2021 no ha confirmado públicamente una nueva relación sentimental.
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Una posible cita despierta preguntas sobre la conductora
Desde que Adamari y Toni tomaron caminos diferentes, la presentadora ha mantenido su vida sentimental lejos de relaciones públicas confirmadas, aunque nunca ha asegurado que las puertas del amor estuvieran completamente cerradas.
Precisamente por eso, su frase sobre este misterioso hombre representa un cambio interesante: no anunció un romance, pero sí reconoció abiertamente que alguien logró despertar su curiosidad.
La gran incógnita continúa siendo su identidad. Los datos disponibles permiten saber que tiene reconocimiento público en Uruguay y que es padre, pero Adamari ha mantenido reservado cualquier otro detalle que permita identificarlo.
Por ahora, hablar de un nuevo novio sería adelantarse a los acontecimientos. Lo concreto es que existe interés, hubo conversaciones y quedó una cita pendiente que podría finalmente ocurrir cuando él llegue a Miami.