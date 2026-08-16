¿Adamari López rompe el silencio sobre su misterioso pretendiente? Una cita en Miami podría cambiarlo todo

Pretendiente de Adamari López

Se conocieron por redes

Podrían verse en Miami

Adamari López lleva varios años soltera, pero una inesperada conexión durante su reciente estancia en Uruguay parece haber despertado algo que, según ella misma reconoció, no había sentido en mucho tiempo.

La conductora puertorriqueña, de 54 años, reveló en Ada y Chiqui de show que un hombre consiguió llamar su atención mientras se encontraba en ese país grabando la nueva temporada de ¿Quién caerá? para UniMás.

“Por primera vez siento que me llamó la atención alguien”, confesó Adamari, una declaración que rápidamente puso el foco sobre la identidad del misterioso hombre y la posibilidad de que finalmente tengan una primera cita.

Aunque todavía no existe una relación y ni siquiera se han encontrado personalmente, ambos comenzaron a comunicarse a través de las redes sociales y dejaron pendiente una oportunidad para conocerse fuera de las pantallas.

¿Quién es el misterioso pretendiente de Adamari López?

Por ahora, Adamari no ha revelado su nombre, pero sí han trascendido algunas pistas: es un hombre reconocido en Uruguay, tiene varios hijos y fue quien estableció contacto con ella mediante las redes sociales.

La comunicación avanzó mientras la presentadora permanecía en Uruguay por compromisos profesionales, aunque sus agendas impidieron que pudieran concretar un encuentro antes de que ella regresara.

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Adamari contó que hubo un momento en el que estuvo dispuesta a darle una oportunidad y salir con él, pero precisamente ese día el hombre se encontraba con uno de sus hijos y la cita no pudo realizarse.

Ese detalle dejó el encuentro pendiente, pero no necesariamente cancelado: el uruguayo tendría previsto viajar a Miami aproximadamente en un mes, lo que abriría una nueva posibilidad para verse personalmente.