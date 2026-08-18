ENTREVISTA EXCLUSIVA. Ni el cáncer, ni los despidos, ni el divorcio: así es como Adamari López se reinventa y triunfa (VIDEO)

Adamari López revela cómo mantiene su éxito profesional y personal. ¡Descubre la resiliencia de ADAMARI LÓPEZ tras los retos de su carrera!

Adamari López triunfa como embajadora Direct TV.

Lidera proyectos televisivos junto a su hija.

Mensaje de fe de Adamari López ante difíciles crisis Adamari López se reinventa. La reconocida presentadora y actriz Adamari López se mantiene hoy como una de las figuras más queridas y vigentes de la televisión hispana. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, la conductora demuestra que la clave de su éxito reside en la capacidad de adaptación y en una actitud inquebrantable frente a los cambios. Actualmente, López celebra su tercer año consecutivo como embajadora de la campaña “Mi español” de Direct TV, una colaboración que, según sus propias palabras, le llena de “muchísimo orgullo y muchísima felicidad” al permitirle conectar con la cultura y los valores de su comunidad. Una embajadora comprometida con sus raíces Para Adamari, su rol con la marca va más allá de ser una simple imagen publicitaria; representa una extensión de su propia vida y los valores que defiende. “Refleja mucho lo que soy yo, la unidad de la familia”, señaló durante una entrevista exclusiva con Alonso Bañuelas para Mundo Now. La conductora destacó la importancia de acercar programación en español a quienes viven lejos de sus lugares de origen, facilitando el acceso a series, deportes y noticias de una manera económica y familiar. López añadió: “Tenemos más de 60 canales en español, tenemos programación para toda la familia, deportes, entretenimiento, noticias, novelas, series, hay Bigs, además para los nuestros que tienen muchísimas series de interés para todos”.

El éxito en “Desiguales” y su evolución La versatilidad de López ha sido el motor de su carrera en los últimos años, destacando especialmente su labor en el programa “Desiguales”. “Me siento también afortunada de compartir con mujeres a las que admiro y quiero y que son excelentes como compañeras”, comentó sobre su experiencia en este espacio de debate actual. Adamari admite que, aunque comenzó su carrera como actriz de telenovelas a los seis años, su vida ha evolucionado: “He pasado por muchas cosas públicamente buenas y algunas un poco más difíciles, pero siempre me he sentido apoyada y querida por el público”.

Adamari López: Diversión en “Quién Caerá” y un debut inolvidable con su hija El dinamismo de la presentadora no se detiene allí. López ha consolidado su faceta en los “Game Shows” con “Quién Caerá” y su versión infantil, formatos que han resultado ser una experiencia gratificante. “En mis sueños jamás me imaginé que iba a trabajar con mi hija Alaïa en la televisión y se ha dado muy bonito y ella se lo está disfrutando también muchísimo”, confesó con emoción. Además, detalló la llegada de un nuevo formato: “Este próximo domingo por Univisión a las 8 de la noche, ¿Quién es mejor? Es un programa donde hay personas con talentos extraordinarios y maravillosos. Pueden ser malabaristas, contorsionistas, cantantes, bailarines, gente con diferente talento”.

Adamari López: Enfrentar el despido con altura Ante las interrogantes sobre cómo gestionar las salidas inesperadas de grandes cadenas, como su partida de Telemundo, Adamari mantiene un criterio editorial basado en la aceptación de los ciclos. “Los proyectos dramáticos tienen una fecha de comienzo y tienen un final. La historia de las novelas tiene un final y después de eso te quedas otra vez en teoría sin trabajo”, explicó al comparar su experiencia en novelas con su faceta actual como conductora. En lugar de sentirse derrotada, la presentadora transforma la incertidumbre en una oportunidad: “Lo tomo como un aprendizaje siempre, como una manera de seguirme retando y preparando para seguir alcanzando metas y lograr el éxito que yo misma me propongo”. «Hay altos y bajos en la vida en momentos de trabajo y en momentos personales y hay que saber enfrentarlos con buena actitud. ¿Qué nos dejó ese trabajo? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos mejorar para el próximo? ¿Qué no quiero repetir? Qué quiero seguir disfrutando de él. Entonces, todo esto si uno lo agarra de una manera positiva, puede encontrar una buena salida. No quiere decir que no nos afecte, no quiere decir que no nos agüite en ciertos momentos, pero hay que saber entender los procesos, asimilarlos, aceptarlos y seguir adelante», dijo.

Toni Costa: Ejemplo de madurez familiar En el ámbito personal, la relación de Adamari con Toni Costa, padre de su hija, se ha convertido en un referente de madurez y respeto. La conductora fue clara al explicar que, aunque su relación de pareja terminó, su unión como padres permanece inquebrantable por el bienestar de Alaïa. “Si no hubiésemos tenido una niña, pues ya no hay más que no hay nada que nos ate o nos una. Pero en nuestro caso tenemos una niña que nos ama y que queremos seguir criando juntos como una familia”, enfatizó. López concluyó: “Siempre que dejemos el ego a un lado y velemos por el bienestar de nuestra hija, vamos a encontrar una buena razón para poder seguir platicando y criándola juntos”.

Adamari López: Un mensaje de esperanza ante las crisis Para aquellos que atraviesan momentos oscuros, ya sea por enfermedades, duelos o despidos, Adamari envía un mensaje cargado de fe. Basándose en su propia historia de superación, la actriz sugiere aferrarse a lo espiritual y mantener una actitud positiva. “Si ponemos las cosas en Él y creemos fielmente en que hay un ser superior que nos va a ayudar a enfrentar las dificultades, pues se nos puede quizás hacer un poco más llevadero”, aconsejó. Para López, el proceso es claro: “Es válido llorar, es válido frustrarse, es válido sentir tristeza, pero también es importantísimo tener las ganas de salir adelante”.