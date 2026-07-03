Adamari López abre su corazón sobre su relación con Toni Costa: “No todo ha sido miel sobre hojuelas”
Publicado el03/07/2026 a las 12:03
- Adamari López sobre Toni Costa
- Prioriza bienestar de hija
- Madurez y acuerdos parentales
Adamari López compartió detalles íntimos sobre cómo ha logrado construir una relación sana con Toni Costa tras su separación, priorizando siempre el bienestar de su hija Alaïa.
La conductora destacó que, pese a la ruptura hace varios años, ambos han trabajado en mantener un vínculo respetuoso como padres.
“Alaïa ama profundamente a Toni, lo ve como una figura importante”, expresó, subrayando la relevancia de la figura paterna en la vida de su hija.
Según explicó, este equilibrio ha sido clave para que la menor crezca con estabilidad emocional y una visión positiva de ambos.
La importancia de cuidar la figura paterna
La presentadora fue enfática al señalar que muchas veces, tras una separación, los adultos cometen errores que afectan directamente a los hijos.
“A veces las mamás les hacemos mucho daño… tratando de destruir esa figura paterna”, afirmó, reflexionando sobre decisiones que pueden impactar a largo plazo.
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Para Adamari, preservar el respeto hacia el padre no solo protege a los niños, sino que también influye en sus futuras relaciones personales.
Considera que esa figura se convierte en un referente emocional que los hijos replican en su vida adulta.
Acuerdos fuera del conflicto y frente a la niña
La actriz explicó que uno de los pilares de su dinámica con Toni ha sido evitar discusiones frente a su hija y mantener una comunicación respetuosa.
“Siempre hemos buscado no pelear o discutir frente a la niña”, aseguró, resaltando la importancia de cuidar el entorno emocional del menor.
También destacó que las diferencias se resuelven en privado, evitando exponer a Alaïa a situaciones incómodas o tensas.
“Esos acuerdos los podemos hacer fuera de los oídos de la niña para que ella no sufra”, señaló sobre su enfoque como padres.
Un proceso difícil pero necesario
Adamari reconoció que alcanzar este nivel de madurez no fue inmediato, ya que las primeras etapas tras la separación suelen ser complejas.
“No todo ha sido miel sobre hojuelas”, admitió, dejando claro que el proceso implicó retos emocionales importantes.
Sin embargo, enfatizó la necesidad de dejar el ego a un lado para construir una convivencia sana por el bien de los hijos.
“Cuando uno tiene una separación las primeras etapas son difíciles… pero hay que tener la madurez suficiente”, afirmó.
La clave: priorizar a los hijos
La conductora también habló con honestidad sobre las emociones que surgen tras una ruptura, incluyendo desacuerdos o frustraciones.
“¿Que dan ganas a veces de jalarnos la orejas mutuamente? Sí, pero no frente a los niños”, confesó con franqueza.
Para ella, la clave está en actuar con responsabilidad emocional y recordar que los hijos son los principales afectados por los conflictos.
Su experiencia se ha convertido en un ejemplo de cómo transformar una separación en una relación funcional basada en respeto y compromiso parental.
Un mensaje que conecta con miles de familias
Las declaraciones de Adamari han resonado entre padres que atraviesan situaciones similares, destacando la importancia de la comunicación y la empatía.
Su testimonio pone sobre la mesa la necesidad de replantear la forma en que se manejan las separaciones cuando hay hijos de por medio.
Más allá de la ruptura, su historia refleja que es posible construir una relación sana y equilibrada con esfuerzo y voluntad.
El mensaje final es claro: el bienestar de los hijos debe estar siempre por encima de cualquier diferencia entre los padres.