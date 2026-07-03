Adamari López abre su corazón sobre su relación con Toni Costa: “No todo ha sido miel sobre hojuelas”

Adamari López sobre Toni Costa

Prioriza bienestar de hija

Madurez y acuerdos parentales

Adamari López compartió detalles íntimos sobre cómo ha logrado construir una relación sana con Toni Costa tras su separación, priorizando siempre el bienestar de su hija Alaïa.

La conductora destacó que, pese a la ruptura hace varios años, ambos han trabajado en mantener un vínculo respetuoso como padres.

“Alaïa ama profundamente a Toni, lo ve como una figura importante”, expresó, subrayando la relevancia de la figura paterna en la vida de su hija.

Según explicó, este equilibrio ha sido clave para que la menor crezca con estabilidad emocional y una visión positiva de ambos.

La importancia de cuidar la figura paterna

La presentadora fue enfática al señalar que muchas veces, tras una separación, los adultos cometen errores que afectan directamente a los hijos.

“A veces las mamás les hacemos mucho daño… tratando de destruir esa figura paterna”, afirmó, reflexionando sobre decisiones que pueden impactar a largo plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Alicia Machado rompe en llanto y responde a las críticas: “¿Por qué contra mí? ¿Qué les hice?”

Para Adamari, preservar el respeto hacia el padre no solo protege a los niños, sino que también influye en sus futuras relaciones personales.

Considera que esa figura se convierte en un referente emocional que los hijos replican en su vida adulta.