Adamari López recuerda cuando estuvo al borde de la muerte y celebra 55 años agradeciendo la vida
Publicado el19/05/2026 a las 13:06
- Adamari López al borde de la muerte
- Hospitalización por influenza
- Mensaje de gratitud
Adamari López celebró sus 55 años con una mirada profunda hacia su historia personal, marcada por momentos de éxito, amor y también por episodios que pusieron en riesgo su vida.
La conductora puertorriqueña decidió conmemorar su cumpleaños compartiendo un video en redes sociales que recorre distintas etapas de su vida, desde su nacimiento hasta el presente.
El material no solo muestra instantes felices junto a su familia y amigos, sino también imágenes de uno de los capítulos más delicados de su salud.
Para ella, cumplir años no es solo sumar cifras, sino honrar cada experiencia superada y cada lección aprendida en el camino.
Un recorrido sin filtros por su historia personal
En el video, Adamari incluyó fotografías inéditas y escenas que reflejan tanto los momentos luminosos como los más oscuros de su trayectoria.
La presentadora dejó claro que no quiso omitir nada, porque cada vivencia ha sido determinante en la mujer en la que se ha convertido.
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Entre las imágenes más impactantes aparecen las de su hospitalización en 2018, cuando enfrentó una influenza severa que la llevó a estar al borde de la muerte.
Las fotografías de aquel ingreso muestran la fragilidad de esos días y el duro proceso que atravesó para recuperar su salud.
La enfermedad que marcó un antes y un después
Ese episodio médico representó uno de los desafíos más grandes de su vida adulta y dejó una huella profunda en su entorno familiar.
El apoyo de sus padres, hermanos y seres queridos fue fundamental durante su recuperación, así como el amor por su hija Alaïa.
A pesar del sufrimiento, Adamari ha señalado que esa experiencia fortaleció su manera de ver la vida y redefinió sus prioridades.
Las imágenes compartidas ahora dan cuenta de la magnitud de aquella batalla que logró superar.
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Un mensaje de gratitud y esperanza
Junto al video, la actriz escribió un mensaje que resume su sentir tras más de cinco décadas de vida.
“He vivido momentos inolvidables, otros difíciles, muchos llenos de amor, aprendizajes, trabajo, risas y personas maravillosas que han caminado conmigo durante todos estos años”, expresó.
También añadió: “Y aunque el tiempo pasa, hay algo que nunca cambia: las ganas de seguir viviendo, creciendo, amando y agradeciendo”.
En su reflexión final, agradeció a sus seguidores por acompañarla “en estos 55 momentos de vida”, celebrando no solo el presente, sino cada caída que la hizo más fuerte y cada abrazo que la sostuvo en los días más complejos.