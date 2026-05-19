Adamari López recuerda cuando estuvo al borde de la muerte y celebra 55 años agradeciendo la vida

Adamari López al borde de la muerte

Hospitalización por influenza

Mensaje de gratitud

Adamari López celebró sus 55 años con una mirada profunda hacia su historia personal, marcada por momentos de éxito, amor y también por episodios que pusieron en riesgo su vida.

La conductora puertorriqueña decidió conmemorar su cumpleaños compartiendo un video en redes sociales que recorre distintas etapas de su vida, desde su nacimiento hasta el presente.

El material no solo muestra instantes felices junto a su familia y amigos, sino también imágenes de uno de los capítulos más delicados de su salud.

Para ella, cumplir años no es solo sumar cifras, sino honrar cada experiencia superada y cada lección aprendida en el camino.

Un recorrido sin filtros por su historia personal

En el video, Adamari incluyó fotografías inéditas y escenas que reflejan tanto los momentos luminosos como los más oscuros de su trayectoria.