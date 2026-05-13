Shakira y Anitta acusadas de plagio

Comparan melodía y estética

Sin respuesta oficial Una nueva polémica sacude a la industria musical latina luego de que el dúo argentino Sarao señalara públicamente a Shakira y Anitta por presunto plagio en la canción “Choka Choka”. El tema forma parte del álbum EQUILIBRIUM de la cantante brasileña, lanzado en abril de 2026, y ha ganado visibilidad internacional. Sarao, integrado por Tushka y Rebebe, publicó un video en redes sociales donde comparan su canción “Atómica” con el sencillo interpretado por las estrellas. Según el dúo, las coincidencias no solo se perciben en la melodía, sino también en fragmentos de la letra y en elementos visuales. Señalan similitudes en música y estética En el material difundido, las artistas argentinas aseguraron que terminaron “Atómica” cinco meses antes del estreno de “Choka Choka”.

En un inicio, dijeron que consideraron improbable que Shakira o Anitta hubieran escuchado su propuesta musical. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” “Son muy parecidas. Nosotras al principio como: ‘no hay chance de que Anitta y Shakira escuchen nuestro tema y se hayan inspirado o nos hayan copiado. Tiene que ser una casualidad. Shakira ni nos conoce’”, expresaron. No obstante, afirmaron que seguidores comenzaron a plantear la posibilidad de que productores vinculados a las cantantes sí pudieran haber tenido acceso al material. Dudan que las artistas estén enteradas El video original fue eliminado de redes sociales, aunque su contenido fue retomado por distintos medios de comunicación.

Sarao señaló que es posible que las intérpretes internacionales no tengan conocimiento directo de la situación. “Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando, porque además hasta la paleta de colores es igual”, comentaron. A pesar de la acusación, también lanzaron una crítica al resultado final del tema, asegurando que su propia propuesta mantiene mayor calidad. De la denuncia a la ironía Lejos de anunciar acciones legales, el dúo optó por un tono más ligero al cierre de su mensaje. “¿Qué hacemos ahora? Hagamos una cosa, etiquetémoslas acá y mínimo, no sé, que lo vean, se den cuenta y una colabo”, dijeron.

Incluso bromearon con la idea de una futura colaboración: “Bueno, nos deben un feat. Capaz que les gustamos y la próxima canción es las cuatro”. Hasta el momento, ni Shakira, ni Anitta, ni sus respectivos equipos han emitido declaraciones públicas sobre los señalamientos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Red Caracol (@laredcaracol) “Choka Choka” y el contexto del éxito El sencillo cuestionado mezcla funk carioca con sonidos urbanos y pop latino en español y portugués. La controversia surge en un año particularmente exitoso para Shakira. La artista colombiana continúa su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, considerada una de las más taquilleras. Además, reunió a más de dos millones de personas en la playa de Copacabana y fue anunciada nuevamente como intérprete de la canción oficial del Mundial de Futbol 2026. Mientras tanto, la discusión sobre las similitudes musicales continúa en redes sociales, donde usuarios debaten si se trata de coincidencia creativa o inspiración indebida.