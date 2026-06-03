Trump ve posible un acuerdo de paz con Irán en los próximos días
Publicado el03/06/2026 a las 14:50
- Trump prevé acuerdo cercano
- Negociaciones siguen avanzando
- Programa nuclear sigue clave
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz durante el próximo fin de semana, aunque reconoció que el resultado de las negociaciones sigue siendo incierto.
Las declaraciones llegan mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en un contexto marcado por incidentes militares recientes y por el debate sobre el programa nuclear iraní.
Trump ve posible un acuerdo durante el fin de semana
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Segun EFE, durante un acto celebrado en el Despacho Oval, Trump fue consultado por los medios de comunicación sobre el avance de las conversaciones con Irán.
El mandatario señaló que existe la posibilidad de que ambas partes logren un entendimiento en los próximos días.
“Si sucede -y puede que no suceda, ¿Quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana”, afirmó.
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Las declaraciones reflejan el estado de unas negociaciones que buscan alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero.
Aunque el presidente expresó optimismo, también dejó claro que el resultado final todavía no está garantizado.
Las conversaciones continúan mientras ambas partes evalúan distintos aspectos de un posible plan de paz.
Trump minimiza incidentes durante la tregua
El mandatario también fue cuestionado sobre los recientes intercambios militares ocurridos en medio de la tregua bilateral vigente desde el 8 de abril.
Entre los hechos mencionados se encuentran los misiles balísticos lanzados por Irán contra objetivos en países vecinos, incluido el aeropuerto de Kuwait.
Asimismo, se abordó la respuesta estadounidense, que atacó una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm.
Trump descartó que estos episodios representaran una ruptura del alto al fuego.
“Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo”, declaró.
El presidente añadió que algunos observadores podrían considerar que las acciones iraníes fueron una respuesta a medidas adoptadas previamente por Estados Unidos.
“No obstante, algunas personas podrían argumentar que (los iraníes) fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad”, señaló.
Trump hizo referencia de manera aparente al ataque de buques que trataban de llegar a puertos iraníes.
El programa nuclear sigue siendo el principal obstáculo
Uno de los temas centrales de las negociaciones sigue siendo el programa nuclear iraní.
Trump había indicado la semana pasada que tomaría una decisión final sobre el borrador presentado por Irán para un eventual acuerdo de paz.
Sin embargo, según la información disponible, el mandatario devolvió el documento a Teherán con modificaciones.
Las enmiendas estarían relacionadas principalmente con el desmantelamiento del programa nuclear de la República Islámica.
En una entrevista publicada este miércoles, Trump aseguró que Irán ha aceptado no desarrollar armas nucleares.
Al mismo tiempo, reconoció que la posición iraní podría modificarse durante el proceso de negociación.
El mandatario afirmó que Teherán podría “cambiar de opinión” respecto a un acuerdo destinado a poner fin a la guerra.
Las conversaciones continuarán en los próximos días mientras Washington y Teherán intentan acercar posiciones sobre los puntos pendientes, especialmente aquellos relacionados con el programa nuclear iraní y las condiciones para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.