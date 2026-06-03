Trump ve posible un acuerdo de paz con Irán en los próximos días

Trump prevé acuerdo cercano

Negociaciones siguen avanzando

Programa nuclear sigue clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz durante el próximo fin de semana, aunque reconoció que el resultado de las negociaciones sigue siendo incierto.

Las declaraciones llegan mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en un contexto marcado por incidentes militares recientes y por el debate sobre el programa nuclear iraní.

Trump ve posible un acuerdo durante el fin de semana

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Segun EFE, durante un acto celebrado en el Despacho Oval, Trump fue consultado por los medios de comunicación sobre el avance de las conversaciones con Irán.

El mandatario señaló que existe la posibilidad de que ambas partes logren un entendimiento en los próximos días.

“Si sucede -y puede que no suceda, ¿Quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana”, afirmó.

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Las declaraciones reflejan el estado de unas negociaciones que buscan alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero.

Aunque el presidente expresó optimismo, también dejó claro que el resultado final todavía no está garantizado.

Las conversaciones continúan mientras ambas partes evalúan distintos aspectos de un posible plan de paz.