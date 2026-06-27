Desesperación en Venezuela: actriz Yorgelys Delgado sigue desaparecida tras colapso de edificio
Publicado el26/06/2026 a las 16:05
- Actriz Yorgelys Delgado desaparecida
- Hija fue rescatada
- Búsqueda entre escombros
La emergencia por los terremotos en Venezuela suma historias personales que evidencian el drama que viven cientos de familias.
Entre ellas, destaca el caso de la actriz Yorgelys Delgado, quien permanece desaparecida junto a su madre tras el colapso parcial de su edificio.
Ambas se encontraban dentro del inmueble Coral Beach, en La Guaira, cuando ocurrieron los sismos que devastaron la zona.
El hecho ha generado conmoción en redes sociales, donde colegas y seguidores siguen atentos a cualquier noticia sobre su paradero.
Rescate parcial y angustia creciente
De acuerdo con información compartida por allegados, la hija de la actriz, Miranda, sí logró ser rescatada con vida entre los escombros.
Sin embargo, Yorgelys Delgado y su madre continúan desaparecidas, lo que mantiene la incertidumbre sobre su estado.
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“Lograron rescatar a su hija Miranda; a ella y a su madre, todavía no”, señaló el productor Daniel Ferrer en un mensaje difundido en redes.
En la misma publicación, añadió: “Me encantaría decir que no es cierto… pero el tiempo no juega a favor”, reflejando la preocupación por el paso de las horas.
Un llamado a la fe y a la solidaridad
Ferrer también hizo énfasis en la dimensión humana del caso, al recordar que no se trata solo de una figura pública.
“Hoy no es ‘la Tigrita’ quien guarda… sus últimos suspiros… Es una madre venezolana que aguarda… por la ayuda del mundo entero”, expresó.
Las labores de rescate continúan en la zona afectada, donde equipos trabajan contra el tiempo para localizar sobrevivientes.
Mientras tanto, familiares y ciudadanos mantienen la esperanza de que ambas puedan ser encontradas con vida entre los restos del edificio.
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Recuerdos recientes que intensifican el dolor
La tragedia se vuelve aún más conmovedora al considerar que días antes, la actriz había compartido momentos familiares llenos de alegría.
Hace apenas 10 días, celebró el cumpleaños número 14 de su hija con una reunión rodeada de seres queridos en un hotel.
En redes sociales también mostró uno de los regalos más especiales: un viaje a Disneyland París, que emocionó profundamente a la adolescente.
Hoy, esas imágenes contrastan con la incertidumbre actual, mientras continúan los esfuerzos por encontrar a la actriz y a su madre.