Desesperación en Venezuela: actriz Yorgelys Delgado sigue desaparecida tras colapso de edificio

Actriz Yorgelys Delgado desaparecida

Hija fue rescatada

Búsqueda entre escombros

La emergencia por los terremotos en Venezuela suma historias personales que evidencian el drama que viven cientos de familias.

Entre ellas, destaca el caso de la actriz Yorgelys Delgado, quien permanece desaparecida junto a su madre tras el colapso parcial de su edificio.

Ambas se encontraban dentro del inmueble Coral Beach, en La Guaira, cuando ocurrieron los sismos que devastaron la zona.

El hecho ha generado conmoción en redes sociales, donde colegas y seguidores siguen atentos a cualquier noticia sobre su paradero.

Rescate parcial y angustia creciente

De acuerdo con información compartida por allegados, la hija de la actriz, Miranda, sí logró ser rescatada con vida entre los escombros.

Sin embargo, Yorgelys Delgado y su madre continúan desaparecidas, lo que mantiene la incertidumbre sobre su estado.

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“Lograron rescatar a su hija Miranda; a ella y a su madre, todavía no”, señaló el productor Daniel Ferrer en un mensaje difundido en redes.

En la misma publicación, añadió: “Me encantaría decir que no es cierto… pero el tiempo no juega a favor”, reflejando la preocupación por el paso de las horas.