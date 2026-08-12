¿Acidez después de comer? 10 cambios que pueden ayudarte a controlar el Reflujo ácido

Descubre cambios sencillos en tus hábitos diarios que podrían ayudarte con el reflujo ácido y reducir el ardor después de comer y de noche.

Identifica posibles desencadenantes.

Cambia algunos hábitos diarios.

Reconoce señales de alerta 👉Dale un respiro a tu digestión AQUI! Ese ardor incómodo que aparece después de una comida, al agacharte o justo cuando intentas dormir puede ser una señal de reflujo ácido y, cuando ocurre con frecuencia, estar relacionado con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Aunque existen medicamentos para controlar el problema, algunos cambios sencillos en la alimentación, los horarios y otros hábitos cotidianos pueden ayudar a reducir el malestar, según Mayo Clinic, MedlinePlus y Houston Methodist. 10 cambios que pueden ayudar a controlar el reflujo ácido ¿Por qué se produce el reflujo y cuáles son sus síntomas? El reflujo ocurre cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago, el conducto que transporta los alimentos desde la boca hasta el estómago. Normalmente, el esfínter esofágico inferior funciona como una válvula que se abre para dejar pasar los alimentos y vuelve a cerrarse, pero cuando se debilita o no funciona correctamente, el ácido puede subir e irritar el esófago. Entre los síntomas más comunes están:

Ardor en el pecho.

Regurgitación de alimentos.

Sabor ácido o amargo.

Dolor en la parte alta del abdomen.

Sensación de nudo en la garganta.

Dificultad para tragar. Los síntomas pueden empeorar después de comer o al acostarse y, durante la noche, algunas personas también pueden presentar tos persistente, ronquera, laringitis o problemas de asma. 👉Descubre apoyo para el reflujo 1. Deja pasar tiempo antes de acostarte Ir directamente a la cama después de cenar puede favorecer que el contenido del estómago regrese hacia el esófago. MedlinePlus y Houston Methodist recomiendan dejar pasar alrededor de tres horas entre la última comida y el momento de acostarse, especialmente si los síntomas suelen aparecer por la noche. Cena más temprano.

Evita bocadillos nocturnos.

No te acuestes tras comer. 2. Come menos cantidad y más despacio Comer demasiado o hacerlo muy rápidamente puede convertirse en un detonante de la acidez. Houston Methodist explica que una gran cantidad de alimentos en el estómago puede ejercer mayor presión sobre la válvula que evita que el ácido regrese hacia el esófago.

Prueba algo sencillo: reduce las porciones y dedica más tiempo a masticar los alimentos. 👉Dale un respiro a tu digestión aqui! 3. Descubre qué alimentos desencadenan tu acidez No todas las personas reaccionan de la misma manera, por lo que Houston Methodist recomienda llevar un registro de comidas y síntomas para descubrir posibles desencadenantes. Entre los alimentos y bebidas mencionados por las fuentes están: Café y alcohol.

Bebidas carbonatadas.

Chocolate y menta.

Cítricos y tomate.

Alimentos grasos o fritos.

Comidas picantes. Identificar cuáles coinciden repetidamente con tus síntomas puede ayudarte a realizar cambios más específicos. 👉Cuida tu estómago después de comer 4. Ajusta tu posición para dormir Si la acidez suele despertarte durante la noche, cambiar la posición puede marcar una diferencia.

MedlinePlus recomienda elevar la cabecera de la cama cuando los síntomas empeoran por la noche, mientras Houston Methodist señala que mantener la cabeza y el pecho más altos que los pies puede ayudar a prevenir o aliviar el reflujo. Importante: Houston Methodist advierte que simplemente apilar muchas almohadas puede no funcionar e incluso empeorar los síntomas. 👉Encuentra alivio para tu digestión 5. Mantén un peso saludable Mayo Clinic y MedlinePlus incluyen la obesidad entre las condiciones que pueden aumentar el riesgo de desarrollar ERGE. El exceso de peso puede ejercer presión adicional sobre el estómago y favorecer el reflujo. Para las personas con sobrepeso u obesidad, MedlinePlus señala que bajar de peso puede ayudar a controlar los síntomas en muchos casos. 👉Descubre apoyo para el reflujo 6. Si fumas, dejarlo puede ayudar Fumar aparece entre los factores que pueden empeorar el reflujo.

Houston Methodist explica que el tabaquismo también puede afectar negativamente el funcionamiento de la válvula que ayuda a mantener el ácido dentro del estómago. Dejar de fumar puede contribuir a reducir la frecuencia y la intensidad del reflujo ácido. 👉Dale un respiro a tu digestión 7. Prueba con chicle sin azúcar Entre las alternativas sencillas mencionadas por Houston Methodist está masticar chicle sin azúcar. Masticar aumenta la producción de saliva y favorece la deglución, lo que puede ayudar a neutralizar parte del ácido que regresa hacia el esófago. Houston Methodist también menciona el plátano maduro como una opción que puede ayudar, aunque advierte que los plátanos menos maduros pueden ser un desencadenante para algunas personas. 👉Dale un respiro a tu digestión 8. Evita la ropa demasiado ajustada Un cinturón apretado o prendas que ejerzan demasiada presión alrededor del abdomen pueden contribuir a los síntomas.

Houston Methodist recomienda utilizar ropa más holgada alrededor del vientre si eres propenso a sufrir acidez. Puede parecer un cambio pequeño, pero es fácil de incorporar junto con otras medidas. 👉Cuida tu estómago después de comer 9. Reduce el estrés tanto como puedas El estrés también puede influir en cómo experimentamos la acidez. Houston Methodist señala que el estrés crónico puede aumentar la sensibilidad al dolor y hacer más lenta la digestión, haciendo que los síntomas resulten más molestos. Buscar maneras de controlar el estrés puede complementar otros cambios destinados a prevenir o aliviar el Reflujo ácido. 👉Dale un respiro a tu digestión 10. No ignores una acidez frecuente

Tener acidez ocasional no es lo mismo que experimentar síntomas intensos o repetidos. Mayo Clinic recomienda programar una consulta médica cuando los síntomas de ERGE sean graves o frecuentes, o cuando sea necesario tomar medicamentos de venta libre para la acidez más de dos veces por semana. Además, el Reflujo ácido mantenido en el tiempo puede causar complicaciones como inflamación del esófago, estrechamiento por cicatrización y cambios conocidos como esófago de Barrett. Busca ayuda médica inmediata si tienes dolor en el pecho, especialmente cuando también aparece falta de aire o dolor en el brazo o el hueso maxilar, porque podrían ser síntomas de un ataque cardíaco. Problemas o dolor al tragar, sangrado, vómitos frecuentes, pérdida de peso o sensación de que alimentos o píldoras quedan atorados también son razones para consultar con un profesional. 👉Encuentra alivio para tu digestión Te Puede Interesar: Dolor en las muñecas: ¿Cómo identificar si el problema es artritis o túnel carpiano? Advertencia: Este contenido tiene fines exclusivamente educativos e informativos y no sustituye el diagnóstico, tratamiento ni las recomendaciones de un médico u otro profesional de la salud. Si los síntomas son frecuentes, intensos o preocupantes, consulta con un profesional médico. Aviso: Este artículo puede contener enlaces de afiliados. Si realizas una compra a través de alguno de ellos, podríamos recibir una comisión sin costo adicional para ti. ¿Qué cambio en tus hábitos te ha ayudado más a controlar la acidez o el reflujo?