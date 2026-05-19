Abucheos contra Nodal estallan en show de Cazzu y su reacción desata debate

Abucheos contra Nodal

Cazzu ignoró insultos

Polémica sigue creciendo

La presentación de Cazzu en el Tecate Emblema, el pasado 16 de mayo en la Ciudad de México, no solo estuvo marcada por la energía de sus éxitos.

En medio del entusiasmo del público, el nombre de Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación.

Mientras la argentina brillaba en el escenario, parte de los asistentes comenzó a lanzar insultos dirigidos a su expareja.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El antecedente de la polémica

La tensión entre ambos artistas se remonta a mayo de 2024, cuando anunciaron su separación tras dos años de relación y una hija en común.