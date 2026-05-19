Abucheos contra Nodal estallan en show de Cazzu y su reacción desata debate
Publicado el19/05/2026 a las 13:46
- Abucheos contra Nodal
- Cazzu ignoró insultos
- Polémica sigue creciendo
La presentación de Cazzu en el Tecate Emblema, el pasado 16 de mayo en la Ciudad de México, no solo estuvo marcada por la energía de sus éxitos.
En medio del entusiasmo del público, el nombre de Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación.
Mientras la argentina brillaba en el escenario, parte de los asistentes comenzó a lanzar insultos dirigidos a su expareja.
El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
El antecedente de la polémica
La tensión entre ambos artistas se remonta a mayo de 2024, cuando anunciaron su separación tras dos años de relación y una hija en común.
En aquel comunicado prometieron mantener una relación cordial por el bienestar de la menor, sin detallar los motivos de la ruptura.
Semanas después, Nodal hizo público su romance con Ángela Aguilar, lo que desató especulaciones sobre una posible infidelidad.
La controversia creció tras su boda en julio de ese año y las declaraciones posteriores de Cazzu sobre la convivencia y manutención de su hija.
Demandas, acusaciones y silencio público
La cantante argentina ha señalado que el intérprete mexicano no visitaría con frecuencia a la niña ni aportaría una pensión justa.
Por su parte, Nodal ha negado estas versiones y aseguró que es un padre responsable, aunque sus compromisos laborales limitan el tiempo de convivencia.
El conflicto escaló al terreno legal, pues el cantante solicitó que un juez regule la manutención y el régimen de visitas.
También pidió que la menor no sea mostrada en redes sociales, argumentando que se estaría construyendo una “narrativa falsa” en su contra.
El momento de los abucheos en vivo
Durante el concierto, mientras Cazzu interactuaba con el público, se escuchó claramente el grito: “Chin… a tu madre, Nodal”.
Lejos de sumarse a la consigna o frenar a los asistentes, la artista optó por continuar su espectáculo sin hacer comentario alguno.
En otro momento, los fans corearon: “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”, lo que provocó que la trapera saltara emocionada sobre el escenario.
El clímax llegó cuando interpretó “Con otra”, tema que muchos consideran una indirecta, encendiendo aún más la euforia del público.
Reacciones divididas en redes
El episodio generó un intenso debate digital entre quienes defendieron a Nodal y Ángela Aguilar y quienes respaldaron a la llamada ‘Jefa’.
Algunos usuarios señalaron que “a ellos no los van a poder callar”, mientras otros criticaron el ambiente hostil durante el evento.
Hasta ahora, ni Christian Nodal ni su esposa han emitido declaraciones sobre lo ocurrido en el festival.
Ambos se han limitado a promocionar sus proyectos musicales en redes sociales, mientras la polémica sigue creciendo en internet.