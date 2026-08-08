Abelardo de la Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella asumió este viernes la presidencia de Colombia, dando inicio a un nuevo ciclo político tras imponerse en las elecciones del pasado 21 de junio.

La ceremonia de investidura rompió con la tradición al celebrarse en Cali, y no en el Capitolio Nacional de Bogotá, en medio de un amplio dispositivo de seguridad y de una marcada tensión política con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

Una toma de posesión bajo máxima seguridad

Más de 11,000 integrantes de las fuerzas de seguridad resguardaron la ceremonia, mientras el Congreso se trasladó hasta Cali para participar en el acto oficial.

Sin embargo, legisladores del Pacto Histórico, movimiento del expresidente Gustavo Petro, no asistieron a la investidura y realizaron manifestaciones paralelas en distintas ciudades del país.

Amplia presencia internacional

La ceremonia reunió a diversas delegaciones extranjeras, entre ellas el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y otras representaciones diplomáticas.

También acudieron delegaciones de Estados Unidos, Israel, Suecia, Panamá, Costa Rica, Honduras y Curazao, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Un presidente con perfil empresarial

Abogado y empresario de 48 años, Abelardo de la Espriella llega al poder sin haber ocupado previamente cargos de elección popular.

Durante su campaña destacó su experiencia en el sector privado y prometió aplicar criterios de eficiencia administrativa y gestión empresarial en el funcionamiento del Estado.

Los primeros nombramientos de su gabinete reflejan esa visión, combinando perfiles técnicos, empresarios, militares retirados y políticos con experiencia en la administración pública.

Una transición marcada por la confrontación

La relación entre el nuevo mandatario y el gobierno saliente estuvo marcada por diversos desacuerdos.

Entre ellos figuraron cambios en el protocolo de la ceremonia, diferencias sobre la lista de invitados y la ausencia del expresidente Gustavo Petro en el acto de transmisión del mando.

Además, durante la campaña, De la Espriella denunció amenazas contra su vida y reforzó significativamente su esquema de seguridad tras el asesinato de integrantes de su movimiento político.

Los desafíos del nuevo gobierno

El nuevo presidente asume el poder en un contexto de fuerte polarización política, desafíos económicos y problemas de seguridad.

Entre sus prioridades se encuentran fortalecer la relación con Estados Unidos, endurecer la estrategia contra el crimen organizado y promover reformas con un enfoque orientado a la gestión y la eficiencia administrativa.

Su administración también deberá enfrentar un Congreso fragmentado y responder a las demandas sociales e institucionales en un país profundamente dividido tras el cambio de gobierno.