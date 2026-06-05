Aaron Judge fuera indefinidamente por fractura en costilla
Publicado el05/06/2026 a las 10:08
Aaron Judge estará fuera por tiempo indefinido.
Los New York Yankees confirmaron que su estrella sufrió una fractura por estrés en la primera costilla derecha, una lesión que lo mantendrá alejado de los diamantes por un periodo considerable.
La ausencia de Judge representa un golpe fuerte para los Yankees, tanto por su producción ofensiva como por su liderazgo dentro del equipo en plena temporada.
Diagnóstico tras varios estudios médicos
El equipo confirmó la lesión tras múltiples pruebas.
Judge se sometió a resonancia magnética, tomografía y radiografías durante la semana, luego de arrastrar molestias por un tiempo prolongado que lo obligaron a perderse tres juegos consecutivos.
El diagnóstico final fue una fractura por estrés en la costilla derecha.
Tiempo de recuperación incierto
No hay una fecha clara de regreso.
Los Yankees informaron que el jugador será evaluado nuevamente con estudios de imagen en un plazo de cuatro a seis semanas para determinar su evolución y definir los siguientes pasos.
A pesar de la gravedad, el equipo mantiene el optimismo y espera que pueda volver en algún momento de la temporada.
Un escenario que pudo ser peor
El club temía un diagnóstico más complicado.
Entre las preocupaciones iniciales estaba el síndrome de la salida torácica, una condición que podría haber dejado a Judge fuera por el resto del año. Finalmente, ese escenario fue descartado.
Impacto en el rendimiento del equipo
Judge es una pieza clave en la ofensiva.
En la actual temporada, registra promedio de bateo de .248, con 17 jonrones y un OPS de 0.907 en 59 juegos, cifras que reflejan su peso en el lineup.
Su ausencia obligará a los Yankees a ajustar su estrategia mientras esperan su recuperación.
El equipo deberá adaptarse sin su principal figura mientras monitorea la evolución de Judge, con la esperanza de contar con él en la recta final de la temporada.
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