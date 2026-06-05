Aaron Judge fuera indefinidamente por fractura en costilla

Aaron Judge estará fuera por tiempo indefinido.

Los New York Yankees confirmaron que su estrella sufrió una fractura por estrés en la primera costilla derecha, una lesión que lo mantendrá alejado de los diamantes por un periodo considerable.

La ausencia de Judge representa un golpe fuerte para los Yankees, tanto por su producción ofensiva como por su liderazgo dentro del equipo en plena temporada.

Diagnóstico tras varios estudios médicos

El equipo confirmó la lesión tras múltiples pruebas.

Judge se sometió a resonancia magnética, tomografía y radiografías durante la semana, luego de arrastrar molestias por un tiempo prolongado que lo obligaron a perderse tres juegos consecutivos.

El diagnóstico final fue una fractura por estrés en la costilla derecha.

Tiempo de recuperación incierto